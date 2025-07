Megtalálták a megoldás: ezért olvad ilyen gyors ütemben az Antarktisz

Egy új tanulmány megoldást talált a Déli-sarkkörön tapasztalt óceáni jég elmúlt évtizedben tapasztalt csökkenésére. Az Antarktisz környékén az addig sejtettel ellentétben növekszik az óceán sótartalma, amely felgyorsítja a sarkköri jég olvadását - írta meg a New York Times

A Föld sarkkörein található jégtömeg minden év nyári időszakában elkezd veszíteni a területéből az olvadás miatt, majd a téli időszakban, ahogy visszafagy a víz, egyre nagyobb lesz a jégfelület. Az 1970-es évektől egyre inkább erősödő globális felmelegedés hatására az Északi-sarkvidék jege drasztikus csökkenésnek indult, azonban a Déli-sarkkörön (Antarktisz) a 2010-es években növekedett a jégtakaró kiterjedése. Az elmúlt évtizedben azonban a Antarktiszon is csökkenésnek indult az óceáni jégsapka mérete.

A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban hétfőn megjelent friss kutatás kimutatta, hogy

a felszín közelében lévő tengervíz sótartalmának növekedése magyarázatot adhat az antarktiszi tengeri jég elmúlt évtizedben tapasztalt csökkenésére.

A kutatók műholdas adatokat használtak a változások nyomon követésére, egy olyan fényességmérési módszerrel, amely összefüggésben áll a sótartalommal. Elsőre a jelek gyengesége miatt az adatok pontossága nehezen volt biztosítható a rengeteg befolyásoló tényező miatt, azonban az elmúlt években egyre fejlettebb algoritmusaival a kutatóknak sikerült elvégezniük a szükséges számításokat.

Mivel az éghajlatváltozás növeli a csapadék mennyiségét és az olvadó gleccserekből származó víz lefolyását is az Antarktiszon, Silvano elmondta, hogy a tudósok először arra számítottak, hogy a Déli-sarkhoz közeli óceánvíznek édesednie kellett volna a klimatológiai hatások miatt.

Ehelyett növekvő sótartalmat tapasztaltunk

- tette hozzá.

A sótartalom növekedésével megváltozik a víz sűrűsége, ami felfelé vonzza a mélyebben tárolt melegebb vizet. A melegebb víz miatt a rajta úszó jég olvadni kezd, és télen nem tud olyan mértékben visszafagyni, mint korábban.

Mivel kevesebb tengeri jég kevesebb édesvizet jelent a sótartalom és a melegedés ellensúlyozására, ez egy olyan visszacsatolási hurkot hoz létre, amely nagyobb felmelegedéssel fenyeget.

Sharon Stammerjohn, a Coloradói Egyetem kutatója szerint a tanulmány egyfajta hiányzó láncszem az antarktiszi tengeri jég változásainak lehetséges okait illetően.

Az elmúlt évtizedben próbáltuk kideríteni, miért csökkent ilyen gyorsan az antarktiszi tengeri jég, és miért folytatódik ez a csökkenés

- mondta.

Cecilia Bitz, a Washingtoni Egyetem klímatudósa szerint az Antarktisz összetett dinamikája, valamint a nehéz megközelíthetőség miatt a hasonló megfigyelései körülbelül 10 évvel ezelőttig ritkák voltak. Azóta a műholdas adatok javulása és az autonóm bóják növekvő flottája kezdik kitölteni a hiányosságokat, hogy a szakemberek hasonló tanulmányokat készíthessenek.

