Regionális konfliktussá fejlődhet az elsöprő lázadás – Itt az újabb nagy háború?

A Kongói Demokratikus Köztársaság (továbbiakban KDK vagy Kongó) keleti részén hetek óta megállíthatatlanul törnek előre az M23 nevű lázadószervezet fegyveresei, és már két nagyváros is a kezükre került: Goma és Bukavu. Az M23-at a nemzetközi közösség szerint Kongó egyik keleti szomszédja, Ruanda támogatja, amit utóbbi tagad. A konfliktusról ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

A konfliktus gyökerei az 1994-es ruandai népirtásig nyúlnak vissza, melynek során szélsőséges hutu milíciák a tuszi törzshöz tartozókat és mérsékelt hutukat gyilkoltak le tömegesen. A népirtásnak egy tuszi fegyveres csoport, a Ruandai Hazafias Front (RPF) vetett véget, melynek vezetője, Paul Kagame ma is Ruanda elnöke. A hutuk egy része a szomszédos Zairébe menekült, amely később kapta meg a Kongói Demokratikus Köztársaság nevet. Ruanda 1996-ban háborút indított szomszédja ellen az ott menedéket kereső felkelőcsoportokra hivatkozva, és megdöntötte a rémuralmat gyakorló Mobutu Sese Seko zairei elnök rendszerét. Azonban az 1996 és 1997 között vívott első kongói háború után 1998-ban újabb háború tört ki második kongói háború néven, amely egészen 2003-ig elhúzódott, és milliók halálát követelte. Ebben a háborúban Kongó egyik ellenfele megint csak Ruanda volt.

A tuszikból verbuválódott M23 felkelőcsoport, amely nevét egy 2009. március 23-án kötött, sikertelen békeszerződés után kapta, először 2012-2013-ban voltak aktív, de a kongói kormányerők akkor leverték a lázadást. A felkelők 2022-ben újra aktivizálták magukat, és mostanra erősödtek meg annyira, hogy jelentős területeket tudjanak elfoglalni Kongóban – aktív ruandai támogatással. Egyes információk szerint Ruanda mintegy 12 ezer katonával segíti az M23 harcát, amely korszerű fegyvereket is kap az országtól.

A konfliktusban a KDK és Ruanda mellett érintett Ruanda déli szomszédja, amely keletről határos Kongóval is, Burundi.

Burundi hutu többségű, de az országban működik egy tuszi felkelő milícia, a RED-Tabara, amelyet Burundi gyanúja szerint Ruanda támogat (Ruanda ezt visszautasítja). A burundi hadsereg részt vett a kongói konfliktusban a kongói kormányerők oldalán, de az M23 előretörése nyomán katonái nagyrészt visszatértek Burundiba. Az M23 felkelői jelenleg dél felé törnek előre, és a burundi határ közelében zajlanak a harcok, amire az ország súlyos fenyegetésként tekint.

Burundi & Rwanda each have at least several thousand troops in the eastern DRC supporting opposing sidesthe Congolese army & M23, respectively.Rwandan leadership has directed Rwandan troops in the DRC to prioritize targeting Burundian soldiers, according to the UN. 7/8 pic.twitter.com/Ala9rqhWsM