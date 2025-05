Trump bedobta a törölközőt, dübörög tovább a háború – Most akkor mi lesz Ukrajnában?

Az Egyesült Államok ma gyakorlatilag bejelentette, hogy kiszáll az orosz-ukrán béketeremtési tárgyalásokból, közben arról is jönnek hírek, hogy az elnök egy teljesen új fegyverszállítmányt is jóváhagyott az ukrán haderő számára. A lépés várható volt: az elmúlt hetekben már többször is beszélt arról a Fehér Ház, hogy ha Moszkva és Kijev nem fogadja el a „végső” békejavaslatot, Washington kivonul a mediációból. Nézzük meg, mi lehet a döntés háttere, illetve mit jelent ez pontosan a háborúra nézve.

Mi történt pontosan?

Marco Rubio amerikai külügyminiszter (B) már hetekkel ezelőtt elmondta: Donald Trump amerikai elnök (J) türelme rohamosan fogy, Amerika kivonul a béketárgyalásokból, ha nem sikerül lezárni a konfliktust. Fotó: Yuri Gripas for The Washington Post via Getty Images

Az elmúlt hetekben az Egyesült Államok Oroszországgal és Ukrajnával is külön-külön tárgyalt egy egészen konkrét békejavaslatról. Marco Rubio amerikai külügyminiszter már ekkor elmondta: az előterjesztés „végleges” – ha Moszkva és / vagy Kijev nem fogadja ezt el, az USA kivonul a béketeremtési folyamatból.

Végül mindkét fél visszadobta a javaslatot: Ukrajna azt kifogásolta, hogy Washington el akarta ismerni a Krímet, mint az Oroszországi Föderáció része, Moszkva pedig nem akart európai békefenntartókat látni Ukrajna területén.

A napokban volt még néhány kisebb próbálkozás a megállapodás megmentésére: Steven Witkoff, Trump főtárgyalója Moszkvába repült, néhány napja pedig aláírta Ukrajna az Egyesült Államokkal való ásványkincs-együttműködést. Mindemellett Trump személyesen is tárgyalt a Vatikában Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

JD Vance amerikai alelnök tegnap egy interjúban már azt mondta: az „orosz-ukrán háború egyhamar nem fog véget érni,” Trump elnök pedig mérlegeli, „mennyi időt akar ennek [a béketeremtésnek] áldozni.”

Ma az amerikai külügyminisztérium szóvivője, Tammy Bruce hivatalosan is bejelentette:

innentől az Egyesült Államok jelentősen csökkenti, gyakorlatilag teljesen elengedi a béketeremtésben való részvételt.

Továbbra is elkötelezettek vagyunk és segítünk, ahol tudunk. De nem fogjuk körbe repülni a világot bárki kénye-kedve szerint a közvetítés érdekében, ez most már a két fél között zajlik. Most van itt az ideje, hogy konkrét elképzeléseket mutassanak be és dolgozzanak ki arról, hogyan fog véget érni ez a konfliktus. Innentől ez rajtuk fog múlni”

– mondta a szóvivő.

Most akkor mi lesz?

A harkivi lakosság mindennapjai: kiégett személygépkocsik egy orosz dróntámadás után. Fotó: Liubov Yemets/Gwara Media/Global Images Ukraine via Getty Images

Az elmúlt hetekben elég sok olyan értesülés jött a Fehér Házból, melyek szerint Donald Trump úgy érzi, értelmetlen ilyen sok energiát belefektetnie az orosz-ukrán háború lezárásába, hiszen igazából sem Kijev, sem Moszkva nem hajlandó semmilyen kompromisszumra a harcok beszüntetése érdekében. Trump úgy látja, Ukrajna ügye nem olyan fontos, Oroszország pedig nem jelent igazi veszélyt, inkább a nagy rivális Kínára, az amerikai határra, illetve olyan „kezelhető” kihívásokra összpontosítana, mint Irán.

Mindazonáltal Bruce és Vance sem azt mondta, hogy innentől fogva az USA teljesen magára hagyja Ukrajnát és szó nélkül végignézi, ahogy az orosz hadsereg elfoglalja az egész országot. A béketeremtő tárgyalások intenzitása viszont várhatóan jelentősen csökkenni fog.

