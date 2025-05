Donald Trump tovább szedheti az áldozatait: ellenfelei helyett a szövetségesei retteghetnek tőle?

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök március végén jelentette be, hogy parlamenti választás kiírását kezdeményezte Sam Mostyn főkormányzónál. A főkormányzó a brit gyarmatbirodalom utódjaként létrehozott nemzetközösségi királyság fejének, III. Károlynak a helyi képviselője az egyes államokban, például Kanadában, Új-Zélandon vagy Jamaicában. (A Nemzetközösségnek 56 köztársaság is a tagja, ezek közvetetten vagy közvetlenül választott államfőkkel rendelkeznek.)

Kormányunk úgy döntött, hogy a globális kihívásokkal ausztrál módon néz szembe – segíti a megélhetési költségekkel küzdő embereket, miközben a jövőre épít

- mondta beszédében a 2022-ben megválasztott Albanese, a balközép Munkáspárt vezetője.

A brit – westminsteri típusú alsóház és annak felelős kormány – és az amerikai – föderalizmus, erős hatalommal bíró felsőház – alkotmányos hagyományokat ötvöző Ausztráliában a parlamenti választás nincs fix dátumhoz kötve, és a nyugati demokráciák többségétől eltérően a képviselőház mandátuma nem négy vagy öt, hanem három évre terjed ki. A szövetségi parlament két házból áll, de a miniszterelnököt az a párt vagy koalíció adja, amely többséggel rendelkezik az alsóházban. (A felsőházban az egyes államok és területek mind-mind ugyanannyi képviselővel rendelkeznek, míg az alsóházban lakosságarányosan vannak kialakítva a körzetek.)

Jelenleg a Munkáspárt 77 képviselőházi mandátummal rendelkezik, a Liberális és Nemzeti Párt alkotta jobbközép pártszövetség, melyet simán Koalícióként emlegetnek, pedig 53 széket birtokol. A zöldek az előző választáson négy képviselő delegálásával történetük legjobb eredményét érték el, míg 15 helyet kisebb pártok és függetlenek foglaltak el. Ezek közül hatot a "türkiz" vagy "pávakék" színnel kampányoló függetlenek nyertek meg, akik elsősorban a klímaválságra fókuszáló üzeneteikkel kaparintottak meg több nagyvárosi körzetet a Liberális Párttól. Emellett Clive Palmer üzletember a Trump nevére nem véletlenül hajazó Trumpet of Patriots (Hazafiak trombitája) nevű párttal indul idén, és bár kéretlen SMS-ek küldésében élen jár, nem valószínű, hogy 2-3%-nál többet szerezne.

Az egyéni választókerületek átrajzolása nyomán eggyel kevesebb, 150 alsóházi mandátumért folyik a verseny. Érdekesség viszont, hogy az angolszász országokban jellemző "győztes mindent visz" (vagy first-past-the-post) elvtől eltérően

Ausztráliában 1918 óta preferenciális rendszerrel választják az egyes körzeteket képviselő alsóházi politikusokat:

a szavazóknak az összes jelöltet sorrendbe kell állítani a szavazólapon. Ha egyetlen jelölt sem gyűjti be a voksok felét az "első körben", az utolsó helyen végzett jelöltet kizárják, és szétosztják a voksait az alapján, hogy az őt választók kire ikszeltek második helyen. És ezt addig folytatják, amíg valaki át nem lépi az 50%-os küszöböt. Bár elsőre bonyolultnak tűnhet, a rendszer segíti a "konszenzusos" jelöltek beazonosítást, és megakadályozza, hogy valaki csupán 30-35%-os támogatottsággal vigye a körzetét, ha szélsőségesen megoszlanak a preferenciák. A voksolók dolgát megkönnyítendő, az ausztrál szavazóhelyiségeknél egyébként aktivisták szórólapokat szoktak osztogatni, hogy az adott pártjuk éppenséggel milyen sorrendben javasolja az ikszelést.

Magyarországról nézve szintén furcsaságszámba mehet, hogy Ausztráliában kötelező szavazni minden 18 éven felüli állampolgár számára. A "hiányzást" 20 ausztrál dolláros, körülbelül 4500 forintos bírsággal büntetik, de cserébe viszonylag könnyedén lehet előzetesen voksolni személyesen vagy levélben is.

De mégis megéri elbattyogni az urnákhoz, az erre kötelezett ausztrálokat ugyanis az vigasztalhatja, hogy hagyománnyá vált a "demokrácia kolbászok" sütögetése, majd kenyérrel vagy buciban való elfogyasztása a szavazókörök közvetlen közelében, az árusok pedig a befolyt bevételt általában a helyi iskolának vagy más jótékonysági szervezeteknek ajánlják fel.

2022 májusában egyébként először fordult elő, hogy 90% alá csökkent a részvétel, és ahogy az Egyesült Királyságban, úgy Ausztráliában is egyre csökken a két nagy párt együttes szavazataránya: három éve majdnem minden harmadik első preferenciás voksot nem a Munkáspártra vagy a Koalícióra adtak le, ami rekorddal ért fel. Ez a trend várhatóan idén is folytatódni fog, ha nem erősödni.

Az Albo becenevet viselő miniszterelnök, Anthony Albanese népszerűsége 2022 második felében még jól tartotta magát, viszont a 2023 őszén megrendezett, "őslakos hangról" szóló referendum óta negatívba fordult a szerény körülmények között, önkormányzati bérlakásban felnőtt politikus megítélése. Albanese és pártja prioritásként kezelte az ausztrál alkotmány kiegészítését az őslakos és Torres-szoros szigeteki lakosság elismerése céljából, illetve azt, hogy egy parlamenti tanácsadótestületet hozzanak létre számukra.

Az óriási vitákat generáló és az ausztrál nemzeti identitással kapcsolatos társadalmi megosztottságot felszínre hozó népszavazáson azonban

az alkotmánymódosítást elutasítók kerültek 60%-os többségbe.

Albanese munkáspárti kormánya tehát a vesztes oldalon, az elfogadás mellett kampányolt, az őslakos csoportok nagy része, a zöldek és a "türkizek" mellett, míg a Koalíció többsége és a jobboldali populista Egy Nemzet Párt a nem mellett szállt síkra. Akadtak viszont olyan őslakos szervezetek is, amelyek elégtelennek és "hamis előrelépésnek" tartották egy parlamenti testület felállítását, és ezért utasították el a kezdeményezést – köztük volt az őslakosokkal kötendő szerződést követelő Lidia Thorpe szenátor is, aki tavaly azt kiabálta a látogatóban lévő III. Károlynak, hogy

nem vagy az én királyom! Ez nem a te földed!

Az egyértelmű vereség után a köztársasággá válásról szóló referendum terveit is jegelte a kormány, jóllehet Albanese korábban úgy nyilatkozott, "elkerülhetetlen", hogy az ország egyszer szakítson a brit monarchiával, és államformát váltson.

