Itt a fordulat: ez lehet az első jel arra, hogy megmenekülhet a föld

Egy új, online elérhető nyílt forráskódú eszköznek köszönhetően a korábbiaknál jóval frissebb adatok váltak elérhetővé a világ jelentősebb üvegházgáz-kibocsátó forrásainak szennyező tevékenységéről. A műholdakra, érzékelőkre és mesterséges intelligencia modellekre támaszkodó fejlesztés gyökeres változást ígér a kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos elszámoltathatóság területén, illetve abban, hogy hogyan reagál a világ a klímaválságra. 2025 első havi adatai pedig azt mutatják, hogy bekövetkezett a rég várt fordulat, és elkezdődött a globális ÜHG-kibocsátás csökkenése.

Egy új fejlesztésnek köszönhetően lehetővé vált a világ összes jelentősebb, üvegházhatású gázokat (ÜHG) kibocsátó forrása emissziójának csaknem valós idejű nyomon követése.

A szabadon elérhető online globális adatbázis által nyilvánosságra hozott havi értékek mindössze 60 napos késleltetéssel mutatják be az emisszió alakulását, vagyis például az április végi adatközlés a január végéig terjedő időszak kibocsátásait ismerteti.

Az egyetemeket, tudósokat és mesterségesintelligencia-szakértőket tömörítő, Climate Trace nevű nemzetközi nonprofit együttműködés által fejlesztett platform műholdak és egyéb távérzékelési technológiák által gyűjtött adatokra támaszkodik.

A világtérképen megjelenített, zoomolható adatbázis valamennyi jelentősebb szektor ÜHG-kibocsátásának mennyiségi értékeit tartalmazza a konkrét forrásokra, például gyárakra vetítve, nem csak a CO2-re, hanem a metánra (CH4) és a dinitrogén-oxidra (NO2) vonatkozóan is, szén-dioxid-egyenértékben kifejezve. Emellett olyan egyéb, nem üvegházhatású szennyező anyagok kibocsátásáról is tartalmaz információkat, mint a szén-monoxid (CO), az ammónia (NH3), a nitrogén-oxidok (NOx), a kis méretű szállópor (PM 2,5), a kén-dioxid (SO2), illetve a korom. Az oldalon országokra és városi térségekre bontva is elérhetőek adatok.

A fejlesztők ígérete szerint a platform a jövőben fokozatosan újabb kibocsátó források adataival bővül majd, amint azok online elérhetővé válnak, illetve ahogy új technikákhoz fér hozzá a korábban nem számszerűsíthető forrásokból származó kibocsátások becsléséhez.

A dashboard elindulása szakértők szerint az egész klímaügy szempontjából jelentős fejlemény, mivel

ezáltal a befektetők, szabályozók, biztosítók, politikai döntéshozók és más érintettek rendszeres betekintést nyernek abba, hogy pontosan ki, mennyit és hol szennyez.

Az új adatszolgáltatás jelentős előrelépést jelent az önbevalláson alapuló adatközlésekhez képest, és a homályos kötelezettségvállalások, illetve a greenwashing gyakorlatának visszaszorításához is hozzájárulhat.

A globális kibocsátási adatok mindeddig egy-két éves késéssel láttak napvilágot, ami túlságosan nagy időbeli csúszás a hatékony cselekvéshez, amint erre a Forbes hasábjain megjelent írásában Ingmar Rentzhog, a klímacselekvés támogatása érdekében létrehozott legnagyobb médiaplatform, a We Don't Have Time alapító vezérigazgatója rámutatott. Az elavult adatok alapján történő klímapolitikai döntéshozatal ugyanis nagyjából olyan, mintha pénzügyi portfóliónkat a tavalyi piaci árak alapján próbálnánk kezelni.

