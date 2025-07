Videó: támadásba lendült az oroszok legújabb Cár tankja – Azt mondják, 60 drón kellett, hogy elintézzék

Az orosz haderő az elmúlt években jónéhány régi, szovjet harckocsit teljesen átépített, azzal a céllal, hogy a dróntámadásokkal szembeni túlélőképességüket növeljék: ezek a gépek masszív fém és fa felépítményeket kaptak, melyek teljesen elfedik a páncéltestet és plusz védelmi réteget adnak a páncéltörő drónok támadásaival szemben. Furcsa kinézetük miatt általában teknőstanknak csúfolják ezeket a gépeket, de több orosz forrásban is hivatkoznak rájuk „Cár tank” néven.

Most az ukrán haderő megállított egy ilyen gépet Toreck térségében:

ukrán bloggerek arról írnak, hogy 60 drónt kellett neki küldeni, mire működésképtelenné vált.

A gépen ugyanis nem találtak semmilyen gyenge pontot, amit könnyen át lehetett volna törni, a többlépcsős védelmi rendszer leküzdése pedig rengeteg drónba került.

Ukraine’s 28th Mechanized Brigade repelled a Russian assault near Toretsk. The attack involved a so-called “Tsar Tank” with a mine roller. Around 60 FPV drones were needed to destroy it due to reinforced armor and lack of obvious weak points. Footage shared by DeepState. pic.twitter.com/bA6NcY9uVF https://t.co/bA6NcY9uVF