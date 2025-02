Jelentős előrelépés történt az ukrajnai háború lezárása felé - Itt vannak a legfontosabb tudnivalók

A hétvégén lezajlott a várva várt Müncheni Biztonsági Konferencia és bár magán az eseményen orosz delegáció híján nem volt semmilyen „béketárgyalás,” a rendezvénnyel párhuzamosan orosz-amerikai vonalon több, jelentősnek mondható lépés is történt az orosz-ukrán háború lezárása felé. Megvan a Trump-Putyin találkozó helyszíne, talán időpontja is, elkezdődtek az előkészületek és hivatalos keretek közt is javult Moszkva és Washington diplomáciai viszonya. Mindezektől függetlenül Ukrajna és Európa sem lehet túlságosan boldog: továbbra is úgy néz ki, hogy Trump inkább gyors, mintsem tartós békére törekszik, Ukrajna valószínűleg legalább de facto el fogja veszteni területeit és a NATO-ba se kerülhet be, az EU-t pedig teljesen ki akarja hagyni a Fehér Ház a béketárgyalásokból, de azért Ukrajna védelmét rájuk lőcsölnék. Nézzük meg, mi történt az elmúlt napokban az orosz-ukrán-amerikai békekötés témájában.

Megindult a Trump-Putyin találkozó előkészítése Bár a müncheni konferencián nem vett részt orosz delegáció, a hétvégén több fontos tárgyalás is zajlott a Kreml és a Fehér Ház közt más csatornákon; nagyon úgy fest, hogy megvan a Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közti, ukrajnai háború lezárását előremozdítani hívatott találkozó helye és időpontja. A Putyin-Trump csúcs helyszíne várhatóan Szaúd-Arábia lesz, a hétvégén meg is indult egy kisebb amerikai delegáció a közel-keleti országba. A stábnak része Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó és Steve Witkoff különmegbízott – őket bízta meg Trump az orosz-ukrán háború lezárásával.

Hétvégi (nem megerősített) sajtóinformációk szerint a találkozó időpontja várhatóan február 28-a lesz. A Kreml a találkozó kapcsán explicit kijelentette: ez a találkozó már nyugodtan tekinthető ez egyfajta béketárgyalásnak. Javult az orosz-amerikai diplomáciai viszony A hétvégén beszélt egymással Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter: a csúcstalálkozó előkészítése mellett a felek beszéltek arról is, hogy innentől rendszeres kapcsolattartás lesz Moszkva és Washington közt külügyminisztériumi vonalon. A megállapodás olyan szempontból mindenképpen fontosnak nevezhető, hogy az előző elnök, Joe Biden kormánya gyakorlatilag nullára csökkentette az Oroszországgal való kontaktusok számát, válaszul arra, hogy Moszkva inváziót indított Ukrajna ellen 2022. február 24-én. A két ország viszonyában ez egyértelmű javulásként értelmezhető.

Zelenszkij visszadobta Trump ásványkincs-ajánlatát Volodimir Zelenszkij ukrán elnök explicit elutasította Donald Trump régóta emlegetett „ásványkincseket fegyverekért" ajánlatát, melynek lényege az lett volna, hogy az Egyesült Államok elnöke fegyvereket és akár katonákat is biztosít Ukrajnának azért cserébe, hogy tovább támogatja a kelet-európai országot. Trump Ukrajna ritkaföldfémeinek mintegy 50%-át akarta megszerezni, az még nem teljesen világos, hogy pontosan mit adott volna cserébe. Sajtóinformációk szerint mindössze arról volt szó, hogy a mostani háború után egy újabb orosz invázió esetén az Egyesült Államok katonákat küldött volna Ukrajna területére, hogy azokat a lelőhelyeket, ahol aktív kitermelés történik, őrizzék. Zelenszkij azzal a magyarázattal dobta vissza Trump ajánlatát, hogy szerinte ez nem elég, jobb feltételeket szeretne. Európát nem akarja Trump a tárgyalásokon látni Miközben JD Vance amerikai alelnök Münchenben kritizálta az európai országokat vélt vagy valós biztonsági, belpolitikai problémák miatt, Keith Kellogg, Trump Ukrajna-ügyi főtárgyalója explicit kijelentette, hogy nem szeretné, ha az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon az EU országai is részt vennének. Erre válaszul EU-s rendkívüli tanácskozást hívott össze Emmanuel Macron francia elnök, erre várhatóan már ma sor fog kerülni, Párizsban. Közben több európai politikus is élesen bírálta Trumpot, amiért szerintük nincs joga az amerikai vezetőnek Ukrajna sorsáról egyedül dönteni, illetve úgy látják, olyan békét akar kötni, amely Kijev számára is kedvezőtlen, anélkül, hogy ebbe az ukrán vezetők beleegyeznének. Trump egyébként azt is kimondta a hét vége felé közelítve, hogy Ukrajnát nem tartja egyenrangú tárgyalási partnernek, arra utalva, hogy a konfliktus lezárását Oroszország és Amerika tárgyalásai döntik majd el. Továbbra sincs béketerv, de… Ahogy ezt Amerika előre kommunikálta, nem mutattak be semmilyen béketervet a müncheni konferencián, annyit közöltek csak, hogy olyan békét akarnak kötni, amely hosszú távon is megvédi Ukrajnát az újabb orosz inváziótól. Azt, hogy ezt pontosan hogyan képzelik el, továbbra sem tudni: az eddig nyilvánossá vált tervek szerint Európa lenne a felelős elsősorban Ukrajna további védelméért, Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter még azt is kimondta, hogy lehet, hogy az USA Európát sem fogja örökké megvédeni. Közben nagyon úgy néz ki, Trump stábja továbbra sem akarja Ukrajnát a NATO-ban látni, illetve az orosz megszállás alatt álló területek visszaszerzésében sem segítenének. Zelenszkij a háború lezárását tekintve rendkívül kompromisszumra késznek tűnik: mindenben rugalmas, kivéve az orosz megszállás alatt álló területek hivatalos elismerését, mint az ellenséges ország része. Összességében tehát elég távol vagyunk még a háború lezárásától, az irányvonal azonban egyértelmű: most már Oroszország, Ukrajna és az USA is békét szeretne. Még rengeteg dolog van, amin elcsúszhat a folyamat, de 2022 márciusa óta nem voltunk ilyen közel ahhoz, hogy (legalább rövidtávon) véget érjen az immáron biztosan több mint egymillió ember életét követelő konfliktus.