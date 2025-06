Megkongatta a vészharangot a hírhedt orosz elitegység parancsnoka: Moszkvának drámai lépést kell tennie

Az orosz Gazeta beszámolt arról, hogy az orosz-ukrán háború kulcsfiguráit sem hagyta hidegen, hogy mi zajlik jelenleg a Közel-Keleten, így a hírhedt Ahmat elitalakulat parancsnoka, Apti Alaudinov is kifejtette a véleményét.

A csecsenföldi Ahmat különleges egység kétes hírnevet szerzett magának az ukrajnai háború kezdete után, eleinte sokan csak „Tiktok fegyvereseknek” csúfolták őket, utalva arra, hogy gyakran készítenek látványos, de harctéri szempontból nem túl jeles hatékonyságról tanúskodó videókat a közösségi médiára. Idővel aztán csökkent ezeknek a száma, és jellemzően a háború igen forró szakaszain vetették be az alakulatot, így például Kurszkba is az első között érkeztek visszatartani az ukránok előrenyomulását. A parancsnok, Apti Alaudinov rendszeresen osztja meg a véleményét a közösségi médiában, most sem fogta vissza magát az izraeli-iráni konfliktussal kapcsolatban, amit ennél sokkal nagyobb volumenű eseménynek nevezett:

Azt hiszem, természetesen ez az én személyes véleményem, hogy mozgósítást kell hirdetnünk. Legalább 500 ezer embert kell előre felkészítenünk, a valóságban pedig egymilliót. Hívjuk fel őket, és kezdjük el felkészíteni őket. Készítsük fel őket arra, hogy a háború már elkezdődött, amiről már tudjuk, hogy folyik, a harmadik világháború

– írta a Telegramon.

Azt is írta, hogy szerinte ezekre a lépésekre azért van szükség, mivel ezzel tudják garantálni, hogy „senki se akarjon játszani Oroszországgal” úgy, ahogy az Iránnal történt. Szerinte a mozgósítása segítene a felkészülésben egy új, nagyszabású háborúhoz.

Nem Alaudinov az egyetlen, aki már egyenesen a harmadik világháborút emlegeti a június 13-án hajnalban beinduló konfliktus miatt, Alekszandr Dugin – akit gyakran Vlagyimir Putyin orosz elnök főideológusának is neveznek – szintén amellett érvelt, hogy ezzel megkezdődött az újabb világégés.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images