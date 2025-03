Szétszedték az oroszok csúcsfegyverét, mindenki meglepődött, mit találtak benne

Az ukrán védelmi hírszerzés (DIU) jelentett arról, hogy szétszedték az orosz Tornado-Sz rakéta-sorozatvetőkben (MLRS) használt lőszereket, és meglepő felfedezésre jutottak – számolt be az Ukrajinszka Pravda.

Az Egyesült Államokból, Kínából, Svájcból és az Egyesült Királyságból származó, külföldi gyártású alkatrészeket találtak a vizsgált fegyverekben a DIU tájékoztatása szerint. A szétszedett rakétákban két száloptikai giroszkóp egyidejű használatát tárta fel. Erről a DIU úgy fogalmazott:

A külföldi gyártmányú egység, amely nem rendelkezik gyártói jelöléssel, kínai nyelvű indikátorpecsétekkel rendelkezik, és vizuálisan hasonlít a kínai BWSENSING cég által gyártott AgileLight giroszkópokra.

Kiemelik egyébként, hogy az orosz és a külföldi gyártmányú alkatrészek nagyon hasonló felépítésűek, a fő különbséget a processzor típus jelenti. Ameddig az orosz egységben az Egyesült Államokban gyártott Altera Cyclone terméke van, míg a külföldiekben egy Svájcban gyártott STMicroelectronics mikrokontroller található. Ezen felül az orosz fegyverberendezésekben egy sor külföldön gyártott alkatrészt találtak, így az Egyesült Államokban gyártottakat is, például az Analog Devices, a National Semiconductor és a Maxim Integrated által előállított eszközöket. A Kínából érkező darabok között szerepelnek a Panwoo Equipment Consulting és a Mornsun által gyártott alkatrészek. Az STMicroelectronics svájci gyártmányú elemeit is azonosították, valamint a Golledge Electronics brit készítésű összetevőket.

Oroszországot az ukrajnai háború kezdetei óta számos nyugati szankció sújtja, ezért hivatalosan nm juthatnának hozzá a fegyvergyártáshoz szükséges külföldi alkatrészekhez.

Moszkvában erre olyan többlépcsős hálózatokat dolgoztak ki, amelyek egy harmadik szereplő beiktatásával juttat el fontos technológiákat az orosz hadiiparnak. Bár hivatalosan ezekre is vonatkoznak a nyugati korlátozások, ennek ellenére egy-egy ilyen lánc felderítése rendkívül hosszú és energiaigényes feladat, ezért mire valaki lebukna a tevékenységgel, addigra már egy másik útvonalon kiépítettek egy hasonló logika mentén működő rendszert, amely ellen szinte képtelenek fellépni a hatóságok. Ilyen esetben a gyártók is tudnak arra hivatkozni, hogy ők nem adtak el semmit az orosz fegyvergyártó üzemek számára. A kerülőutas megoldással sok cég nem is tud arról, hogy a terméke végül orosz fegyverekben köt ki.

Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images