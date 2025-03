Látványosan stratégiát váltott Zelenszkij: sikerülhet ezzel visszanyerni Trump támogatását?

Köszönöm a támogatást”

– összesen 38 alkalommal írta ki ezt X-oldalára Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután távozott a Fehér Házból, illetve még három alkalommal explicit köszönetet mondott az Egyesült Államoknak és Donald Trump elnöknek is.

Zelenszkij a posztokban olyan országok vezetőinek írásaira reagált, akik támogatásukról biztosították Ukrajnát, illetve két órával ezelőtt hosszas értekezést tett közzé, mellyel Amerikát célozza meg.

Nagyon hálásak vagyunk az Egyesült Államoknak minden támogatásért. Hálás vagyok Trump elnöknek és a Kongresszusnak a kétpárti támogatásért és az amerikai népnek is”

– kezdi eszmefuttatását az ukrán vezető.

Azt írja: Ukrajna és Amerika kapcsolata túlmutat két vezető kapcsolatán, az USA népe pedig segített abban, hogy Ukrajna megmeneküljön.

Az emberek és az emberi jogok az elsők. Őszintén hálásak vagyunk. Csak erős kapcsolatokat szeretnénk Amerikával és nagyon reménykedem benne, hogy meg fogjuk ezt kapni”

– írta Zelenszkij.

Jól látható, hogy az ukrán elnök kommunikációs stratégiát váltott:

nyíltan, egyértelműen és határozottan hálát nyilvánít Ukrajna partnereinek és kifejezetten az Egyesült Államoknak.

A tegnapi kudarcos tárgyalás során Donald Trump amerikai elnök és JD Vance alelnök is többször kritizálta Zelenszkijt amiatt, hogy szerintük nem elég hálás azért a segítségért, amit kap a Nyugattól, ez volt a fő oka annak, hogy a tárgyalás előtti sajtótájékoztató végül kiabálásba torkollt.

A CNN egyébként hosszas cikket közölt, melyben felelevenítettek 33 alkalmat, amikor Zelenszkij köszönetet mondott Amerikának, X-posztok mellett sajtótájékoztatókon, diplomáciai egyeztetéseken, az ukrán néphez intézett beszédekben. Emellett, ha visszanézzük Zelenszkij napi bejelentkezéseit az ukrán elnöki hivatalban, szinte egy sincs, amiben nem mond köszönetet Ukrajna nemzetközi partnereinek.

