Háború küszöbén az atomhatalmak: folyamatos az eszkaláció, mindenki a másikra mutogat

Egyelőre úgy tűnik, folyamatosan eszkalálódik a konfliktus India és Pakisztán között: tegnap hajnalban India újabb támadást indított szomszédja ellen, estefelé pedig a hindu állam katonai bázisait érte dróncsapás. Mindkét fél ujjal mutogat a másikra: eszkalációt, megtorlást, atomháborús veszélyt emlegetnek. A forródrótok égnek, a háború még mindig elkerülhető, de minden egyes incidens után egyre csökken a békés rendezés esélye.

Folyamatos az eszkaláció

Tegnapelőtt hajnalban India megtámadta Pakisztánt és Kasmír pakisztáni ellenőrzés alatt álló területeit, válaszul az április 22-én kasmíri hindu civilek ellen elkövetett terrormerényletre, mely során iszlám radikálisok 26 hindut öltek meg. A Pakisztán elleni támadás során az indiai haderő nagy hatótávolságú, többnyire levegő-föld rakétákkal támadott olyan objektumokat, melyek szerintük pakisztáni iszlamista szervezetekhez voltak köthetők, vagyis nem a pakisztáni haderő ellen mértek csapást.

This is how Operation Sindoor was orchestrated deep inside Pakistanusing Rafale, Sukhoi and some drones from Rajouri and Poonch at the dark hour of 6-7 May 25 #OperationSindoor — TechVagabond (@TheVagabond7) May 8, 2025

A „Szindúr hadművelet” első csapása után nagyon úgy tűnt, az ügy – katonai oldalon legalábbis – ennyiben marad. India lényegében kijelentette, hogy nem támadnak többet, nem eszkalálják tovább a helyzetet, ha Pakisztán nem lő vissza, Iszlámábád pedig mindenféle véres vendetta ígérgetése helyett csak annyit mondott, hogy lehet, hogy később lesz majd valamilyen megtorlás, de még ez sem biztos.

Aztán tegnap reggel India váratlanul megint megtámadta Pakisztánt: izraeli gyártmányú Harop kamikaze drónok lepték el a határ menti Lahor egét - ez Pakisztán második legnagyobb városa.

Az incidens után India nemcsak elismerte, hogy megint megtámadták Pakisztánt, azt is közölték, hogy ezúttal a pakisztáni haderő légvédelmi állásait és radarjait vették célba. Vagyis többé nem arról van szó, hogy India, ahogy az egyik vezető fogalmazott, „rendet rak Pakisztán terroristái közt, akikkel a hatóságok nem tudnak mit kezdeni”, hanem immáron már a pakisztáni véderő ellen mértek csapást.

Footage appearing to show a ZU-23-2 anti-aircraft gun with the Pakistan Army Air Defence Corps engaging Indian one-way attack drones this morning over Old Walton Airport in Lahore. pic.twitter.com/y6iuSPG6ds — OSINTdefender (@sentdefender) May 8, 2025

Pár órával az incidens után India légterében is drónok jelentek meg: Dzsammu, Udampur és Patank mellett működött a légvédelem, előbbi két település Kasmírban van, az utolsó pedig Pandzsáb megyében, India nemzetközileg elismert határain belül.

Pakisztán érdekes módon letagadta, hogy ők támadták volna meg Indiát, Kavadzsa Aszif védelmi miniszter azt nyilatkozta a sajtónak, hogy

ha Pakisztán valóban támadna, erről az egész világ tudna.

Mintegy széljegyzetként talán azt is érdemes megjegyezni, hogy egyébként mindeközben Kasmírban nyíltan harcol egymással az indiai és pakisztáni hadsereg: folyamatosan lőnek át a demarkációs vonalon kézifegyverekkel, harcjárművekkel és tüzérséggel.

