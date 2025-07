Végtelen háborúval szakíthat nagyot Trump fontos szövetségese - Ennek már soha nem lesz vége?

2023. október 7-e óta Izrael minden bizonnyal egy olyan korszakát éli, amely ötven év múlva be fog kerülni a történelemkönyvekbe. A zsidó állam elszenvedte történelme egyik legsúlyosabb terrortámadását, sohasem látott méretű offenzívát indított Gáza ellen, hosszú évek tűzszünete után bevonult Libanonba és az ország fennállása során először a rivális Iránt is nyilvános katonai akciókkal támadták. Az elmúlt lassan három év katonai aspektusairól már számtalan alkalommal írtunk, most egy másik téma lesz terítéken: az, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök számára miért is lenne problémás, ha egyszer csak beköszöntene a béke.

Azt mostanra biztosra lehet venni, hogy Jeruzsálem történelmi időszakot él: a 2023-as terrortámadás után megindított gázai offenzíva olyan léptékeket öltött, hogy az előzetes elvárásoknak megfelelően regionális konfliktussá bővült: a gázai Hamászt támogató libanoni Hezbollah, a jemeni húszi lázadók, végső soron pedig Irán is belekeveredett a harcokba.

A geopolitikai szempontból legnagyobb jelentőségű iráni-izraeli konfliktus – egyelőre – véget ért, az izraeli fegyveres erők pedig lényegében azonnal a mostanra lényegében porig bombázott Gázai övezetre kezdtek el újra összpontosítani.

Benjamin Netanjahunak saját politikai fennmaradása érdekében egyébként nincs is túl sok egyéb lehetősége, de nézzük, miért.

A politika kegyetlen játéka

A politika alapvetése az, hogy a politikai szereplők meg akarják tartani a már megszerzett hatalmat. Erről a hatalomról lényegében csak abban az esetben lennének hajlandóak lemondani, ha a ragaszkodás nagyobb károkat okozna saját karrierjüknek, mint a pozíció feladása.

Éljünk egy egyszerű példával: egy adott ország vezetőjét korrupcióval gyanúsítják, az ellenzék pedig felszólítja a lemondásra. Nyilván mindenki meg lenne lepődve azon, ha az adott vezető beismerné bűnösségét, majd lemondana, így a mi képzelt politikusunk is ragaszkodik az ártatlanságához, függetlenül attól, hogy valóban koholt vádakat hoztak-e fel ellene, vagy valósak a kritikák. Nagy léptékkel haladva jöjjön a következő lépés: a polgári elégedetlenség felpörög, tömegtüntetések robbannak ki, melyek hamar erőszakossá is válnak. Ebben az esetben az alapvetés két jól elkülöníthető, az adott ország politikai berendezkedéséhez is kapcsolódó út szokott lenni:

Az első opció az, hogy a politikai vezető az általa arányosnak ítélt mértékig próbálja meg elfojtani a tüntetéseket: könnygáz, vízágyúk, gumilövedékek. Ez a fajta politikai erőszak alapvetően addig szokott kitartani, amíg a tüntetők feladják, kompromisszumos megoldások születnek, vagy a vezető úgy érzékeli, hogy az erőszak továbbgyűrűzése károsabb lenne a politikai karrierjére nézve, mint a lemondás. Ez a forgatókönyv általában a kevésbé autoriter rendszerekre jellemző.

könnygáz, vízágyúk, gumilövedékek. Ez a fajta politikai erőszak alapvetően addig szokott kitartani, amíg a tüntetők feladják, kompromisszumos megoldások születnek, vagy a vezető úgy érzékeli, hogy az erőszak továbbgyűrűzése károsabb lenne a politikai karrierjére nézve, mint a lemondás. A második opció viszont éppen a totális rezsimek sajátja: mivel az elnyomó rendszerekben meglehetősen gyakran érnek erőszakos véget a vezetők, a mi fiktív példánk diktátora is a végsőkig kitartana hatalma mellett: beveti a fegyveres erőket, melyek vagy leverik a felkelést, vagy az elégedetlenkedők győznek.

