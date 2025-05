A legfelsőbb szinten hozhat döntést Kanada: a világ egyik legnagyobb orosz repülőgépét adná oda Ukrajnának

Az orosz tulajdonú Antonov An-124 teherszállító repülőgép - amely egyébként a világ legnagyobb sorozatgyártású teherszállítója - 2022. február 27. óta vesztegel a kanadai Pearson repülőtér betonján. A gép azután ragadt Kanadában, hogy Oroszország megindította támadását Ukrajna ellen, amely következményeként a kanadai hatóságok lezárták az ország légterét Moszkva gépei előtt.

Canada is taking further legal action to seize a Russian An-124 strategic airlifter, stranded in Toronto since February 2022. The aircraft, if seized, would likely be handed over to Ukraine and enter Antonov Airlines' fleet, primarily used to shuttle aid to the country. pic.twitter.com/7yl4ljuEnM