Pakistan is sending more and more artillery, armored vehicles and infantry toward the border with India in Kashmir.Some of the weapons seen here are Chinese-produced. pic.twitter.com/FkBKhNldbc — Visegrád (24) April 27, 2025

Jelenleg ezen a ponton vagyunk: mindenki azt figyeli, lesz-e átfogó pakisztáni hadművelet India ellen, vagy Újdelhi meghozza-e a döntést, hogy az elmúlt napokban többször is említett, nagyon súlyos és elsöprő csapást megindítja szomszédja ellen, válaszul a tegnapi dróntámadásra.

Mi lehet a következő lépés?

Jelenleg a helyzet nagyon sérülékeny, de több forrásból is jöttek tegnap hírek arról, hogy égnek a forródrótok:

felvette egymással a kapcsolatot Pakisztán és India nemzetbiztonsági tanácsa, hogy a de-eszkalációról tárgyaljanak.

Mindeközben az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio is aktívan dolgozik azon, hogy csökkentse a feszültséget a két ország közt: telefonon beszélt Iszlámábádés Újdelhi vezetőivel is. Megmozdultak természetesen a régióban érdekelt hatalmak is: Kína, a gazdag arab országok, az EU és az ENSZ is próbálja csökkenteni a feszültséget.

Szerencsére még mindig nincs jele annak, hogy a konfliktus bármely résztvevője a másik lerohanására készülne;

nem tűnik úgy, hogy akár Pakisztán, akár India általános háborút akarna indítani,

melynek célja a rivális állam területének megszerzése, katonai infrastruktúrájának felszámolása. Nincsenek hatalmas csapatösszevonások a határon, nem láthatók jól kiszámítható szárazföldi támadási irányok, nem megy olyan szinten a közvélemény hergelése, mint ami egy általános háború kirobbanása előtt látható kellene, hogy legyen. Vagyis egy jól ismert párhuzammal: nincsenek olyan előjelei egy általános háborúnak, mint amelyeket Oroszország Ukrajna elleni inváziója előtt láthattunk.

Indian media claims that the Indian forces downed 50 Pakistani drones overnight. pic.twitter.com/GTBUkv51E0 — Clash (Report) May 9, 2025

Ettől függetlenül a helyzet most rendkívül veszélyes és sérülékeny: könnyen lehet, sőt, talán kifejezetten valószínű most egy nagyobb pakisztáni rakétatámadás, vagy akár egy megtorló légi hadjárat India részéről.

Ilyenkor a kontrollálhatatlan eszkaláció rémképe felsejlik a háttérben: a megtámadott fél súlyosabb ellencsapást mér, aztán megszületik az ellencsapásra adott, még súlyosabb válasz, egészen addig, amíg el nem érkezünk az általános háború pontjáig.

Kis szerencsével és rengeteg diplomáciával ez még mindig elkerülhető, ahogy láthattuk ezt több ízben a közelmúltban például Izrael és Irán relációjában is. Irán többször is megtámadta Izrael területét a 2023 októberi regionális konfliktus kirobbanása óta, Izrael még súlyosabb ellencsapást mért, de nem eszkalálódott a helyzet általános háborúvá, egyrészt azért, mert Teherán nem akart konfliktusba keveredni egy egyértelműen erősebb USA-Izrael szövetséggel, másrészt pedig nyilván azért, mert a két országot több mint 1000 kilométer választja el egymástól.

India és Pakisztán közvetlen szomszédok, sőt, ugye Kasmír miatt területi vitájuk is van egymással,

de továbbra is igaz, hogy egyik országnak sem áll kifejezetten érdekében a háború.

India gyors és látványos gazdasági fejlődésen és demográfiai ugráson megy keresztül, Újdelhi nyílt törekvése a szuperhatalommá válás, egy általános háború ezt az ambíciót jó eséllyel keresztülhúzná. Pakisztán pedig épp most kezd kilábalni egy súlyos belpolitikai válságból és gazdasági recesszióból; mindemellett egy nagyobb és ütőképesebb haderővel áll szemben, így győzelmi esélyei is karcsúbbak.

Továbbra is remélhető ennek ismeretében, hogy végül a diplomácia fog győzedelmeskedni, de a helyzet kétségkívül rendkívül veszélyes.

Címlapkép forrása: Yawar Nazir/Getty Images