Egyszerre több fanatikus hadsereget is feloszlatna Amerika ősellensége, csak ne kelljen háborúznia Trumppal

Évtizedek óta működnek Irakban síita félkatonai szervezetek, amelyek nagy hatással voltak Bagdad politikájára is. A fegyveres csoportok jelentős része a szomszédos Irán irányítása alatt áll, ezzel pedig segít Teheránnak amolyan „meghosszabbított kézként” elérni a Közel-Kelet távolabbi területeire is, miközben tökéletes álcaként is működnek. Donald Trump amerikai elnök egyre fenyegetőbb üzenetei miatt mostanra már az is felmerült, hogy a háború elkerülése érdekében inkább feloszlatnák ezeket a milíciákat. Elemzésünkben annak járunk utána, hogy melyek ezek az alakulatok, és pontosan mekkorát veszítene a megszüntetésükkel a síita hatalom.

Bár kár lenne egyelőre elkiabálni, de nagyon úgy tűnik, hogy Donald Trump „maximális nyomás” politikája szép lassan kezd beérni Iránnal. Az elnök ugyanis eleinte gazdasági vonalon tekerte fel a csúcsra a terheket, majd hamarosan katonai oldalon is olyan lépéseket jelentettek be, amelyek előrevetítették, hogy hamarosan bizony tényleg hajlandó akár háborúba is menni Teherán politikusainak megtörésére. A politika, úgy tűnik, meghozta a gyümölcsét, ugyanis április 7-én két fontos bejelentés is érkezett: az amerikai és az iráni delegáció hamarosan személyesen ül le tárgyalni a helyzet lehetséges megoldásáról, valamint a síita hatalommal nagyon jó kapcsolatot ápoló fegyveresek egyszerűen leszerelnek Irakban. Bár az első bejelentés számít nagyobb szenzációnak, hosszú távon egészen biztosan a másodiknak lehet fontos hatása.

A zavaros harcosai

Irán befolyásának felemelkedésének lehetőségét ironikus módon éppen az Egyesült Államok lépései hozták el. Az ország ugyanis sokáig némileg beszorított helyzetben volt, amiből nem igazán tudott kitörni. Dél-délnyugat felé ott sorakoztak az amerikai katonai bázisok a Perzsa-öbölben, és az ottani országok vezetői is mélyen elkötelezettnek tűntek a Fehér Ház szoros védelmi-gazdasági szövetségével. Kicsit északabbra ott feküdt Szaddám Husszein Irakja, amely elegendő erőt képviselt ahhoz, hogy visszatartsa Teheránt, míg északabbra a NATO egyik legerősebb hatalma, Törökország fekszik. A Kaukázus nem igazán számított terepnek, maradt tehát a keleti terjeszkedés, de ott se valami nagy eséllyel.

2003. március 20-án aztán egy pillanat alatt minden megváltozott: az Egyesült Államok háborút indított Irak ellen.

Amerikai Abrams harckocsi az iraki sivatagban 2003-ban. A kép forrása: Scott Nelson/Getty Images

Ez nem volt teljesen váratlan, mivel eddigre lényegében már nyilvánvaló volt, hogy egy nagyszabású akció készül, több nemzetközi szövetségessel. Bár hosszasan lehet tárgyalni az iraki háborúról, a végeredmény viszont egyértelmű lett: Szaddám Husszein megbukott, a korábbi erős ország megrendült, és alapvetően alakult át a hatalmi struktúra a Közel-Keleten. A helyzet már önmagában megnyitotta a kaput Iránnak, mivel az instabil környezet jóval nagyobb lehetőséget adott arra, hogy „a zavarosban halásszon”, ez pedig főleg azt követően jött el a síita hatalom számára, hogy az amerikai jelenlét is kezdett meggyengülni.

