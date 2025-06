Eddig nem látott felvételek érkeztek az orosz légierő fekete napjáról: úgy látszik, ezt csúnyán benézte Ukrajna

Az ukránok a vasárnapi akciót követően egy, majd később két Berijev A-50-es légtérmegfigyelő (AWACS) gép megrongálását jelentették be. Oroszország természetesen mindent tagad, felvételek pedig az első napokban egyetlen A-50-est igazoltak.

Az ukrán hírszerzés most közzétett egy másik felvételt, ahol valóban látható, hogy két drón is egy-egy A-50-es gép radarjára csattan. Igen, ám, de az orosz források hívják fel a figyelmet arra, hogy a videón látható Berijeveket már rég kivonták a forgalomból:

ennek legékesebb bizonyítéka a leszerelt hajtóművek.

️ BREAKING: Ukraine hit planes from the graveyard used for spare pets! The planes have no engines like on the plane graveyard!I WAS RIGHT! They have not hit a working A-50 EWACS. The amount of destroyed jets is low!Ahaha the mission preparations were skipped? pic.twitter.com/E0e8cTAwjg