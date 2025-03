Itt van az újabb ukrán-amerikai csörte: befolyásos amerikai szenátorral keveredett vitába Zelenszkij

Graham a Republikánus Párton belül az ukrán ügy egyik legszorosabb támogatója: többször is járt Kijevben, és oroszellenes kijelentéseivel elérte, hogy a Kreml szankciókat helyezzen ki ellene. A pénteki, Fehér Házban történt Trump-Zelenszkij csörte azonban neki is sok volt:

azt javasolta az ukrán elnöknek, hogy változzon meg vagy mondjon le, így még megmentheti a Washington és Kijev közti kapcsolatokat.

Zelenszkij egy interjúban erre a felvetésre azt válaszolta, hogy

Lindsey Graham nagyon jó srác […]. Adhatok neki ukrán állampolgárságot, így lesz súlya annak, amit mond.”

Graham nyilván ezt a kommentárt nem hagyta szó nélkül: megosztotta a kifogásolt interjúrészletet, majd azt írta,

sajnos, amíg nincs választás, senkinek nincs szava Ukrajnában.”

Unfortunately, until there is an election, no one has a voice in Ukraine. https://t.co/kLuVlRiRqw