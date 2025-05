Olyat húzott Trump, amely hatalmas változásokat hozhat egy egész régióban: Moszkvának fájhat a feje

Donald Trump korábban sem arról volt híres, hogy óvatosan közelíti meg az érzékeny geopolitikai témákat, és ennek újabb ékes tanúbizonyságát adta. Az amerikai elnök ugyanis nem kis meglepetésre Szaúd-Arábiában találkozott Ahmed al-Sarával, Szíria „ideiglenes” elnökével. A történelmi kézfogást aztán nagy kijelentések is követték, amelyek alapvetően változtathatják meg a Közel-Kelet politikai viszonyait.

Történelmi pillanatok

A találkozó azért is megdöbbentő, mivel a Mohamed al-Dzsuláni mozgalmi nevén híressé váló politikus alig több, mint egy évtizeddel korábban az al-Kaida egyik terrorsejtjének, a Dzsabhat al-Nuszrának (Magyarországon Al-Núszra Front néven ismert) volt a vezetője. A radikális iszlamista hadúr fejére éppen Washington tűzött ki vérdíjat 2013-ban, mivel „különösen kiemelt nemzetközi terroristaként” tartották számon, ezért a kézre kerítők számára 10 millió dollárt ajánlottak fel. Később aztán sok dolog átalakult és megváltozott Szíriában, ennek pedig gyakran mintegy motorja volt maga al-Dzsuláni is, aki már egy sokkal kevésbé keményvonalas szervezet, a Hajat Tahrír al-Sám (HTS) vezetőjeként lett igazán ismert. Nemzetközi hírnevet 2024 végén szerzett, amikor az addigi kormányerők, az alavita kisebbségből érkező Bassár el-Aszad katonái ellen támadást indított, amely aztán hamar a rezsim bukásához vezetett.

Az egykori terrorista vezér lett a közel-keleti ország legfőbb vezetője, lassú demokratizálódásra tett ígéreteket, valamint a különböző milíciákat igyekezett beolvasztani az állami hatóságok testületeibe. Ez nem mindig ment zökkenőmentesen, a Földközi-tenger partvidéki hegységben megbúvó alavita fegyveresek rajtaütöttek a járőröző (sokszor nem is szíriai születésű) HTS fegyveresekre, többeket megölve 2025 március elején. A támadás véres ellenreakciót váltott ki, napok alatt 1000-nél is jóval több helyit végeztek ki, többségében az előző politikai garnitúra vallási kisebbségéhez tartozókat. Nehéz volt ezt akkor nem egy drámai leszámolásnak értékelni, valamint az az illúzió is elszállt, hogy Damaszkusz a tömegmészárlásoktól sem ódzkodó Aszad-rezsim után egy demokratikusabb és humanitáriusabb irányra vált. A fél világ így vagy úgy, de el is ítélte emiatt al-Sarát, de Damaszkusz óvatosan javuló nemzetközi megítélésben ez valahogy mégsem okozott túl nagy törést.

Olyannyira nem, hogy a szír elnökkel májusban már személyesen parolázott az amerikai elnök, de ami ennél is fontosabb: Trump kijelentette, hogy eltörli az amerikai szankciókat.

Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy Szíriában teljesen új időszak következik, mivel eddig lényegében az Egyesült Államok hozzáállása jelentette a legnagyobb akadályt az ország gazdasági fejlődésére nézve. Mostantól viszont gyakorlatilag mindenki feloldhatja a korlátozásokat, az eddig blokkolt pénzek és támogatások pedig ettől kezdve megindulhatnak az országba, elkezdődhet az újjáépítés.

Izrael a háttérben?

