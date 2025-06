Megtámadták az ukránok Moszkvát: tűz alatt a Rezonyit technopark

Az iparkomplexum Zubovó területén található, Moszkva régióban.

A létesítményben elsősorban félvezetőket és más elektronikus alkatrészeket gyártanak – Ukrajna szerint főleg katonai célra.

Egyelőre nem tudni, milyen kár keletkezett a komplexum területén, az incidensről készült felvételeken csak távoli robbanások láthatók.

Last night Ukrainian drones attacked the Rezonit facility in Zubovo, Klin district to the NW of Moscow. This company supplies and makes electronic printed circuit boards (PCB) much of which is used by the Russian military. Geolocated at 56.38304996028126, 36.92872394165047 pic.twitter.com/Vaz0fqYPRC