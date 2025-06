Háború van? Atomcsapás lesz? Régiós összeomlás jön? – Megválaszoljuk a legfontosabb kérdéseket az Irán elleni támadás kapcsán

Ma hajnalban súlyos csapást mért Iránra az izraeli haderő, a perzsa állam pedig megtorlást indított. Ennek kapcsán több kérdést is kaptunk arról, mekkora esélye lehet az eszkalációnak, akár egy nagyobb háborúnak több ország bevonásával – ezekre adunk most választ. Természetesen megválaszoljuk a szinte minden konfliktus kapcsán felmerülő kérdést is, hogy lesz-e atomcsapás.

Az izraeli támadással kapcsolatosan több kérdést is kaptunk: mennyire lehet ezt most háborúnak nevezni, mekkora az esélye annak, hogy a légierővel együtt megindulnak a tankok, rohamlövészek is. A helyzet értelmezéséhez kapcsolódóan a legfontosabb tény az, hogy Izrael és Irán nem közvetlenül határosak egymással: a két rivális közt 1000 kilométer távolság húzódik és legalább két másik ország (Szíria és Irak vagy Jordánia és Irak) területén való átkelés szükséges ahhoz, hogy szárazföldi konfliktust lehessen vívni. Irak viszonya Iránnal és Izraellel (pontosabban ennek nyugati szövetségeseivel) billegőnek nevezhető, Szíriában pedig decemberben hatalomátvétel történt, az Al-Núszra Frontból kinőtt új kormány most nagyon próbál látványos „nyugatos” fordulatot végrehajtani. Jordánia pedig – regionális összevetésben legalábbis – jó viszonyt ápol Izraellel. Így tehát, tankok, katonák nem fognak megindulni egyik vagy másik ország területe ellen – teljes körű invázió szinte biztosan nem lesz, főleg úgy, hogy Izraelt jelenleg nem támogatja az Egyesült Államok sem az Irán elleni katonai műveletekben. Mindezek ellenére nem kizárt, hogy háború valamilyen formában valóban lesz, a helyzet még bőven az eszkalációs fázisban van. További katonai csapások légi eszközökkel, rakétákkal, drónokkal, titkosszolgálati képességekkel és proxierőkön keresztül biztosan várhatók. Attól függően, hogy mennyire súlyosak ezek a csapások, mennyire intenzívek, kétoldalúak, milyen célpontok ellen irányulnak, és időben meddig tartanak, lehet majd háborúról beszélni. Egyelőre még „csak” egy nagyobb izraeli csapás és egy limitált iráni ellencsapás történt, ez még „csak” konfliktus, összecsapás, katonai csapás – nem háború. Lehet regionális katonai konfliktus? Irán kapcsán gyakran emlegetett kockázati faktor, hogy a perzsa állam számos regionális országban aktív titkosszolgálati, katonai eszközökkel: ők látják el fegyverekkel és hírszerzési segítséggel egyebek mellett a palesztin Hamászt, a libanoni Hezbollahot, a jemeni húszikat (Anszar Allah), az Irakban aktív síita milíciákat és anno ők álltak a megbukott szíriai Aszad-rezsim mögött is. Az izraeli támadással kapcsolatosan azt fontos látni, hogy Jeruzsálem éppen azért most indította meg az Irán elleni csapást, mert a teheráni proxierők nagyon meggyengültek az elmúlt másfél évben: a Hamász gyakorlatilag megsemmisült a gázai háborúban, a Hezbollah súlyos károkat szenvedett tavaly hónapokon át tartó intenzív izraeli légicsapások miatt, a húszikat Amerika és Nagy-Britannia intenzíven bombázta (ráadásul ők is több mint 1000 kilométerre vannak), Aszad pedig megbukott tavaly decemberben. Az iraki milíciák (főleg a Hasd es-Sabi / PMF-hez kapcsolódóan) még jelenthetnek fenyegetést, de reálisan ők is „csak” az Irakban, Jordániában, esetleg Szíriában működő amerikai bázisokat tudják célba venni, Izraelt közvetlenül nem igazán. Mindemellett történt két fontos dolog az iraki milíciák kapcsán: egyrészt pár hónapja elkezdtek önként lefegyverezni magukat (elvileg Irán parancsára), másrészt pedig Donald Trump nagyon próbál elhatárolódni most Izrael katonai csapásától, hátha sikerül ezzel elérni, hogy ne legyen intenzív támadás a régiós amerikai bázisok ellen. Így tehát: kevés az esélye most annak, hogy a szövetségesek és erős proxik nélkül maradt Irán súlyos, sok ország területére átívelő katonai konfliktust tud kirobbanni. Lehet, hogy Irakban lesz pár támadás a síita milíciák részéről, az sem kizárt, hogy Szíriában az alavita milíciák megmozdulnak, de kevés az esélye annak, hogy ebből több ország területére kiterjedő háború lesz, hiszen nem fog beállni Irán mellé a régió egyetlen érdemi katonai képességgel rendelkező országa sem. Szintén kérdés, mit lép Oroszország, amely ugye Iránnal közeli szövetséges kapcsolatban van és katonai együttműködés is van a két ország közt. Rövid távon valószínűleg semmit: jön pár elítélő közlemény Moszkvából és felszólítják majd Izraelt a katonai agresszió leállítására. Hosszabb távon – ha a konfliktus elhúzódik, - elképzelhető, hogy valamilyen, diszkrét módon segítik majd az iráni haderőt fegyverekkel, hírszerzési képességgel. De mivel az orosz katonai erőforrásokat most Ukrajna köti le és nem várható, hogy ez rövid távon változni fog, Moszkva részéről most szinte biztosan nem lesz komoly beavatkozás a Közel-Keleten. Lesz atomcsapás? Mint mostanában számos konfliktus kapcsán, itt is felmerül a kérdés, mekkora az esélye annak, hogy atomháborúvá eszkalálódik a mostani helyzet, a rövid válasz az, hogy gyakorlatilag nulla százalék. A két hadviselő fél közül csak az egyik, Izrael rendelkezik atomfegyverrel, az Irán elleni csapás pedig pont azért indult meg, hogy a perzsa állam ne tudjon nukleáris fegyverekhez jutni. Teherán természetesen rendelkezik dúsított uránnal, radioaktív anyagokkal, tudnak ebből, ha nagyon muszáj, valamilyen piszkos bombát építeni. Annak viszont, hogy ezt célba tudják juttatni Izrael ellen, szinte semmi esélye nincs. Izrael pedig biztos nem fog nukleáris csapást mérni Iránra, hiszen semmi értelme nem lenne ennek, ha hagyományos eszközökkel is el tudják intézni a régi riválist; egy ilyen lépéssel csak azt érnék el, hogy a teljes nemzetközi közösséget maguk ellen fordítják. Címlapkép forrása: 2024 Anadolu via Getty Images