Nem teljesen a semmiből jött a bejelentés, és nem is elvárásoktól mentesek Trump szavai: szorgalmazza, hogy Szíria csatlakozzon az Ábrahám-egyezményekhez, ezzel még elfogadottabbá váljon Izrael helyzete a Közel-Keleten. A 2020-ban, Trump első elnökégének utolsó heteiben elindult kezdeményezés segítségével négy közel-keleti, muszlim többségű ország ismerte el hivatalosan Izraelt. Szíria csatlakozása viszont az eddigieknél is nagyobb sikert jelentene, mivel így egy olyan ország békülne meg, amelynek egyébként komoly területi vitája van Jeruzsálemmel a Golán-fennsík ellenőrzése miatt. Emlékezetes, hogy az Aszad-rezsim bukását követően éppen az izraeli légierő bombázta porrá a megmaradt fontosabb haditechnikai eszközök jelentős részét: szinte nem maradt légvédelem, odalett a vadászgépek többsége, komolyabb páncélosok tömegei, valamint a csekély hadiflotta is megszűnt. Kérdéses, hogy a radikális iszlamistákból hirtelen megszelídült HTS fontosabb prominens vezetői hogyan vennék, ha hirtelen totális megbékülés lenne a következő lépés. Egyébként maga al-Sará dobta be nemrégiben, hogy esetleg csatlakozna a kezdeményezéshez, ám ezt akkor még kevésbé vették komolyan, de úgy tűnik, hogy Washingtonban célt ért ezzel.

Megjegyzendő egyébként, hogy a bejelentés helyszíne további reménykedésre ad okot Jeruzsálem számára, ugyanis az izraeli-Hamász háború kirobbanása előtt még Szaúd-Arábia Ábrahám-egyezményhez való csatlakozásáról szóltak a hírek, ám az eldurvuló háború mindezt megakasztotta. Most sem került szóba direkten ez a téma, ám lehet arra számítani, hogy a közeljövőben újra felmerül, hogy Rijád is felvegye a hivatalos diplomáciai kapcsolatot Izraellel.

Hozzá kell tenni, hogy a felvetés egyébként önmagában még nem jelenti azt, hogy Jeruzsálem és Damaszkusz vezetői most majd teátrálisan egymás nyakába borulnak, mivel annyi a vitás pont közöttük, hogy annak rendezése hiányában egyszerűen nincs esély Szíria csatlakozásához az Ábrahám-egyezményekhez. Máshoz viszont van, Aszad esz-Szibáni szíriai külügyminiszter üdvözölte az amerikai elnök szankciók feloldásáról szóló döntését, mondván:

Trump történelmi békemegállapodást és győzelmet érhet el az amerikai érdekek számára Szíriában.

Bár nem hangzott el konkrétan, hogy miféle békemegállapodásról van szó, szinte bizonyos, hogy a Golán-fennsík rendezése lehet ebben. Az ország délnyugati részét jelentő területeket 1967-ben foglalták el az izraeli csapatok, 6 évvel később a szírek sikertelenül megpróbálták visszafoglalni. Ettől kezdve itt Jeruzsálem gyakorolt fennhatóságot de ezt Damaszkusz sosem ismerte el. Szíriai kurd lapok viszont most arról pletykálnak, hogy az úgynevezett „rendezés” gyakorlatilag azt fogja jelenteni, hogy ezt a területet gyakorlatilag hivatalosan is átadják Izraelnek. Israel Katz jeruzsálemi védelmi miniszter egyébként már felvetette, hogy a Szíriában élő drúzok számára lehetőséget adnak dolgozni ezen a területen, amely további befolyásnövekedést jelezhet.

A szírek egyébként az ukrajnai ásványi anyag kitermelési megállapodás mintájára azt is felajánlották, hogy érkezzenek amerikai befektetők, amelyek hozzáférhetnek a helyi bányákhoz és kitermelhetik a térségi nyersanyagokat. Damaszkusz egyébként még arra is gondolt, hogy az amerikai elnök hiúságát célozza meg, ugyanis kijelentették, hogy megépítik majd a régió egyik legmagasabb tornyát, amelyet aztán „Trump Toronynak” fognak elnevezni. Maga a találkozó egyébként kifejezetten joviális hangulatban telt, Trump kifejezetten dicsérte a szír vezetőt, ezeket a gesztusokat pedig al-Sará sem felejtette el viszonozni.

