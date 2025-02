Most követte el Zelenszkij élete legnagyobb hibáját? Putyin röhöghet a markába

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a fél világot sokkolta a péntek esti találkozó Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök közt. A Fehér Házban a kamerák előtt üvöltözött egymással a két vezető, emiatt pedig végül nem írták alá a gondosan előkészített ukrán-amerikai nyersanyag-megállapodást sem, amely Washington további támogatását biztosította volna Ukrajna felé. A találkozó után Trump gyakorlatilag kidobta Zelenszkijt a Fehér Házból, az eseménynek jó eséllyel hatása lesz a háború további menetére is.

Üvöltözésbe fordult a „nagy üzlet”

Péntek este találkozott egymással Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fehér Házban: a cél az lett volna, hogy a két vezető aláírjon egy megállapodást, melyben Ukrajna nyersanyag-kitermelésből származó bevételeket tesz be egy alapba, Amerika pedig ezeket az összegeket felhasználhatja Ukrajna további támogatására.

A találkozó viszonylag jó hangulatban indult: Trumpék csipkelődték Zelenszkijt azért, mert nem öltönyben jött, az ukrán elnök pedig elmondta, hogy Trumpot fontos szövetségesének tekinti és arra számít, hogy Kijevet továbbra is támogatni fogja a washingtoni vezető.

A beszélgetés akkor kezdett el hangnemet váltani, amikor JD Vance alelnök javasolta Zelenszkijnek, hogy a háború folytatása helyett inkább a diplomáciára kellene törekednie, az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy szerinte nem lehet megbízni Vlagyimir Putyin orosz elnökben, mert eddig semmilyen megállapodást nem tartott be Ukrajna kapcsán.

JD Vance ezután markánsabb hangon közölte Zelenszkijjel: szerinte tiszteletlenül viselkedik, mivel a sajtó előtt próbál megtárgyalni egy ilyen fontos kérdést, amikor az ukrán haderőnek már nagyon komoly gondjai vannak, főleg a haderő személyi állományának feltöltésével. Azt mondta:

Zelenszkijnek inkább hálásnak kellene lennie, hogy Donald Trump megpróbálja lezárni a konfliktust.



Zelenszkij ezután megkérdezte, hogy volt-e valaha JD Vance Ukrajnában, ezután az alelnök megemelte a hangját, majd, miközben Zelenszkij Vance fölvetéseire próbált válaszolni, Trump félbeszakította és azt mondta Zelenszkijnek:

nagyon rossz pozícióban van, nincs joga diktálni semmit Amerikának.”

Innentől fogva eszkalálódott a helyzet: Trump olyanokat mondott, hogy Zelenszkij emberek millióinak életével játszik, a harmadik világháborút kockáztatja, JD Vance pedig megkérdezte tőle, hogy mondott-e valaha köszönetet Amerikának a segítségért, illetve kritizálta amiatt is, hogy „az ellenzéknek [Demokrata Párt] kampányolt”.

A vezetők folyamatosan egymás szavába vágtak, aztán elkezdődött a kiabálás: Trump emelte fel először a hangját, aztán Zelenszkij is ordibálni kezdett. Az amerikai oldal kritizálta Zelenszkijt, hogy nem elég hálás, illetve nem akar békét, tűzszünetet kötni, Zelenszkij pedig próbálta védeni magát azzal, hogy igenis hálás, de Ukrajna szorult helyzetben van.

Hálásabbnak kéne lenned. Megmondom neked: ha velünk vagy, nálad lesznek a kártyák. Nélkülünk nem lesznek kártyáid.”

President Trump and Vice President Vance will always stand for America and those who respect our position in the world. America will never be taken advantage of. pic.twitter.com/0cKfPYQDdk — Margo (Martin) February 28, 2025

A felek ezután elvonultak: az ukránok arra számítottak, hogy folytatódik a tárgyalás, de Donald Trump közölte velük,

a tárgyalásnak vége, mehetnek haza.

Trump a saját oldalán azt írta: az ukránok szerinte „nem állnak készen a békére,” illetve csak ki akarják használni Amerikát.

Zelenszkij pedig köszönetet mondott Amerikának és az amerikai elnöknek is saját X-blogján.

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you , Congress, and the American people. Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that. @POTUS — Volodymyr (Zelenskyy) February 28, 2025

Az ukrán-amerikai nyersanyag-megállapodást természetesen ezek után nem írták alá.

Két opció lehetséges – Mindegyikkel Oroszország nyer

Talán nem meglepő, hogy Oroszországból szinte kizárólag Trumpot méltató, pozitív hangvételű kommentek jöttek.