Teherán a már jól ismert stratégiát alkalmazta, a vallási-kulturális-politikai befolyását kihasználva kezdett létrehozni fegyveres alakulatokat, amelyek képesek voltak Irán igényeinek megfelelően viselkedni. Hozzá kell tenni, hogy bőven nem ez volt az egyetlen oka, hogy a milicisták reneszánszukat élték az országban, ugyanis ekkoriban Irak lényegében folyamatos polgárháborúba süllyedt, a lakosság pedig szinte már bárkit örömmel látott, aki képes volt rendet tartani. Emlékezetes, hogy az amerikai csapatok kivonulásában jelentős szerepet játszott, hogy instabil helyzetbe került az ország, ez pedig nem kedvezett a nyugatiaknak, egyszerűen túl sok lett a veszteségük. A távozásuk után komoly űrt hagytak maguk után, a káoszból emelkedtek ki olyan félelmetes szervezetek is, mint az Iraki és Levantei Iszlám Állam (ISIL) vagy Iraki és Szíriai Iszlám Állam (ISIS), ma egyszerűen csak Iszlám Állam (IS, arabul Daesh). Ekkor egyébként egészen érdekes helyzetek is kialakultak, mivel az iszlamista terrorszervezet elleni küzdelemben az amerikaiak által vezetett koalíció egy oldalon harcolt azokkal a síita fegyveres csoportokkal, akik egyébként éppen Washington szemében jelentettek komoly tüskét.

Kataib Hezbollah (KH)

Az iraki síita milíciák közül kiemelkedik egy, a Kataib Hezbollah (KH), vagyis a Hezbollah Brigádjai. Őket úgy tartják számon, mint Irán egyik legfontosabb karját, amely az iraki háború zűrzavarában született meg 2003 után. Ideológiai alapvetéseik közé tartozik, hogy elutasítják a határvonalakat, szerintük azok nyugati kreálmányok azért, hogy megosszák a Közel-Kelet egységes társadalmát. Kiemelendő, hogy radikális iszlamista álláspontot képviselnek, ezen belül is a síita ágat. Ezzel termékeny táptalajra leltek Irakban, ahol a lakosság mintegy 55-65 százaléka az iszlám ezen ágát követi. Különösen azt követően volt fontos ezeknek az eszméknek a megjelenése, hogy Szaddám rezsimje megbukott, amely nem nagyon tűrte meg a vallási mozgolódásokat, tehát nagyobb szabadsága lett ezeknek a kezdeményezéseknek.

️JUST IN:Iraq's resistance Kata'ib Hezbollah says they are fully prepared to send support to the Lebanese Hezbollah till the end. pic.twitter.com/hgZpnPPIf8 — Current (Report) September 17, 2024

Hírhedtek arról, hogy hangosan kritizálják az Egyesült Államokat, ennek bizonyítására messzire hajlandóak elmenni: többször hajtottak végre támadásokat a térségi amerikai katonai támaszpontok ellen. Nem nagyon válogattak sem a célpontokat, sem pedig az eszközöket tekintve, katonai és diplomáciai szereplők ellen is végrehajtottak akciókat, legyenek azok aknavetős, mesterlövész vagy éppen improvizált robbanószerkezetes műveletek. A helyzet addig fajult, hogy Washington 2009-ben terrorszervezetté nyilvánította a Kataib Hezbollahot.

Az amerikai hadsereg korábban is rendszeresen válaszolt a támadásokra, ettől kezdve még határozottabban mértek csapásokat a szervezet központjaira, kiképzőtáboraira, lőszerraktáraira és utánpótlás vonalaira. Ezzel azonban jelentősen nem tudta meggyengíteni a milicistákat, mivel az iraki káosz továbbra is bőszen biztosította számukra a társadalmi utánpótlást. 2014-ben aztán változás történt a már említett ISIS terjeszkedésével, ezzel pedig a Kataib Hezbollah tagjai az iraki Népi Mobilizációs Erők (PMF) egyik legfontosabb részévé váltak, több zászlóaljat is ők adtak, ettől kezdve lényegében a bagdadi kormány alá tartoztak onnan kapták a fizetésüket, sőt, néhány személy vezetői tisztséget töltött be. Ennek ellenére az önálló KH nem szűnt meg létezni, még az izraeli-Hamász háború kirobbanása után is rendszeresen mértek rakétacsapásokat a térségi amerikai bázisokra.

A szervezet vezetője egészen 2020 elejéig Abu Mahdi al-Muhandisz volt, amikor az Egyesült Államok csapást mért az autójára. Ekkor hunyt el Kasszem Szolejmáni is, a híres-hírhedt iráni Forradalmi Gárda (IRGC) Kodsz Erők nevű különleges egységének tábornoka, aki egyébként az egész félkatonai szervezeteken keresztül befolyást növelő teheráni stratégia kulcsfigurája.