For the 12th week in a row hundreds of thousands of Israelis demonstrated tonight against Netanyahu's plan to weaken the supreme court. More than 200K demonstrated in Tel Aviv (see video) and more than 150K in other cities accross the country pic.twitter.com/JCupR8fbRZ https://t.co/JCupR8fbRZ — Barak Ravid (@BarakRavid) March 25, 2023

A 2022-2023 közötti időszakban Izraelben a két opció közül az első kezdett el kibontakozni: Netanjahu korrupciós botrányai, az igazságszolgáltatás autonómiájának megnyírbálására tett kísérletek, valamint a sokpárti kormánykoalíció egyre inkább jobbra tolódása tömegtüntetéseket váltott ki. Ezeknek a megmozdulásoknak azonban megálljt parancsolt október 7-e.

Háború kívül, háború belül

A Hamász példátlan léptékű terrortámadása után Izrael lényegében sokkot kapott: a lakosság az elkövetők megbüntetését követelte, és bár a kormányellenes hangok el nem némultak, látványosan visszafogottabbá váltak, legalábbis egy ideig.

A gázai inváziót leghangosabban az előzetes elvárásoknak megfelelően a jobboldali pártokból összeálló kormánykoalíció tagjai követelték. A harcok kirobbanása óta lényegében folyamatossá vált az a jelenség, hogy a szélsőségesebb koalíciós tagok a kormányból való kilépéssel fenyegetőznek akkor, ha Izrael nem a lehető legkeményebben lép fel az övezetben.

Netanjahu és az általa vezetett jobbközép populista Likud párt számára a partnerek ilyen jellegű fenyegetőzése egy meglehetősen egyszerű okból kellemetlen: a Knesszetben (izraeli törvényhozás) pillanatnyilag koalíciós kényszer áll fent. A 120 mandátumból mindössze 67-et birtokol a kormány (bár az egyébként független szélsőjobbos-cionista Noam egyetlen képviselője a hadügyet érintő kérdésekben általában a kormánnyal szavaz), a gázai invázió végsőkig való fenntartását leghangosabban követelő Otzma Jehudit kormányból való kilépésével a koalíció rögtön elbukna hét mandátumot, de a kevésbé radikális Shas (11 mandátum) kilépése is katasztrófával érne fel.

Itamar Ben-Gvir, Izrael nemzetbiztonsági minisztere az ország egyik legradikálisabb jobboldali politikusa. Pártja, az Otzma Jehudit (Zsidó Erő) többször fenyegetőzött a kormánykoalíció elhagyásával. Forrás: DedaSasha via Wikimedia Commons

Ezen a ponton kanyarodjunk vissza a cikket indító alapvetéshez: Netanjahu nem akarja elveszíteni a hatalmat. A törvényhozás döntésképtelenné válása után jó eséllyel új választások kiírását eredményezné,

az új választásokat a 2022-ben 32 mandátumot szerző Likud egyedül biztos nem nyerné meg, de az új jobboldali szuperkoalíció megalakulása is minimum kérdéses lenne.

Önmagában egy vezető politikus számára a kormányból kiesés nem jelenti egyből a süllyesztőt, Netanjahu esetében azonban ott vannak azok a bizonyos korrupciós vádak, melyekhez a kormányfői pozíció elbukását követően egészen biztosan hozzácsapnák a Gázában fogvatartott túszok életének veszélyeztetését is.

A tét ezen a ponton már nem pusztán a hatalom megőrzése.

Netanjahu dilemmája

Látható tehát, hogy az izraeli miniszterelnök számára miért is kulcsfontosságú a jobboldali szuperkoalíció életben tartása, ehhez azonban szükség van arra, hogy folytassa a gázai hadműveletet. A harcok elhúzódásának viszont a hazai politikai játszmákon kívül számos más hatása is van, ezek között találunk a Likud számára előnyös és előnytelen dolgokat is.

Az előnytelen dolgok közül a leginkább szembetűnő jelenség Izrael nemzetközi támogatottságának bezuhanása. A Gázában lebombázott, éhező, segélyhez alig hozzájutó palesztin civilek képe az Izraellel általában egyébként szimpatizáló nyugati államok körében komoly nemtetszést váltott ki, nem kis részben a lakosság nyomására. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy ezen a vonalon Donald Trump tavalyi választási győzelmével Jeruzsálem mindenképpen jól járt, hiszen az abszolút legfontosabb, az izraeli fegyveres erőkbe rengeteg pénzt ölő Washington támogatását így továbbra is a magukénak tudhatják, a totális elszigetelődés veszélyével pedig a nyugati államok esetében sem kell számolniuk.

