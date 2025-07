Ukrajna miatt lépett a ROKaF: eljöhetett a legendás fegyverek alkonya

Több portálon is arról jelentek meg hírek, hogy Dél-Korea váratlanul leállította az AH-64E „Apacs” harci helikopterekre vonatkozó, mintegy 2,2 milliárd dolláros összértékű beszerzését – írja a The War Zone (TWZ).

A dél-koreai légierő (ROKaF) finanszírozási problémákra hivatkozva visszamondta a mintegy 2,2 milliárd dolláros beszerzését. Szöul korábban úgy számolt, hogy a már eddig beszerzett 36 darab AH-64E típusú harci helikopterek számát megduplázzák. A visszatáncoláshoz az vezetett, hogy a megrendelést közel egy évtizede adták le, ám közben a forgószárnyasok ára nagyjából 66 százalékkal emelkedett meg. Belső körökben nem okozott meglepetést a vásárlás lemondása, egy ideje már terjedtek erről pletykák. A döntést az is megerősítette, hogy Dél-Korea szoros figyelemmel kíséri az ukrajnai háború eseményeit, és ott azt tapasztalták, hogy az olcsó, kisméretű drónok elterjedése alapvetően borította fel a hadviselést, és ebbe már nem biztos, hogy beleférnek a drága harci helikopterek.

Ju Dzsongvon, a dél-koreai nemzetgyűlés Népi Hatalmi Párthoz tartozó tagja így fogalmazott:

A drónok és az intelligens rendszerek újraértelmezik a modern csatatereket... Ahelyett, hogy a drága, hagyományos platformokhoz ragaszkodnánk, olyan képességekbe kell befektetnünk, amelyek tükrözik a hadviselés jövőjét.

A TWZ szerint a helikopterek a frontvonalon egyre kisebb hatékonysággal használhatóak, ezért újra kell értelmezni a használatukat. Kiemelik, hogy ez még nem jelenti ezeknek a teljes alkonyát, viszont az eddigieknél jóval kisebb figyelem vetülhet majd a helikopterek alkalmazására harci körülmények között. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a túlélőképességük határozottan csökkent az új fajta, pilóta nélküli eszközök terjedésével, ráadásul egyre modernebb hordozható légvédelmi rendszerek (MANPADS) fejlődésével ez a mutató tovább romlott. Az újabb radarok terjedése tovább nehezíti a bevethetőséggel kapcsolatos kérdéseket.

A helikoptereket a hatótávolságuk is korlátozza, ezzel nem tudnak kellően versenyképesek lenni, ez az alacsony maximális sebességgel kiegészítve különösen igazzá válik. A Koreai-félszigeten a hatótávolság kérdése annyira nem is fontos, de a többi felsorolt tényező ezen az esetleges csatamezőn is azonnal hangsúlyossá válik.

Különösen az aggaszthatja Szöult, hogy Oroszország segítséget nyújt Észak-Koreának a drónképességek modernizálásában.

Dél-Koreában éppen ezért erősödött délen a megfontolás, hogy a drága helikopterek helyett inkább modernebb, pilóta nélküli és olcsóbb drónképességekre koncentráljanak. A TWZ viszont kiemeli a cikkben, hogy a modern harci helikoptereket nem szabad ettől teljesen leépíteni, azoknak megvan a maguk szerepe a hadviselésben. Azt kiemelik, hogy a ROKaF már rendelkezik a 36 darab Apacs mellett több saját fejlesztésű helikopterrel, egy túl nagyra nőtt flotta fenntartása meg esetleg máshonnan vonná el az erőforrást.

