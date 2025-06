Kiszivárgott: így fejlesztené ki a szuperintelligens AI-t Zuckerberg

Mark Zuckerberg, a Meta Platforms vezérigazgatója új csapatot állít fel a vállalaton belül, amelynek dedikált célja lesz a mesterséges általános intelligenciával (AGI) kapcsolatos kutatások és fejlesztések folytatása - írta meg a Reuters, a Bloomberg értesülései nyomán. Az emberi képességek felülmulására is képes AGI kifejlesztéséért jelenleg nagy a verseny a technológiai vállalatok között. A hírek szerint a Meta döntése mögött az állhat, hogy a vezérigazgató nem érzi kellően jónak a vállalat legutóbbi nagy nyelvi-modelljének, a Llama-4-nek teljesítményét és fogadtatását.

A Bloomberg keddi jelentése szerint a Meta Platforms vezérigazgatója

szakértőkből álló csoportot hoz létre a mesterséges általános intelligencia kifejlesztésére.

Zuckerberg a napokban jelentette be, hogy több mint 10 milliárd dollárt tervez befektetni az amerikai Scale AI, mesterséges intelligenciával foglalkozó startupba. Belsős források szerint a szuperintelligens AI megalkotására fókuszáló szakértői csapat is ezen befektetéssel párhuzamosan kezdi meg a munkáját. A tervek szerint a Scale AI alapítója, Alexandr Wang is csatlakozik az AGI-csoporthoz, miután a megállapodás létrejön.

A Bloomberg információi alapján Zuckerberg személyesen toboroz körülbelül 50 szakembert, köztük egy új AI-kutatási vezetőt az AGI-csapat számára. A döntést a lap szerint részben

a Meta megjelenés előtt álló, eddigi legfejlettebb nagy nyelvi modelljének,

a Llama 4-nek a teljesítményével és fogadtatásával kapcsolatos frusztrációja motiválja.

A múlt hónapban a Meta elhalasztotta a "Behemoth"-nak is nevezett, Llama 4 AI-modell, a a kiadását annak képességeivel kapcsolatos aggályok miatt.

A Meta versenytársai, mint például a ChatGPT-t is fejlesztő OpenAI, szintén változtatásokat terveznek, hogy további befektetéseket vonzzanak az AGI fejlesztéséhez.

