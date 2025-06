Napokon belül kirobbanhat a háború, amitől mindenki tartott – Egyre több az aggasztó jel

A mai nappal lejárt az Egyesült Államok által Iránnak adott, az atomprogrammal kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozó ultimátum. Tegnap este óta lényegében megállás nélkül jönnek a hírek arról, hogy Izrael nem szándékozik megvárni azt, hogy Teherán mégis kiegyezzen Washingtonnal, nyílt háborúra készülnek. Összeszedtük, mi is történt az elmúlt bő tizenkét órában.

A gázai konfliktus két évvel ezelőtti kirobbanása óta az iráni-izraeli kapcsolatok abszolút mélypontot értek el: Teherán tavaly kétszer is rakéta- és dróntámadást indított Izrael ellen, az IDF vadászbombázói pedig válaszként mindkét alkalommal csapást mértek az iráni légvédelemre, ráadásul Teherán kellős közepén merényletet hajtottak végre a palesztin Hamász terrorszervezet politikai vezetője, Iszmail Hanijeh ellen.

Most azonban úgy tűnik, hogy még az eddigiekhez mérten is elmérgesedett a helyzet: nagyon úgy néz ki, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nem szándékozik megvárni, hogyan folytatódnak az amerikai-iráni tárgyalások, amelyek a perzsa állam atomprogramjáról szólnak, és megelőző csapást tervez indítani a rivális állam nukleáris létesítményei ellen. Donald Trump ultimátuma után papírforma szerint egyébként vasárnap ülnének össze az iráni és amerikai tárgyalók Ománban, de jó kérdés, hogy erre sor fog-e kerülni.

Az IDF-et már tegnap magasabb készültségi fokozatba helyezték, ezt követően nem sokkal a Közel-Keleten állomásozó amerikai fegyveres erők is hasonlóképpen jártak el. Terjengenek felvételek arról, hogy Izrael a Vaskupola légvédelmi rendszert elkezdte Ciszjordánia felé mozgatni, vélhetően azzal a céllal, hogy minél hatékonyabban el tudja fogni az Irán felől esetlegesen beérkező drónokat és rakétákat.

Footage reported to show an Israeli Iron Dome Surface-to-Air Missile Battery on the move tonight near Silwad in the West Bank, with several Israeli sources reporting the increased movement of air-defense systems near strategic sites throughout Israel. pic.twitter.com/MaRBphGRgi — OSINTdefender (@sentdefender) June 11, 2025

Hajnalban a Washington Postnak egy amerikai diplomata úgy nyilatkozott, hogy

szerintem ez most komolyabb helyzet, mint a történelem során bármikor.

Az amerikai külügyminisztérium egyébként munkához is látott: az iráni rakéták hatótávolságában fekvő összes külképviseleten (ide értve néhány európait is) vészhelyzeti bizottságokat hoztak létre, amelyeknek folyamatosan tájékoztatnia kell Washingtont a fejleményekről. A Közel-Keleten állomásozó katonák családjait a régió elhagyására kérték, mostanra pedig az is biztossá vált, hogy kiürítették a bagdadi nagykövetség és az erbili konzulátus épületét is, a kuvaiti és bahreini külképviseletek evakuációja pedig tervben van.

Iraqi officials confirm the evacuation of diplomats and staff from the U.S. Embassy in Baghdad as well as the General Consulate in Erbil. pic.twitter.com/s65C8Peu8w — OSINTdefender (@sentdefender) June 11, 2025

Irak légterében egyébiránt meg nem erősített források szerint az éjszaka folyamán folyamatosan zavarták a GPS jeleket,

azt azonban nem lehet tudni, hogy amennyiben igazak a hírek, úgy amerikai védelmi intézkedés, vagy iráni beavatkozás történt-e.

Az is aggasztó jel, hogy Michael Kurilla, a közel keletért felelős amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) parancsnoka elhalasztotta washingtoni útját, ezzel együtt pedig a kongresszusi meghallgatását is.

Teherán egyébiránt jelezte, hogy a területét érő bármilyen csapásra válaszcsapással fog reagálni, pillanatnyilag úgy néz ki, hogy ezt a fenyegetést Jeruzsálem és Washington is komolyan veszi.

Azt sem lehet egyelőre tudni, hogy az egyébként mostanában kifejezetten önálló külpolitikát folytató Izraelt rá tudja-e még bírni az Egyesült Államok arra, hogy várják meg a következő, vasárnapi tárgyalást, ahogyan azt sem, hogy ha az IDF tényleg lebombázná Iránt, ebben az akcióban részt vennének-e a környékre vezényelt amerikai erők. Az ugyanakkor nagyon valószínű, hogy a zsidó állam védelmében segítene Washington egy iráni légicsapás esetén, ahogy jó eséllyel a környéken állomásozó brit vadászgépek is besegítenének a perzsa rakéták lelövöldözésében (a korábbi támadások során Izrael védelmében fellépő Jordániában már nem vagyunk ennyire biztosak).

Az ugyanakkor aggasztó tény, hogy ha Jeruzsálem tényleg véglegesen le akar számolni az iráni atomprogrammal, akkor a mostaninál kevés jobb alkalom kínálkozik.

Teherán proxybirodalma lényegében összeomlott: elvesztette a kontrollt Szíria fölött (akivel Izrael éppen most kezdett el barátkozni), a Hamász fegyveres ereje teljesen, a Hezbollah pedig jórészt hatástalanítva lett, az iraki és jemeni iszlamisták pedig jelen állás szerint Izraelben meglehetősen kevés kárt tudnak tenni (bár azt érdemes megjegyezni, hogy az Irakban, Jordániában és dél-Szíriában állomásozó amerikai katonák ennél védtelenebbek). Oroszország Ukrajnában van lekötve, így nem fog tudni segítséget nyújtani szövetségesének, a régió másik erős játékosa, Törökország pedig valószínűleg nem fogja bánni, ha a kisebbik rivális Izrael felrobbantja a nagyobbik rivális Irán atomprogramját (elítélő nyilatkozat biztos érkezne Ankarából, de ennél több aligha).

Egyelőre nem lehet elvetni azt a lehetőséget, hogy a Washington és Jeruzsálem között most éppen lángra kapó kommunikációs csatornákon végül sikerül lebeszélni a zsidó államot a támadásról, ahogy az sem kizárt, hogy Irán végül gyorsan tesz valami közepesen nagy engedményt Trumpnak. Az egészen biztos, hogy feszült hétvége elé néz a Közel-Kelet.

