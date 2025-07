Soha nem látott légitámadást zúdítottak az oroszok Ukrajnára: robbanásokról számoltak be

Eddig még nem tapasztalt méretű légitámadást indított Ukrajna ellen az orosz légierő, százával lepték el az eget a Sahed és a Gerány drónok. Az ukrán légierő most közleményben számolt be a legfrissebb fejleményekről:

Összesen 550 drón és rakéta támadta meg Ukrajna területét július 3. 18 óra óta.

478 alkalommal a védelmi rendszer sikeresen semlegesítette a támadásokat,

de 8 helyszínen találatokról is beszámoltak,

valamint 33 alkalommal a lelőtt eszközöd maradványai okoztak károkat.

Összesen 539 drón volt közöttük, ebből 330-nál is több iráni fejlesztésű, de orosz gyártású Sahed, de Gerányok is érkeztek nagy számmal, valamint Gerbera csalidrónokat is bevetettek. Ezeken túl rakéták is támadtak:

1 darab Kh-47M2 Kinzsal hiperszonikus ballisztikus rakétát,

6 darab Iszkander-M/KN-23 ballisztikus rakétát, és

4 darab Iszkander-K cirkálórakétát lőttek ki Ukrajna ellen.

A legtöbb eszköz Kijevet támadta, az ukrán fővárosban több robbanást is lehetett hallani.

Az elmondások szerint az említett 8 helyszínen 9 rakéta és 63 drón csapódott be.

Az ukrán légierő a rakéták közül két Iszkander-K-t tudtak semlegesíteni.

A nagyszabású támadás mindössze alig néhány órával azt követően érkezett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök megbeszéléseket folytatott amerikai kollégájával, Donald Trumppal. A két vezető az orosz-ukrán háború rendezési lehetőségeiről is beszélt, de nem igazán közeledtek az álláspontok egymáshoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images