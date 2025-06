Méregdrága kézitáska, helikopteres utazások – Így vezetett egy kormányfő bukásához fia fényűző életmódja

Dior kézitáska, méregdrága eljegyzési gyűrű, luxusautó, helikopteres utazások – Oyun-Erdene Luvsannamsrai mongol kormányfő 23 éves fiának és annak menyasszonyának ilyen luxus jutott ki, legalábbis a közösségi médiában terjedő felvételek szerint. Pedig Oyun-Erdene szegény vidéki családból származik, és mindössze négy éve lett a 3,5 millió lakosú, Oroszország és Kína közé ékelődő Mongólia kormányfője.

Very interesting caseDIOR HAND BAGS threw Mongolia into political crisis and sparked a prime ministers resignation.Mongolian PM 23 years old son post their extravagant lifestyle,️Girlfriend gift photosThen protest all over the country which concluded over pm resignation pic.twitter.com/hpAQot1fZY

Két szomszédjával ellentétben Mongólia valódi demokrácia, parlamentáris berendezkedéssel, ahol a miniszterelnök a végrehajtó hatalom vezetője, az egyszer hat évre választható elnök szerepe pedig jórészt ceremoniális.

Mongólia lényegében az egyetlen, egykor a szocialista keleti blokkhoz tartozó ország Európán kívül, ahol igazi demokrácia és jogállam tudott kiépülni és mind a mai napig fennmaradni.

És bár az országot számtalan probléma sújtja, azt, hogy következmények nélkül nem lehet bármit megcsinálni, jól mutatja, hogy fia luxusélete miatt Oyun-Erdenének kedden le kellett mondania a miniszterelnöki posztról, miután a szükséges 64 helyett csak 44-en szavaztak rá a bizalmi szavazáson.

Megtiszteltetés volt hazámat és népemet szolgálni nehéz időkben, beleértve a járványokat, háborúkat és vámokat

– mondta a szavazást követően.

Az immár csak ügyvivő miniszterelnök lemondását valójában nem annyira a parlament kényszerítette ki, mint a lakosság, amely két héten keresztül minden nap tiltakozott a fővárosban, Ulánbátorban. A tüntetők a növekvő megélhetési költségekre, az elszabaduló inflációra, az elit és a köznép életmódja közötti egyre nagyobb szakadékra panaszkodtak, miközben azt látták, hogy a „közülük való” miniszterelnök családja fényes luxusban él.

VIDEO: Hundreds of young Mongolians turned out in the country's capital calling for the prime minister's resignation on allegations of corruption, a longstanding source of deep public anger in the landlocked democracy. pic.twitter.com/5X1TOmAqED