Palesztinpárti tüntetés Chicagoban. A nyugati megmozdulásokon elő-előkerültek antiszemita szlogenek. A fenti szöveg második fele, a "Folyótól a tengerig" a Palesztin Felszabadítási Front szlogenje volt, és egy zsidó-palesztin állam létrehozását sürgette, a "Palesztina szabad lesz" részt viszont leggyakrabban Izrael megsemmisítésével azonosítják, bár pontos eredete nem ismert. Forrás: Jacek Boczarski/Anadolu Agency via Getty Images

Kevéssé feltűnő, ugyanakkor az izraelieket valószínűleg jobban zavaró probléma az, hogy sok környező arab állammal kínkeservesen elért békülési folyamatok is megakadtak. Félreértés ne essék, az olajban gazdag öbölállamokat valószínűleg nem zavarja túlzottan a palesztinok szenvedése, a szélesebb iszlám világban azonban nagyon csúnyán megtépázná az olajmonarchiák renoméját, ha nem ítélnék el az izraeli akciókat. Törökország hasonló ideológiai-vallási vezetői szerepet szeretne a régióban kicsikarni magának, így természetesen Ankara részéről is folyamatosan érkeznek az egyre hangosabb elítélő nyilatkozatok. A geopolitika kegyetlen realitása ugyanakkor az, hogy a nyilvános (tehát a sajtó számára könnyen hozzáférhető) diplomáciai csatornák alatt valószínűleg korántsem romlott meg annyira a török-szaúdi-izraeli tengely viszonya, mitöbb, a szintén rivális irán lebombázását valószínűleg az olajmonatchiák és Ankara is nevető harmadikként nézték végig.

Az Izrael által realizált előnyök ugyanakkor valószínűleg valamivel komolyabbak: a legnyilvánvalóbb logikus módon az, hogy az ország biztonságára közvetlen fenyegetést jelentő Hamászt és Hezbollahot sikerült komolyan meggyengíteni, ráadásul Irán is látványos – bár a jelek szerint egyáltalán nem végzetes – pofont kapott a 12 napos légiháború alatt. Nem véletlenül került korábban említésre az, hogy ezek a konfliktusok valószínűleg be fognak kerülni a történelemkönyvekbe, Netanjahu pedig reménykedhet abban, hogy ha már ilyen válságos időkben volt az ország vezetője, akkor az ország kollektív emlékezetében is inkább ez fog előtérbe helyeződni, nem pedig a kevésbé hálás korrupciós és háborús malőrök.

A legkegyetlenebb, Jeruzsálem számára pozitív fejlemény azonban a hadiipart érinti:

Szomorú tény, hogy a háborúban komoly pénzek vannak, a statisztikák szerint pedig az izraeli haditechnika jó szereplése nagyon látványosan megdobta a helyi vállalatok külföldi megrendeléseit.

Mindemellett természetesen érdemes megemlékezni arról is, hogy az izraeli miniszterelnököt érintő korrupciós vádak a folyamatos háborús helyzetben logikus módon kisebb médiafigyelmet kapnak.

A Likud, élén Netanjahuval a fentieket mérlegelve valószínűleg arra jutott, hogy a párt számára legjobb opció az, ha az iráni harcok elcsendesedése után is fenntartják a feszült helyzetet a régióban, így a gázai megszállás nagy valószínűséggel sokáig meg fog maradni, ahogyan azt sem lehet kizárni, hogy a jemeni húszik ellen is újabb légicsapásokat fog végrehajtani Izrael légiereje.

A háború és a politika is kegyetlen pálya, de az azt művelők erre fel vannak készülve, így még az elsőre borzalmasnak tűnő szituációkból is meg fogják próbálni kihozni azt, ami számukra a legjobb.

Címlapkép: izraeli Merkava IV-es harckocsik Gáza határában október 13-án. A címlapkép forrása: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images