A szemtelen disznót végre rendesen helyrepofozták az Ovális Irodában. És Donald Trumpnak igaza van: a kijevi rezsim valóban a harmadik világháborúval játszik"

- ezt a posztot írta ki X-re a híresen karakán Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök.

The insolent pig finally got a proper slap down in the Oval Office. And is right: The Kiev regime is @realDonaldTrump — Dmitry (Medvedev) February 28, 2025

Jó esély van rá, hogy a Kremlben péntek este ünnepi hangulat uralkodott el. Az orosz vezetőknek csak másodsorban hatalmas győzelem, hogy Trump és Zelenszkij a kamerák előtt estek egymásnak, hiszen

a legnagyobbat azzal nyerték, hogy minden korábbinál bizonytalanabbá vált Ukrajna gazdasági és katonai támogatása.

Donald Trump haragtartó ember: miután másodszorra is beült az Ovális Irodába, egyből vendettát indított politikai ellenfelei ellen; minden olyan embert megfosztott minden fontos pozíciótól, akik valamilyen úton-módon részt vettek az ellene zajló jogi eljárásokban.

A nagy kérdés most az, hogy Trump komolyan megharagudott-e Zelenszkijre, vagy csak valamilyen látványos tárgyalási technikát látunk, mellyel Trump megpróbálja „betörni” a keményfejű ukrán vezetőt.

Trump szemében régóta probléma ugyanis, hogy úgy látja: Zelenszkij az ukrajnai béke egyik fő akadálya, hiszen az ukrán vezető nem akar területet átadni az oroszoknak, nem akar Amerikának kárpótlást fizetni, nem igazán akar Putyinnal tárgyalni sem. Nem véletlen, hogy ennyire erőltette Trump az ukrajnai választásokat - úgy látja, egy kompromisszumokra nyitottabb ukrán vezetővel könnyebb lenne lezárni a konfliktust.

Lehet, hogy a drasztikus, támadó gesztusokkal Trump Zelenszkijt próbálja „beijeszteni”: vagy együttműködő lesz és Trump igényei szerint elkezd a diplomácia felé orientálódni, vagy teljesen elveszti Amerika támogatását, és ahogy Trump fogalmazott: „nem lesz országa”.

Ebben az esetben Trump most valószínűleg azt várja az ukrán politikustól, hogy kérjen elnézést és legyen együttműködőbb, innen folytathatják a tárgyalásokat.

A másik opció sokkal rosszabb Zelenszkijre és talán egész Ukrajnára nézve:

ha Trump tényleg megsértődött az ukrán elnökre, elképzelhető, hogy teljesen el fogja vágni Ukrajna támogatását, ezzel pedig az ukrán hadigépezet is elveszti legnagyobb támogatóját.

Ezt Trump most még viszonylag könnyen megteheti, hiszen a törvényhozás mindkét kamarájában a Republikánus Párt delegáltjai vannak többségben.

Európai vezetők támogatásukról biztosították Zelenszkijt, elsőként talán Donald Tusk lengyel miniszterelnök írta ki X-re, hogy továbbra is számíthat Kijev Varsó segítségére, majd Emmanuel Macron francia elnök nyilatkozott hasonlóan, illetve Keir Starmer brit miniszterelnök változatlan álláspontjáról is beszámolt a brit sajtó.

Dear , dear Ukrainian friends, you are not alone. @ZelenskyyUa — Donald (Tusk) February 28, 2025

Nem valószínű, hogy Európa akár együttes erejével pótolni tudja hosszú távon az amerikai hadiipar és haderő támogatását, a Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger mondta azt nemrég, hogy az európai raktárak kiürültek, Kirillo Budanov, az ukrán HUR vezetője pedig úgy fogalmazott, hogy

Amerika támogatása nélkül csak nyárig tud kitartani az ukrán hadsereg.

Ami biztos, az, hogy ezzel a fiaskóval Oroszország nyert a legnagyobbat, hiszen úgy néz ki, Ukrajna előtt két opció van:

vagy behódolnak Trump „béketeremtési szándékainak” és most jelentős, de nem kritikus területi veszteséggel lezárják a háborút, vagy elvesztik Washington támogatását és jó eséllyel rövid időn belül az egész ország megsemmisül.

Kérdés, Zelenszkij ezek után melyiket fogja választani. Az ukrán vezető legutóbbi posztjából ítélve valószínűleg rájött: Donald Trumppal nem tudja folytatni azt a stílust, amely a Biden-éra alatt sikerre vitte, egy jóval enyhébb, kompromisszumokra nyitottabb álláspontot kell felvennie, ha Amerika támogatására a következő négy évben is számítani akar.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images