Borul a geopolitika

Érdekes mellékszál, hogy ezzel szinte biztosan megpecsételődött az orosz katonai bázisok sorsa a Földközi-tenger keleti partvidékén. Korábban Moszkva arra játszott, hogy fennmaradnak a súlyos korlátozások Damaszkusz ellen, ezért képes lehet az ottani kormány kitettségét kihasználni és viszonylag alacsonyabb befektetéssel fenn tudják tartani a kulcsfontosságú támaszpontokat. Az amerikai szankciók ugyanis azt eredményezték, hogy az országban a gazdaság nehéz helyzetben volt, az olyan alapvető ellátások fenntartása is komoly nehézséget jelentett, mint az áram. Ebben a helyzetben al-Sarának jól jött egy olyan partner, mint Oroszország, akiket kevésbé foglalkoztatnak az Egyesült Államok korlátozásai. Ezek feloldása viszont elhozhatja Damaszkusznak a régóta várt fordulatot: egy sor ország állt sorban az Aszad-rezsim után, hogy befektessenek az újjáépítésekbe, most pedig felnyílt a sorompó.

Szíria ezzel kijött abból a kényszerhelyzetből, amit Moszkva segítsége jelentett számára a túlélés érdekében.

Ez egyben azt is jelentheti a HTS vezérének, hogy beválthatja a nagy ígéretét, és kiűzheti az oroszokat az országból. Korábban arról is szó esett, hogy az egyoldalú függés elkerülése miatt (elsősorban ez Törökországot jelentette) Damaszkusz dönthet úgy, hogy fenntartja a viszonylag közeli kapcsolatot Moszkvával, ezzel pedig valamennyire diverzifikálja a helyzetét. Trump lépésével ez is megváltozott, mivel al-Sará olyan helyi hatalmakkal barátkozhat majd, akik nem bírnak annyira terhelt emlékekkel az országban, mint az oroszok: szinte biztos, hogy Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Katar is egymást fogja taposni, hogy ki tud majd kedvezőbb helyzetbe kerülni az újjáépítésnél. Ezek az országok olyan forrásokkal bírnak, amelyekkel Moszkva egyszerűen nem tud a jelenlegi megszorult helyzetében versenyezni. Ezzel egyszerre üthet akár három legyet egy csapásra a szíriai vezető: fellendíti a gazdaságot, diverzifikálja a kapcsolatrendszert és még az oroszokat is kiteszi az országból. Nehéz azt elképzelni, hogy ekkora ziccernél a Kreml valahogy mégis el tudja érni Damaszkusznál, hogy valamiért cserébe maradhassanak a támaszpontok.

Nem szabad arról megfeledkezni, hogy ezzel nem múlik el minden nyomtalanul Szíriában: az ország az elmúlt másfél évtizedben egyértelműen a radikális iszlamizmus melegágya volt. Bár al-Sará egy teljes átalakulást követően elvileg kikeveredett ebből a táborból, de a 2019-ben szinte teljesen megsemmisült Iszlám Állam továbbra is súlyos problémákat okoz. A legszerényebb becslések szerint is legalább ezres nagyságrendeben tartanak fogva egykori harcosokat az ország területén, ráadásul jelentős a sivatagban bujkáló radikális fegyveresek száma is. A kettő együtt azzal fenyeget, hogy újra elszabadul a szélsőségesség a kevésbé szem előtt lévő területeken. A mostani megállapodás általánosan érdekeltté teheti a feleket abban, hogy megfékezzék ezeket, de

Damaszkusz előtt még mindig nagyon hosszú út áll, hogy ne a szélsőséges iszlamista terrorizmus közel-keleti gócpontjaként gondoljon rá a világ közvéleménye, ebben pedig nem segít az elnök múltja sem.

Mindenesetre most kaptak egy olyan mentőövet, amely segíthet Damaszkusznak végleg lezárni az Aszad-korszakot, amennyiben élni tudnak vele.

