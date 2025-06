Friss felvételek Katarból: bevetették az amerikai légvédelmet a főváros felett

Az alábbi felvételen az egyik iráni ballisztikus rakéta elfogása látható Katar fővárosa, Doha felett. Az előzetes információk szerint az amerikai Patriot légvédelmi rendszer állította meg a rakétát.

