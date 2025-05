Szó sincs arról, hogy véget ért a tankok aranykora: igazi szintugrás következik

Az M1 Abrams megalkotásakor fontos szempont volt az, hogy a páncélos rendkívül sok irányból személyre szabható és átalakítható legyen annak érdekében, hogy hosszú évtizedeken keresztül élvonalbeli fegyverként tudják használni.

Ennek a modularitásnak köszönhető az, hogy az eredeti harckocsi napjainkig számos nagyobb fejlesztésen átesett, így lett az M1-ből először M1A1, majd M1A2, mely ráadásul számtalan kisebb fejlesztési „csomagot” kapott (ezeknek a csomagoknak a neve SEP - System Enhancement Package – Rendszerfrissítési csomag).

A General Dynamics azonban az új harckocsival lényegében kukázta a korábbi SEP-csomagokat, és egy teljesen új koncepciót álmodott meg.

Külsőre is feltűnő az AbramsX futurisztikus tornya, mely a tervek szerint teljesen automatizált lesz, a harctéren pedig egy fejlett mesterséges intelligencia fogja segíteni a kezelőszemélyzetet, melynek létszáma az automatizálásnak hála három főre csökkent, a korábbi Abrams-variások négy főjéről.

Love at first sight .️ General Dynamics recently unveiled its latest AbramsX main battle tank to the public at the GDLS Maneuver Collaboration Center in Sterling Heights, where the division is headquartered.The 60-ton AbramsX has a 120 mm uninhabited turret and a crew of pic.twitter.com/id2RKIctqt