Harakat Hezbollah al-Nudzsabaa (HNN)

Az iraki zűrzavarban bukkant fel a Harakat Hezbollah al-Nudzsabaa is, amely magyarul az Isten Pártjának Nemesi mozgalmaként fordítható talán a legjobban. A fegyveresek egyetlen kiemelkedő személy, Akram Kábi körül csoportosulnak. A vezető régóta ismert alak a Közel-Keleten, több radikális alakulatban megfordult, miközben számos konfliktusban harcolt már, a HHN-t 2013-ban hozta létre. 2015-ben egy interjúban örök hűséget fogadott Hamenei ajatollahnak, és kijelentette, hogy a teheráni vezető parancsára még Irakban is hajlandó lenne megdönteni a kormányt. Ez egyébként nem aratott osztatlan sikert az iraki iszlamista alakulatok között, több vitába is keveredett emiatt néhányszor velük. A másik jellemzője, hogy őket tartják talán a legagresszívabb szerveződésnek, amely már fanatikus módon hajtja végre a rábízott feladatokat.

Ezt követően felépítette a HHN-t, amely a Kataib Hezbollah mellett az egyik legsikeresebb milíciává vált Szíriában, a rengeteg önkéntesnek köszönhetően, míg Irakban a PMF 12. dandárját alkották. A fegyveresek inkább Szíriában voltak aktívak, az itteni tevékenység miatt „érdemelték ki” a terrorista besorolást az Egyesült Államoktól. A Nudzsabaa szintén felpörgette az amerikai célpontok elleni támadásait az izraeli-Hamász háború kirobbanását követően, sőt, egy időben még az is reálisnak látszott, hogy lényegében majd ők veszik át az egy ponton a Washington nyomásának engedő Kataib Hezbollah vezető helyét az iraki síita félkatonai szervezetek között. Kétségtelennek tartják, hogy egyértelműen Irán nyújt pénzügyi támogatást, valamint a más módon is segíti a szervezetet.

Secretary General of the Al-Nujaba, Akram Al-Kaabi in a statement: We will target the Zionist settlements in all of Palestine, and the hand of the Iraqi resistance is fully prepared to use the latest weapons, missiles and drones. #Iraq — Tammuz (Intel) September 17, 2024

2024-ben folyamatosan növekedett a feszültség az Egyesült Államokkal, köszönhetően a szaporodó összecsapásoknak. A HHN a Közel-Kelet Amerika-barát országait is megfenyegette, hogy azok energetikai infrastruktúráját fogja elpusztítani. Mivel elsősorban Szíriára koncentráltak korábban ezért az Aszad-rezsim veresége komoly csapást jelentet számukra is, bár befolyásuk nem szűnt meg teljesen, nemrégiben Izrael ellen is ígértek támadást.

Kataib Szajíd al-Suhada (KSS)

Ez a formáció a Kataib Hezbollahból vált ki, de ugyanúgy szoros kapcsolatokat ápol más síita iszlamista radikális félkatonai szervezetekkel. Létrejötte annak köszönhető, Abu Musztafa al-Sejbani korábbi vezető egyre kisebb súlyt kapott a KH irányításán belül, ezért inkább egy új mozgalom létrehozását látta megfelelőnek. A csoport részt vett a szíriai polgárháborúban, a legnagyobb támogatást az iráni IRGC-től kapták ehhez. Hasonlóan más iszlamista félkatonai csoporthoz, beléptek az iraki PMF-be és annak a 14. dandárját tették ki. Radikalizmusát jól jellemzi, hogy nem fogták vissza magukat a térségi hatalmak ellen sem, Szaúd-Arábiát is pusztítással fenyegették 2014-ben.