Magyarul tehát Steven Witkoff de facto főtárgyaló, Keith Kellogg Ukrajna-ügyi biztos várhatóan új feladatokat kapnak majd, nem lesz minden héten egy amerikai delegáció Moszkvában, ritkábban lesznek kétoldalú találkozók Kijev-Washington vonalon is.

A harcok pedig egyelőre tombolnak tovább: az orosz erők folytatják a tavaszi hadjáratot, nyomás alá kerül Kupjanszk, Liman, Pokrovszk; lehet, hogy az év végégig ezek a városok nem mind lesznek már ukrán kézen.

Nem kizárt, hogy Trump ismét elkezd fegyvereket küldeni Ukrajnának, illetve lesznek újabb szankciók Oroszországgal szemben. Ezeknek a nyersanyag-megállapodás is megteremtette a jogalapját, ennek mentén ki is ment az első fegyvercsomag Ukrajnába.

Mindazonáltal nem várható továbbra sem, hogy az USA jelenlegi elnöke olyan intenzitással lép fel Ukrajna ügyében, ahogy ezt Joe Biden tette, Trump maga inkább „business” szemlélettel közelítheti meg ezt a kérdést is. Ukrajna például vásárolhat fegyvereket Amerikától, fizethet érte nyersanyagokkal, Oroszország gazdasági ambícióinak korlátozása (pl. kiszorítása az energiahordozók piacáról) pedig Amerikának is megérheti üzleti szempontból.

Magyarul tehát a háború folytatódik a régi medrében, talán átmenetileg egy kicsit csökken az intenzitása, ahogy az Egyesült Államok nem küld már minden hónapban néhány milliárd dollárnyi fegyvert a frontra. Európa azonban aktívan dolgozik azon, hogy kiváltsa az amerikai segítséget saját hadiipari kapacitásainak növelésével, így az ukrán haderő valószínűleg továbbra sem kerül egyhamar a teljes összeomlás szélére.

Mi van, ha ez is "az üzletkötés művészete"?

Mindenképpen érdemes azt a lehetőséget is megvizsgálni, hogy lehet, hogy Trump ismét az „Art of the Deal” szellemében a szokásos tárgyalási technikáját vette elő.

Nem kizárt, hogy befenyítette „üzletfeleit” – elsősorban Oroszországot és most éppen másodsorban Ukrajnát – valamilyen radikális lépéssel, abban a reményben, hogy ezzel az érintettek megijednek és rohannak vissza a tárgyalóasztalhoz.

Oroszország érdeke ugyanis továbbra is az, hogy számára előnyös, tárgyalásos békét kössön, egy olyan békét, melyben megkapnak egy csomó természeti erőforrásban gazdag területet Ukrajnából további százezres emberveszteségek és sokmilliárd rubel elköltése nélkül. Egy olyan békét, amelyben megszabadulnak végre a gazdaság növekedését béklyóba verő szankcióktól. Egy olyan békét, melyben az Egyesült Államok komoly gazdasági partner lenne – segítene például a sarkvidék, Szibéria erőforrásainak kiaknázásában. Trump ezekre eddig mind nyitottnak bizonyult.

Nem kizárt, hogy ahogy ezen sorok íródnak, épp megy a Kremlből egy telefon a Fehér Házba, melyben arra kérik az amerikai elnök embereit, hogy

gondolják végig ezt a béketeremtésből való kivonulást, hiszen "mindenkinek milyen előnyös lenne egy Oroszországgal való gazdasági együttműködés."

Trump emberei explicit közölték korábban, nyitottak az Oroszországgal való kooperációra, de csak akkor, ha legalább egy tűzszünetbe belemennek az oroszok, ez az, ami továbbra is kérdéses, hiszen Putyin már több mint másfél hónapja gondolkozik Amerika tűzszüneti javaslatán.

Elég sokszor láthattuk már, hogy Donald Trump, miután valamilyen radikális bejelentést tett, az ellenfeleinek beijesztése után gyorsan vissza is vonta ezt, végeredményében pedig egy olyan megállapodás született, amely mindenkinek előnyös volt. Lehet, hogy most is erre játszik az amerikai elnök.

Persze mindez még semmit nem jelent: nem kizárt, hogy nem lesz semmilyen tárgyalás, folytatódik a háború, aztán Amerika végül tényleg kivonul a diplomáciai arénából. Ha ez megtörténik, lehet, hogy 2026-ban, de még 2027-ben is velünk lesz a szomszédban dúló háborús konfliktus.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images