E téren jelentős változást hozhat a Climate Trace, amely világszerte több mint 660 millió konkrét kibocsátó - köztük magyarországi források - emisszióját követi nyomon műholdas és egyéb adatok alapján, a mesterséges intelligencia által vezérelt algoritmusok elemző munkáját is igénybe véve. A havonta frissülő emissziós adatbázis pontossága hasonló a negyedéves pénzügyi jelentésekéhez, ami a Cleantechnica szerint nem kisebb előrelépés, mint a nyomon követés találgatásból szigorú elszámolássá való átalakulása.

Azáltal, hogy az új adatbázis a kibocsátások területén is biztosítja a pénzügyi piacok számára magától értetődő gyorsaságot, átláthatóságot és pontosságot, a befektetők immár a tényleges teljesítmény, nem pedig a PR alapján értékelhetik a vállalatokat, a döntéshozók pedig pontosabb beavatkozásokat határozhatnak meg.

2025 első havi adatai pedig azt mutatják, hogy

bekövetkezett a rég várt fordulat, és elkezdődött a globális ÜHG-kibocsátás csökkenése.

Az ágazatok között a hulladékkezelés és feldolgozóipar emissziója ugyan nőtt éves összevetésben, de három nagy kibocsátó ágazatban, - a szállításban, a villamosenergia-ágazatban és a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása területén - csökkenés volt tapasztalható, ahogyan a legnagyobb gazdaságokban is egyöntetűen mérséklődött a kibocsátás. A legnagyobb, 1,6%-os csökkenést a szállítási ágazat érte el, míg a vezető gazdaságok közül Kína produkálta a legnagyobb, 1,1%-os (17,4 millió tonnás) esést. Közben az EU kibocsátása 0,53%-kal, az Egyesült Államokban 0,29%-kal, Oroszországban 0,18%-kal, Indiában pedig 0,03%-kal mérséklődött.

A fordulat óvatos bizakodásra ad okot. 2020-ben a koronavírus-járvány miatti gazdasági visszaesés következtében egyszer már csökkenésnek indult a globális karbonemisszió, azonban azt követően ismét növekedni kezdett, és tavaly új rekord szintre emelkedett.

Az új szolgáltatás nyújtotta átláthatóság tehát gyökeres változást ígér a kibocsátáscsökkentéssel kapcsolatos elszámoltathatóság terén is, azáltal, hogy a befektetők, biztosítók, szabályozó hatóságok és más érintettek eddig számukra elérhetetlen ellenőrzött, független, havonta frissülő adatokhoz férhetnek hozzá. Ez a dekarbonizáció és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás tekintetében is növeli a hatékony cselekvés esélyét, ugyanakkor a szakértő szerint nem kizárt, hogy

a politikai és ipari ellenérdekeltek megpróbálják majd ellehetetleníteni az új szolgáltatást.

Erre utalhat szerinte a jelenlegi amerikai adminisztráció klímatudománnyal szembeni ellenséges alapállása, melynek egyik legutóbbi megnyilatkozása az a terv, hogy felmondja a légköri szén-dioxid-koncentráció követésében több mint 60 éve kulcsszerepet játszó hawaii Mauna Loa Obszervatórium bérleti szerződését.

A Climate Trace közel valós idejű kibocsátáskövetést lehetővé tevő nyílt forráskódú adatai műholdakra, érzékelőkre és mesterséges intelligencia modellekre támaszkodik, melyek közül sokat kormányok vagy magánszervezetek irányítanak. Ha a hozzáférést letiltják, cenzúrázzák vagy korlátozzák, elveszik azt az átláthatóság, amelyre szükség lenne a szennyezők felelősségre vonásához, és ha az adatok eltűnnek, akkor a katasztrófa előtti cselekvési képesség is elvész - mutat rá Ingmar Rentzhog, ezért szerinte a világnak meg kell védenie az új, hatékony eszközt:

nemcsak mint a klímatudományban elért áttörést, hanem mint az igazság biztosítékát a dezinformáció korában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images