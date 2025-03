Zelenszkij egyetlen dolgot kér Amerikától, Moszkvában felmerült a mozgósítás lehetősége – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Tegnap találkozott egymással Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnök Párizsban. A közös sajtótájékoztatón az európai katonai hatalom vezetője 2 milliárd eurós segélycsomagot jelentett be Kijevnek. Macron közölte, hogy ennek részeként Milan páncéltörő rakétákkal, légvédelmi eszközökkel, mint például a leszállított Mirage repülőgépekre szerelt MICA rakéták és Mistral föld-levegő rakétákkal támogatják partnerüket. Az ukrán erők VAB páncélozott harcjárműveket és AMX-10 RC harckocsikat is kapnak, valamint lőszerek széles választékát, amelyek egy része távirányítású lesz, valamint drónokat juttatnak el Ukrajnába. Kiemelte, hogy a műholdas és hírszerzési együttműködés terén is előrelépést értek el.

(MTI)