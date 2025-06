Elképesztő videó: a világűrben fogta el Izrael az iráni rakétákat

Ma este ismét ballisztikus rakétákkal támadta Izrael területét Irán: ez a mai nap a harmadik ilyen támadási hullám volt. Izrael Arrow rendszerei és az országba telepített amerikai THAAD működésbe léptek:

videó jött arról, ahogy a rakétarendszerek a Föld légkörén kívül, a világűrben fogják el Irán rakétáit.

Two exoatmospheric interceptions seen over Israel during the latest ballistic missile attack by Iran, likely carried out by the Israeli Arrow-2/3 or by the U.S. Armys THAAD. pic.twitter.com/jCe9FCmAka