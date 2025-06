Trump közbelépése kellett: hosszú évek óta tartó, véres konfliktus végére kerülhet pont

Bár a két ország hivatalosan nincs háborúban, a KDK azzal vádolja Ruandát, hogy támogatja az M23 lázadó csoportot, amely a kelet-kongói területeken harcol. Ruanda tagadja ezeket a vádakat. Januárban az M23 lázadók – az ENSZ szakértői szerint ruandai erők támogatásával – halálos offenzívát indítottak, amely eszkalálta a térségben évtizedek óta tartó konfliktust. A lázadók azóta elfoglalták a stratégiai fontosságú Goma és Bukavu városokat. A békemegállapodás olyan hírek közepette születik, melyek szerint az Egyesült Államok befektetéseket fontolgat az ásványkincsekben gazdag régióban a biztonság és nyugalom megteremtése érdekében. A térségben az 1990-es évek közepe óta több tucat milícia verseng az erőforrások ellenőrzéséért.

A konfliktus gyökerei az 1994-es ruandai népirtásig nyúlnak vissza.

A népirtást követően hutu elkövetők menekültek a szomszédos KDK gyengén kormányzott keleti régiójába, ahonnan továbbra is támadásokat indítottak Ruanda ellen. Kigali kísérletei e csoportok felszámolására vezetett az Első és Második Kongói Háborúhoz (1996-1997 és 1998-2003). A kelet-kongói régió azóta is alacsony intenzitású konfliktusok színtere. Több mint hatmillió ember vesztette életét, és további milliók kényszerültek elhagyni otthonaikat. Legalább 100 fegyveres csoport működik a térségben, kihasználva a biztonsági vákuumot és ellenőrzésük alatt tartva a jövedelmező bányákat. A KDK a világ egyik legnagyobb koltan- és kobalttartalékával rendelkezik, emellett gazdag aranyban, tantálban, ónban és volfrámban is. Az M23, amely először 2012-ben jelent meg, főként kongói tuszi katonákból áll, akik a háborúban harcoltak, és akiket a hadseregbe kellett volna integrálni. Az szervezet most azt állítja, hogy

a kongói tuszik jogait védelmezi, de kritikusok szerint a csoport valójában Ruanda regionális ambícióinak fedőszerve.

Az Egyesült Államok által közvetített békemegállapodás várhatóan tartalmazza mindkét fél területi integritásának tiszteletben tartását, az ellenségeskedések beszüntetését, a nem állami fegyveres csoportok leszerelését és a menekültek visszatérését. A megállapodás gazdasági kérdéseket is érint, beleértve a transzparens kereskedelmi és befektetési lehetőségek bővítését az ásványi ellátási láncokban, a vízenergia-fejlesztésben és a nemzeti parkok kezelésében.

Egyes kritikusok attól tartanak, hogy az USA a megállapodást a KDK ásványkincseinek nagyobb mértékű hozzáféréséhez használhatja fel. Ezek az aggodalmak a Tshisekedi-kormány februári javaslatában gyökereznek, amelyben a KDK lényegében ásványkincseket ajánlott fel az USA-nak a kelet-kongói régió stabilitásának felügyelete fejében. Kérdéses, hogy ez a megállapodás hogyan fogja megoldani a KDK-ban fennálló számos feszültséget. Elemzők szerint a fő probléma az ország általánosan gyenge kormányzása és igazságszolgáltatási rendszere, amely történelmileg lehetővé teszi, hogy a korrupt tisztviselők és az igazságtalanság elkövetői büntetlenül maradjanak.

Címlapkép forrása: Hugh Kinsella Cunningham/Getty Images