Olyan új fegyvert mutattak be, amilyenre eddig még nem volt példa

A RAZER névre keresztelt kiegészítőcsomagot 127 és 155 mm-es tüzérségi lőszerekre lehet felszerelni, melyek így repülőgépekről is indíthatóvá válnak. Más hasonló kiegészítőcsomagokhoz hasonlóan a RAZER is két fő komponensből áll: egy navigációs rendszerből, valamint a manőverezést segítő szárnyakból.

BAE Australia has developed a glide/guidance kit to turn artillery rounds into air-launched PGMs. RAZER kits can be installed onto 155mm & 5in naval rounds in the field.BAE's L15 155mm round is 44kg; a Mk 82 is 230kg, so it's 20% of the mass of the smallest JDAM.Video is pic.twitter.com/jM250Ul9JZ