Érdemes megjegyezni ezt a kifejezést: a hitzeflaute már Magyarországot is elérte

Egyre gyakrabban találkozhatunk a hitzeflaute kifejezéssel, ami a téli dunkelflaute nyári megfelelője. Mielőtt azonban már az elején elvesznénk a német energetikai szakkifejezésekben:

A hitzeflaute hátterében egyszerre több időjárási és energetikai tényező áll. Ezek együttesen eredményezik, hogy a

villamosenergia-rendszerben kínálati szűkösség lép fel a legforróbb nyári napok esti csúcsidőszakaiban.

A fő okok között említhető:

A fenti tényezők együttesen szűk keresztmetszetet teremtenek a villamosenergia-rendszerben a nyári forróság idején. Épp akkor áll rendelkezésre a legkevesebb termelési kapacitás, amikor a legnagyobb szükség lenne rá.

A kínálatioldali korlátok és a megugró kereslet találkozása komoly feszültséget teremt az elektromos hálózatban –

és ez azonnal meglátszik a tőzsdei árakon is.

A hőhullámok idején a napközbeni órákban még nulla vagy akár negatív áramárak is lehetnek (köszönhetően a magas napelemes penetrációnak), estefelé azonban drámai ugrás következik be az áramárakban. Ilyenkor az országok egymás közti kereskedelme (import-export) is korlátozottabb, hiszen a hőhullám gyakran regionális kiterjedésű – magyarán a szomszédos országokban is szűk a kínálat (és nagy a kereslet), így nem mindig lehet olcsó importtal kivédeni a helyzetet. A rendelkezésre álló erőművek pedig csak jelentős felárért hajlandóak növelni a termelést a csúcsidőszakban - ami jegyezzük meg, hogy piaci alapon logikus döntés a részükről.

Így alakul ki az a tipikus - kacsa görbeként is sokszor hivatkozott - helyzet, hogy a délutáni órákhoz képest az esti csúcsidőszakban többszörösére nő az áram piaci ára. Magyarországon a HUPX másnapi piacán az árak napi átlaga kb. 134 EUR/MWh volt az előző héten, ehhez képest este 8–9 óra között 462 EUR/MWh-os áron tetőzött. Ez közel 3,5-szeres különbséget jelent egyetlen napon belül. Ráadásul ha a legkisebb és legmagasabb árat vesszük alapul, akkor még megdöbbentőbb a helyzet:

pár órán belül közel tízszeresére ugrott az áramár.

De nem csak hazánkban probléma mindez: Európa-szerte rekord közeli árakat mértek a hőhullámos napok estéin. A Montel adatai szerint június végén és július elején a hőhullám tetőpontján az átlagos napi áramárak Franciaországban több mint kétszeresére, Németországban közel háromszorosára emelkedtek a megelőző hetek szintjéhez viszonyítva. Július 1-jén az esti csúcsórákban Németországban meghaladta a 400 EUR/MWh-t, Lengyelországban pedig a 470 EUR/MWh-t is elérte.

We’re all familiar with Dunkelflaute – low wind and solar in winter. But now we’re seeing a summer version: Hitzeflaute.It’s hot. Demand is high because of cooling needs. But wind production is low. During the day, solar helps keep prices down. But once the sun sets, demand… pic.twitter.com/XMojz7oPQ0 https://t.co/XMojz7oPQ0