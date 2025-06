Putyin célkeresztjébe került Ukrajna hős városa – 250 ezres település kerülhet ostrom alá

2024 augusztusában az ukrán haderő nagyszabású offenzívát kezdett Oroszország Kurszk megyéjében, elfoglaltak nagyjából 30-40 falut és egy kisvárost, Szudzsát. A harcok hónapokig tomboltak Oroszország területén, az orosz erők észak-koreai segítséggel azonban ősz végére egyértelműen felülkerekedtek az ukrán támadókon és elkezdték sorra visszavenni az elfoglalt falvakat.

2025 január végén, február elején orosz katonák törtek be Ukrajna Szumi megyéjébe és elfoglaltak két, korábban kiürített falut a határ mentén.

Ennek az offenzívának a kezdetei célja az volt a célja, hogy az oroszok az államhatáron túlról vágják el az ukrán megszállás alatt álló Szudzsa városának utánpótlási útvonalait, de ekkor még nem jutottak messzire. Márciusban azonban az orosz erők – nagyrészt a Potok-hadműveletnek köszönhetően – összeroppantották az ukrán állásokat és pár nap alatt visszafoglalták Szudzsát, valamint a környékbeli kis falvakat.

Ahogy várható volt, az oroszok nem vonultak ki Szumiból a sikeres kurszki ellentámadás után.

A korábban elfoglalt Novenyke és Zsuravka településeket egyfajta hídfőállásként használva nagyszabású offenzívába kezdtek Szumi megye északi részén.

Az offenzíva célja hivatalosan az, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egy korábbi parancsának megfelelően „pufferzónát” hozzanak létre az orosz-ukrán határon, kitolják az ukrán tüzérség lőtávolságát annyira, hogy ne tudják Oroszország nemzetközileg elismert területeit lőni, ez kb. 20-30 kilométert jelent.

Updated map showing Russian advances in Sumy oblast and northeast of Toretsk. The map shows that Russian forces are less than 20 kilometers to the outskirts of the city of Sumy. Further advances will put the city at greater risk from FPVs. https://t.co/4SNE9UvcU8