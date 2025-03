Kiderült: drámai veszteségekkel járt az Engels-2 légibázis elleni támadás

Március 20-án robbanások zajára ébredhettek fel az oroszországi Engels városának lakói, amikor ukrán drónok érték el a közeli légitámaszpontot. Az ukrán fegyveres erők (AFU) vezérkara most az is elmondta, pontosan mit veszítettek az oroszok.

A frissített információk azt mutatják, hogy az ellenség 96 légi indítású cirkálórakétát veszített az ukrán védelmi erők 2025. március 20-i, az orosz légierő Engels-2 légibázisára mért csapása következtében, beleértve a másodlagos detonációt is

– közölte az AFU. A közlemény szerint ez megrendítő csapást jelent Moszkva terveire nézve, mivel az elraktározott rakétákkal márciusban és áprilisban is csapásokat terveztek végrehajtani ukrajnai célpontok ellen, megsemmisülésük miatt viszont komoly potenciáltól esett el az orosz légierő.

Az Ukrajinszka Pravda által ismertetett jelenés szerint a légibázison az olajraktárak is megsemmisültek, amely szintén komoly hátráltatást jelent Moszkva számára. Az Engels-2 az orosz légierő egyik legfontosabb támaszpontjának számít, több stratégiai bombázó repülőgép is állomásozik a területen. Tárolnak itt Tu-95MSz, Tu-22M3 és Tu-160 bombázókat, valamint FAB és irányított légi bombákat és cirkáló rakétákat is. Több alkalommal indítottak innen támadásokat ukrán célpontok ellen. Korábban a brit titkosszolgálat jelentése szerint

a március 20-i csapás 2025 eddigi legsikeresebb támadása volt Kijev számára.

A címlapkép illusztráció, azon egy TU-95-ös bombázó látható. Címlapkép forrása: Getty Images