Videó: egymásnak csapódott és hatalmas lánggal ég két nagy olajtanker a Hormuzi-szoros bejáratánál

Az egyik érintett hajó a Front Eagle, amely egy 335 méter hosszú szuperolajszállító hajó, a másik pedig egy kisebb, Adalynn nevezetű hajó.

A közlemény szerint az eset „navigációs eredetű volt és nem áll kapcsolatban a jelenlegi regionális konfliktussal.

A balesetről videó is érkezett, amelyen az látszik, hogy lángokban áll az Adalynn tartályhajó:

New footage of the tanker Adalynn ablaze in the Gulf of Oman after a severe collision with the tanker Front Eagle last night. Impact area is clearly visible and violently burning. Most of the superstructure is ablaze as well. https://t.co/sfpZlGA8w9 pic.twitter.com/AqHribvRtR https://t.co/sfpZlGA8w9