A hétvége, amikor Irán megszűnt nagyhatalomnak lenni – Sosem kapott még ekkora pofont Teherán

Cikkünk írásakor még gőzerővel zajlik Izrael Irán elleni támadássorozata. Teherán igyekszik a rakétákra rakétákkal válaszolni, de pillanatnyilag nagyon úgy tűnik, hogy behozhatatlan a perzsa állam hátránya. Irán a hadianyag, az emberanyag és a nemzetközi megítélés színterén is akkora pofont kapott, amely után megkérdőjelezhető, hogy valóban a Közel-Kelet egyik nagyharalmáról van-e szó.

Az 1979-es iráni forradalom óta a perzsa állam és Izrael kapcsolata lényegében folyamatosan rossz volt (ironikus módon a forradalom előtti Irán az elsők között ismerte el Izrael állam létezését). Az új mélypont a 2023 októberi Hamász terrortámadás után jött el: bár Teherán hivatalosan tagadta, hogy bármilyen köze lett volna az iszlamisták akciójához, régóta nyilvánvaló volt, hogy az iráni Forradalmi Gárda régóta támogatja pénzzel, szaktudással és fegyverrel a palesztin terrorszervezetet.

A gázai harcok eldurvulásával a konfliktus is kiterjedt: először a libanoni Hezbollah, később pedig a Jemen nyugati részét irányításuk alatt tartó húszi lázadók is becsatlakoztak a harcokba, az erőviszonyok azonban így sem voltak éppen kiegyenlítettek.

Teheránnak lényegében végig kellett néznie azt, amint a drága pénzből felépített „Ellenállás Tengelye” szépen lassan felőrlődik.

A Hamász létezni nem szűnt meg ugyan, de katonai képességei 2023 óta látványosan lecsökkentek, vezetőit az izraeli rajtaütések megölték. A Hezbollah kevésbé kapott komoly pofonokat, már ami a fegyverzetet illeti, a legfontosabb vezetők azonban a libanoni terrorszervezetnél is az izraeli akciók áldozatául estek, ráadásul az országban tavaly egy jóval nyugatbarátabb kormány került hatalomra. A húszik újabb rakétái hiába érik már el Izrael területét, a jemeni lázadók egyszerűen túl messze vannak ahhoz, hogy érdemi kárt okozzanak a zsidó államban, ahogyan az iraki milíciák is csak elszórt próbálkozásokat indítottak.

Az újabb szög az Ellenállás Tengelyének koporsójában az volt, amikor tavaly decemberben egy villámoffenzíva után megbukott Bassár al-Aszad szíriai elnök, Teherán talán legfontosabb regionális szövetségese. Izrael a káoszt kihasználva gyorsan megszállt területeket az ország nyugati részén, az új szíriai kormány pedig kijelentette: mindenképpen szeretnék normalizálni a viszonyukat a zsidó állammal. A kör bezárult, Irán egyedül maradt.

A közel-keleti helyzet folyamatos eszkalációja, illetve az Iránnal szemben finoman szólva sem barátságos Donald Trump amerikai elnök második ciklusa már magában hordozta a mostani állapotot: az elemzők nagy része azt sem tartotta kizártnak, hogy végül maga az amerikai elnök fog támadást indítani a perzsa állam ellen akkor, ha becsődölnek az ország atomprogramjáról szóló tárgyalások.

Mert hogy az mindenképpen üdvözlendő fejlemény volt, hogy az USA-t az atomegyezményből kiléptető Trump és Irán egyáltalán hajlandó volt leülni tárgyalni, de az álláspontok jottányit sem közeledtek egymáshoz: Irán ragaszkodott ahhoz, hogy az atomprogramja békés célokat szolgál, és nem volt hajlandó lemondani róla, ezzel szemben Washington, és az iráni atomprogramot elméletileg szemmel tartó Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) erről nem volt meggyőződve. A NAÜ tőle szokatlanul konfrontatív módon többször olyan jelentéseket közölt, melyekben az állt, hogy Irán jóval a civil reaktorokban használt fölé dúsított uránt, így lényegében ők is megerősítették: a régió rezidens rosszfiúja valószínűleg atomfegyvert szeretne gyártani.

Az iraki Oszirak reaktor 1981-es lebombázásával ugyanakkor Izrael nyilvánvalóvá tette: nem szeretne vele ellenséges államok területén atomprogramokat látni a Közel-Keleten.

Az elmúlt időszakban folyamatosan jöttek a hírek arról, hogy „Iránnak már csak x hónap, vagy y hét kell az atomfegyverhez”, az amerikai tárgyalások akadozása után pedig már inkább az volt a kérdéses, hogy mikor fogja valaki megtámadni a perzsa államot, nem az, hogy egyáltalán el fog-e indulni a támadás.

Trump bő két hónappal ezelőtt hatvan napos ultimátumot adott Iránnak arra, hogy beleegyezzen az új atomalku aláírásába, egyéb esetben kilátásba helyezte, hogy vagy Washington, vagy Jeruzsálem erővel is leszereli a programot. Az ultimátum határideje múlt csütörtökön járt le, péntek hajnalban pedig elszabadult a pokol.

77 évnyi háborúzás után senki nem számított arra, hogy Izrael hirtelen megfinomodik, az viszont, ami péntek óta történt az egész világot megrázta. Mostanra már lényegében kijelenthető, hogy az Irán ellen indított hadművelet az 1968-as hatnapos háború óta Jeruzsálem legnagyobb katonai sikere lesz, az akció pedig valószínűleg be fog kerülni a hadtudománnyal foglalkozó tankönyvekbe is.

Ironikus módon ehhez nem csak a profi izraeli hírszerzés és légierő járult hozzá, hanem a lényegében teljesen inkompetens iráni katonai vezetés is.

Az izraeli bombázások néhány nap alatt lefejezték az ország katonai vezetését: Irán két hírszerzési ügynökségéből az egyiknek minden fontosabb vezetője meghalt, a Forradalmi Gárda vezérkara, a fegyveres erők főparancsnoka, az ajatollah nemzetbiztonsági főtanácsadója és legalább kilenc atomtudós szintén hasonló sorsra jutott.

Teherán magyarázata? Arra számítottak, hogy néhány nappal később fog megindulni a támadás.

A helyzetet tovább rontja, hogy az említett hírszerző parancsnokok nem az első napon haltak meg: két napja zajlottak az izraeli légicsapások, ők pedig együtt dolgozgattak Teheránban, amikor a rakéta becsapódott.

A támadássorozat természetesen nem állt le az iráni katonai-hírszerzési vezetés kiiktatásával: az izraeli légierő gépei módszeresen elkezdték felszámolni a perzsa állam légierejét és légvédelmét is. A döntően orosz technológián alapuló légvédelmi rendszerek pedig tehetetlenek: hiába lőttek le néhány izraeli rakétát és drónt, a vadászgépek elfogásáról szóló híreket maximum az iráni propaganda számlájára lehet felírni. Izrael tehát úgy visel öt napja háborút, hogy közben nem szenvedett érdemi katonai veszteségeket sem.

A fennmaradó gondot két tényező jelenti: a konfliktust gyakorlatilag kirobbantó nukleáris komplexumok, és az Irán nemzetközi elrettentő erejének gerincét képező ballisztikus rakéták, ráadásul mindkettő hasonló okokból.

Several targets hit in Tabriz. These include what is believed to be a major ballistic missile production facility. https://t.co/hwQMDPuOYk pic.twitter.com/UN21EiOJka https://t.co/hwQMDPuOYk