Bemondta Irán: lelőttek két szupermodern F-35-ös lopakodó vadászbombázót

Miközben az Irán elleni támadásokról készült felvételek alapján nagyon úgy fest, hogy az iráni légvédelem szinte teljesen tehetetlen az izraeli légierővel és drónképességgel szemben: Teheránban alternatív valóság kezd kirajzolódni, az iráni nép két szupermodern F-35-ös lopakodó vadászbombázó lelövésével büszkélkedik.

Izrael tegnap hajnal óta folyamatosan támadja Irán területét: a csapás első körében az izraeli titkosszolgálatok szabotálták az ország légvédelmét. Nagyon úgy fest, hogy ez rendkívül sikeres volt: az Irán által végrehajtott támadásokról készült

videók alapján az izraeli légierő és drónképesség érdemi ellenreakció nélkül dolgozik az ellenséges ország légterében.

Irán azonban nem akar gyengének tűnni: több helyi portál is elkezdte terjeszteni, hogy lelőttek nem egy, hanem egyből két ötödik generációs, F-35-ös lopakodó vadászbombázót is, az egyik pilótát élve el is fogták.

Erről eddig olyan bizonyítékok jelentek meg, mint például:

AI generált roncsok egy felismerhetetlen, valószínűleg nem létező repülőgéptípusról, melyre az izraeli légierő hadijelét rászerkesztettét,

valószínűleg nem létező repülőgéptípusról, melyre az izraeli légierő hadijelét rászerkesztettét, Arma 3 és Arma Reforger videójáték-felvételek,

videójáték-felvételek, fotók egy 2023-as Hamász-támadás során megsérült izraeli állampolgárról,

ukrajnai háborúban készült videók,

készült videók, felvételek egy 2015-ös incidensről, mely során a török légvédelem véletlenül lelőtt egy orosz Szu-24M vadászbombázót.

Egyetlen felvétel sem került még elő akár az F-35-ös lelövésének pillanatáról, akár a gép roncsairól, akár az állítólag elfogott pilótáról.

Fontos hangsúlyozni: háború során mindkét hadviselő fél hajlamos dezinformációkat terjeszteni az ellenséges veszteségekről (ezeket felnagyítják), illetve saját kudarcaikról (ezeket tompítják vagy tagadják).

Az izraeli offenzíva kezdete óta eddig mindössze egyetlen egy izraeli drón lelövését erősítették meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images