Meredek tervvel állt elő Donald Trump - Oroszország nem maradt adós a csattanós válasszal

Szergej Lavrov határozott álláspontot képvisel a zaporizzsjai atomerőmű ügyében, kijelentette,

lehetetlen az erőmű feletti ellenőrzés átadása Ukrajnának, vagy bármley más országnak.

A vita részben Donald Trump amerikai elnök korábbi kijelentései miatt éleződött ki, aki felvetette, hogy szeretné megszerezni a zaporizzsjai atomerőműnek a tulajdonjogát.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy Kijev nyitott lenne az amerikai részvételre az atomerőmű modernizálásában, amennyiben az visszakerülne ukrán fennhatóság alá. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a többi atomerőmű az ukrán nép tulajdonát képezi.

Az orosz haderő 2022 március elején, a teljes körű invázió megindítása után néhány héttel vette át erőszakkal az ellenőrzést a létesítmény felett, amely azóta is orosz megszállás alatt áll. Donald Trump tervének vannak technikai akadályai is: az erőmű jelenleg üzemen kívül van, hat reaktorát leállították, emellett megszűnt a fő vízellátása, miután tavaly megsemmisült a Nova Kahovka-gát. Szakértők szerint legalább egy évbe telne, hogy akár csak egyetlen reaktort újraindítsanak, a teljes létesítmény újraüzemelése pedig akár négy évet is igénybe vehet.

Mindemellett további problémát jelent, hogy a reaktorok újraindítása csak részlegesen lenne lehetséges a jelenlegi vízhiány miatt, és ehhez jelentős beruházás, infrastrukturális fejlesztések és biztonsági garanciák szükségesek.