Following the designation by the Treasury Department's Office of Foreign Assets Control , Kata'ib Sayyid al-Shuhada leader - Abu Alaa al-Walai declares that he is proud of having his name on the American sanctions list along with his camerades from Kata'ib Hezbollah. #US — Inna (Rudolf) November 18, 2023

A KSS a jemeni húszi felkelőket is a támogatásáról biztosította, ebben pedig egyedülállónak számít a térségben. Az amerikaiakkal viszonylag kevés volt az érintkezésük, ám szerintük két alkalommal is az Egyesült Államok légierejének gépeiről ledobott bombatámadások érték a fegyvereseiket. Ennek ellenére nem nevezhetőek éppenséggel Amerika-barát formációnak, 2021-ben például toborzásba kezdtek egy eljövendő nagy háborúhoz a nyugati csapatok ellen, bár ez végül nem történt meg, annak ellenére sem, hogy egészen megdöbbentő, 49 ezer önkéntes bevonásáról beszéltek, bár erre bizonyítékot soha nem szolgáltattak. Végül ők sem kerülhették el a sorsukat, 2023-ban pedig Washington külföldi terrorszervezetté nyilvánította őket.

Anszarullah al-Avfijaa (AAA)

„Isten hűséges támogatói”, vagyis az AAA szintén a PMF részeként létezik, annak 19. dandárját alkotják. 2013-ban jelentek meg az iraki Majszan tartományban, eleinte kifejezetten politikai mozgalomként. Már 2020-ra egyike lett azoknak az „ellenállási mozgalmaknak”, melyek az iraki miniszterelnök ellen is támadást fontolgattak, mivel úgy ítélték meg, hogy túlzottan közeli kapcsolatot ápol Washingtonnal. Fontos feladatokat hajtanak végre Teherán számára, így például határellenőrzési feladatokat hajtanak végre, vagy szükség esetén tüntetések leverésében segédkeznek. Az Egyesült Államok kifejezetten későn, 2024 nyarán nyilvánította terrorista csoportnak.

Today, the Department of State is designating Harakat Ansar Allah al-Awfiya (HAAA) and HAAA Secretary General Haydar Muzhir Malak al-Saidi, as Specially Designated Global Terrorists (SDGTs) pursuant to Executive Order 13224, as amended.For more details you can check pic.twitter.com/UdUw4z4QLW — Tammuz (Intel) June 17, 2024

Az AAA vezetője, Hajder Ibrahim al-Haravi hivatalosan 2021-ben távozott a PMF parancsnoki pozíciójából az őt ért kellemetlen vádak hatására, ennek ellenére a befolyását megtarthatta. Egyike volt azoknak a vezetőknek, akik személyesen kaptak utasításokat az ajatollahtól.

Ezekben a csoportokban közös, hogy a hűségük Teheránhoz és a síita vallási vezetőhöz megingathatatlan, feltétel nélkül teljesítik Irán parancsait, legyen szinte szó bármiről. Mivel mindegyik szervezetnél akár több ezer harcedzett, és fanatikus harcosról van szó, ezért az ő elengedésük hatalmas csapást jelenthet a síita hatalomnak, mivel ezzel komolyan csökken a befolyása a szomszédos Irakban, ami éppen az egyik legfontosabb kaput jelentette számára a teljes Közel-Kelet elérése felé. Fontos szerepe volt ezeknek, hogy mindegyik szervezet betagozódott az iraki vezetés alá, mivel ez többszörös garanciát jelentett. Egyrészt úgy tűnt, mintha nem egy radikális szervezet lenne, ezért remek hivatkozási alapot jelentet a kritikák lesöprése, másrészt pedig kulcsfontosságú területeken „tarthattak rendet”, vagyis inkább vehették át az ellenőrzést Irakon belül (mivel a PMF egyes részeit területei alapon bontották szét), harmadrészt pedig szerepükkel befolyásolni tudták/tudják Bagdad politikáját.

Kézfeltartás vagy csak vezércsel?

Azt is fontos kiemelni, hogy ezek mindegyike terrorszervezetté lett nyilvánítva az Egyesült Államokban, amely sokkal inkább a rivaldafénybe helyezi őket. Egyáltalán nem butaság azt feltételezni, hogy egy esetleges Irán elleni háború során ezek a szervezetek is pusztító amerikai csapásoknak lennének kitéve. Az iraki síita milíciák egyébként több alkalommal is rátámadtak a nyugati nagyhatalom bázisaira, ezeken néha nagyobb felfordulást is tudott okozni, komolyabb károkkal, néha áldozatokkal, de lényegi veszélyt nem jelentettek rájuk. Éppen ezért gondolhatta úgy Teherán, hogy nem ér annyit ezeknek a fenntartása, hogy kockáztassanak velük a jövőben.

