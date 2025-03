A Trump-kormányzat eddigi legnagyobb botránya robbant ki – Hogyan oszthattak meg titkos információkat egy újságíróval?

Hatalmas botrány robbant ki az Egyesült Államokban, miután a The Atlantic magazin főszerkesztője, Jeffrey Goldberg a lap online felületén hétfőn közzétette, hogy a Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadójával azonos nevű, Mike Waltz név alatt futó profil fölvette őt egy titkos Signal-csoportba, ahol vezető amerikai tisztviselők – köztük J. D. Vance alelnök és Pete Hegseth védelmi miniszter – beszéltek meg részleteket a jemeni húszik elleni március közepi amerikai csapásokról. A „Houthi PC Small Group” Signal-csoportnak tagja volt még többek között Marco Rubio külügyminiszter, az amerikai hírszerzés vezetője, Tulsi Gabbard, a CIA főnöke, John Ratcliffe, az elnök belbiztonsági tanácsadója, Stephen Miller, kabinetfőnöke, Susie Wiles, illetve közel-keleti különmegbízottja, Steve Witkoff is.

A főszerkesztő, Goldberg csak azután osztotta meg a Signal-csoportban elhangzott beszélgetés egyes részleteit, hogy a húszik elleni, a csoportban tárgyalt légicsapások már megtörténtek, és olyan részleteket nem tett nyilvánossá, amelyek veszélyeztetnék az amerikai nemzetbiztonságot. Ennek ellenére a cikkből több érdekes részlet is feltárul az amerikai vezetés gondolkodását illetően.

Így például a Trump-kormányzat egyes tagjainak Európa-ellenes attitűdje egyértelműen kirajzolódik. A müncheni biztonsági konferencián az Európa ellen élesen kikelő alelnök, Vance, a titkos Signal-csoportban sem rejtette el ellenérzéseit, de arról is beszélt, hogy az amerikai lakosság nem fogja érteni, miért fontos most megtámadni a húszikat, ezért még egy hónapot várni kellene a csapásokkal.

Az USA kereskedelmének 3 százaléka a Szuezi-csatornán keresztül bonyolódik. Az európai kereskedelem 40 százaléka. Reális a veszélye annak, hogy a közvélemény nem érti ezt, vagy hogy miért van rá szükség

– írta Vance.

Később magát Trumpot is finoman kritizálta, hangsúlyozva fenntartásait az akcióval kapcsolatban:

Nem vagyok biztos benne, hogy az elnök tisztában van azzal, hogy ez mennyire nem áll összhangban az Európáról szóló jelenlegi üzenetével. További kockázatot jelent, hogy az olajárak mérsékelt vagy súlyos emelkedését látjuk. Hajlandó vagyok támogatni a csapat konszenzusát, és megtartani magamnak ezeket az aggodalmakat. De erős érvek szólnak amellett, hogy ezt egy hónappal elhalasszuk, hogy elvégezzük az üzenetküldő munkát arról, hogy ez miért fontos, hogy lássuk, hol tart a gazdaság stb.

Végül elfogadta a többségi álláspontot, azt üzenvén Pete Hegseth védelmi miniszternek:

Ha úgy gondolod, hogy meg kell tennünk, akkor menjünk. Csak utálom, hogy megint Európát kell kihúznom a csávából.

Mire Hegseth így válaszolt:

Teljesen osztom az európai potyautassággal szembeni ellenszenvedet. Ez PATETIKUS.

A védelmi miniszter később részleteket is megosztott a húszik elleni tervezett csapásokkal kapcsolatban. A főszerkesztő ezeket a részleteket természetesen nem hozta nyilvánosságra cikkében, ugyanis amerikai nemzetbiztonsági érdekeket veszélyeztetne.

