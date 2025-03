Rosszul lett III. Károly brit király, elhalasztották a programjait

Elhalasztották a brit uralkodó programjait a daganatos betegségének kezelése okozta mellékhatások miatt, amelyek rövid kórházi ellátást is szükségessé tettek - közölte csütörtökön a Buckingham-palota.

Az udvar csütörtök esti bejelentése szerint a király a nap folyamán "átmeneti mellékhatásokat észlelt" a tervezett kezelések nyomán, és a mellékhatások miatt rövid időre kórházba szállították megfigyelés céljából.

A Buckingham-palota hangsúlyozta,

Károly már hazatért londoni magánrezidenciájára, a Clarence House-ba,

de már csütörtök délutáni programjait is törölték, és elővigyázatossági megfontolásokból, orvosainak tanácsára péntekre tervezett hivatalos elfoglaltságait is átütemezték. Az uralkodó Birminghambe utazott volna, látogatására négy eseményt is terveztek.

III. Károlynál 2024 elején diagnosztizáltak daganatos megbetegedést, a 76 éves uralkodó azóta kezelésekben részesül. Az uralkodó a diagnózis tavaly februári bejelentését követő néhány hetes szünet után visszatért közéleti feladatainak ellátásához, és azóta is folyamatosan megjelenik nyilvános programjain. Tavaly októberben például hitvese, Kamilla társaságában hatnapos látogatást tett Ausztráliában.

Az uralkodó menyénél, Katalin walesi hercegnénél – a trónörökös Vilmos herceg feleségénél – tavaly ugyancsak daganatos megbetegedést diagnosztizáltak. Katalin megelőző jellegű kemoterápiás kezelésben részesült.

A 43 éves hercegné tavaly szeptemberben jelentette be kezelése végét. Akkori személyes videóüzenetében elmondta: ezután arra összpontosítja figyelmét, hogy rákbetegsége ne térjen vissza, de még hosszú út vezet gyógyulásáig és teljes felépüléséig.

Katalin ugyanakkor az utóbbi hónapokban szintén egyre több közéleti eseményen vesz részt. Az udvar eddig sem III. Károly király, sem Katalin hercegné betegségének pontos mibenlétét nem ismertette a nyilvánossággal.