Nagy kérdés, hogy mi történhet Irakban, amennyiben ténylegesen Irán betartja a szavát és ezek a radikális iszlamista csoportok megszűnnek az országban, vagy esetleg ez csak egy figyelemelterelés. Ezekre egyszerre több forgatókönyv következhet, amelyeknek akár a többszörös kombinációja is előfordulhat:

Teherán ezzel lényegében felad egy több évtizedes taktikát, és elismeri a vereségét a Közel-Keleten, mivel Gáza, Szíria és Jemen után lényegében az utolsó fontosabb bástyáját is átengedi. Egy ilyen lépés súlyos következményekkel járhat az egész régióban, mivel a térségi hatalmak számára is egyértelműen jelezné, hogy megnőtt a lehetőség növelni a befolyásukat.

mivel Gáza, Szíria és Jemen után lényegében az utolsó fontosabb bástyáját is átengedi. Egy ilyen lépés súlyos következményekkel járhat az egész régióban, mivel a térségi hatalmak számára is egyértelműen jelezné, hogy megnőtt a lehetőség növelni a befolyásukat. Az egész csak egy nagyobb taktika része, hiszen elsőre ez úgy tűnik, mintha súlyos önfeladást jelentene Irántól. Lehet, hogy Teherán igazából arra készül, hogy valamilyen átszervezést hajt végre, ezzel pedig csak időt akar nyerni. A több ezer lojális harcos szélnek eresztése ugyanis komoly problémát okozhat Iraknak is, ezzel a „zsaroló” potenciál lényegében megmarad. Az is megfontolandó lehet a síita politikai vezetők számára, hogy a térségben egyáltalán nem ismeretlen vezércselt hajtják végre: a hírhedt iszlamista csoportok névleg megszűnnek, majd egy teljesen más elnevezéssel szinte azonnal újjáalakulnak. Ilyenkor még a prominens személyeket is gyakran háttérbe húzzák, illetve a kommunikációs vonal is kissé megváltozik, de a befolyás marad. Egyébként ez a forgatókönyv tűnik a legvalószínűbbnek.

A több ezer lojális harcos szélnek eresztése ugyanis komoly problémát okozhat Iraknak is, ezzel a „zsaroló” potenciál lényegében megmarad. Az is megfontolandó lehet a síita politikai vezetők számára, hogy a térségben egyáltalán nem ismeretlen vezércselt hajtják végre: a hírhedt iszlamista csoportok névleg megszűnnek, majd egy teljesen más elnevezéssel szinte azonnal újjáalakulnak. Ilyenkor még a prominens személyeket is gyakran háttérbe húzzák, illetve a kommunikációs vonal is kissé megváltozik, de a befolyás marad. Egyébként Lehet, hogy Irán éppen valamiféle paradigmaváltásba kezd, mivel az eddigi politikája már nem tűnik sikeresnek, ezért a döntéshozók belátták, hogy máshonnan kell megfogniuk a régió síitáit.

Nem szabad elfelejteni, hogy Irakban némileg konszolidálódott az elmúlt években a helyzet. Azt még nem lehet állítani, hogy az országban rend, fegyelem és béke honol, de a pár évvel korábbiakhoz képest mindenképpen nyugodtabbá vált a közhangulat. Mindez egyben azt is jelentheti, hogy a kormányzat számára elkezdenek terhessé válni a korábban még nagy szolgálatot tévő félkatonai szervezetek, ezért szép lassan Bagdadban is megfogalmazódhat, hogy talán kisebb szükség van már ezekre az ország biztonságának fenntartásához. Különösen abban a helyzetben érheti problémásként a kormány, hogy nem szeretnék visszahozni a pár évvel ezelőtti helyzetet, hogy a hivatalosan az ország erejéhez tartozó, de a valóságban gyakran az iráni érdekeket teljesítő fegyveresek miatt ismét rakéták ezrei zúgjanak el az ország légterében.

Címlapkép forrása: Ameer Al-Mohammedawi/picture alliance via Getty Images

