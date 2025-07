Donald Trump sötét árnyéka vetült rá a „Globális dél” nagy találkozójára, és ez sok dolgot átrendezett

2025-ben Brazília volt a sorrend szerint a BRICS, vagyis inkább immáron BRICS+ házigazdája az alaposan megnövekedett létszám miatt. Sokat elárul, hogy a Rio de Janeiróban tartott esemény során a legnagyobb médiavisszhangot azok a személyek okozták, akik nem jelentek meg: Vlagyimir Putyin orosz, és Hszi Csin-ping kínai elnökök. Az ő távolmaradásuk azért is volt különösen szembetűnő, mivel az elmúlt években egyre hangsúlyosabbá vált a Peking-Moszkva tengely, és a két nagyhatalom kifejezetten tudatosan az Egyesült Államok globális hegemóniájának megtörését jelölte ki célul. Az elmúlt években ez az elképzelés okozott némi megütközést a többi tag számára, mivel sem India, sem Dél-Afrika és Brazília sem tudott azonosulni ezzel a céllal, bár azt ők is hangsúlyozták, hogy az úgynevezett „Globális dél” súlyát emelni kellene.

Ehhez egy kis magyarázat: a „Globális dél” elnevezés azokat az országokat takarja, amelyek korábban a kapitalista hatalmak elnyomása alatt voltak, kizsákmányolták őket és elsősorban ennek tulajdonítják a rossz gazdasági körülményeket, elmaradott társadalmi helyzetet. A BRICS szerint kiemelten fontos, hogy ezek az országok több erővel bírjanak a nemzetközi szervezetekben, mivel jelenleg a fejletlen, de egyre népesebb államok nem kapnak elég hangot ezekben.

A két vezető távolmaradása egyben beindította a találgatásokat, hogy a két hatalom esetleg már nem veszi annyira komolyan a BRICS-et, vagy szó sincs a stratégia megváltozásáról, egyszerűen most így alakult az esemény. Putyinnak kifejezetten alapos indoka volt arra, hogy ne jelenjen meg: a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) körözést adott ki ellene az orosz-ukrán háború miatt, ezért számolnia kellene a letartóztatással, ha a római statútumot aláíró ország területére lépne. Bár számos ország van, amely nem írta a dokumentumot alá, vagy esetleg később visszavonta azt, a házigazda Brazília nem ilyen, ott érvényes lett volna az orosz államfőre az elfogatási parancs. 2023-ban már történt hasonló, akkor az elnök Dél-Afrikába nem utazott el, ám online bejelentkezett. Tavaly pont az oroszországi Kazanyban volt a csúcs, ott házigazdaként természetesen az orosz államfő személyesen fogadta az érkező országvezetőket.

Hszi Csin-ping hiányzása viszont ennél sokkal érdekesebb, mivel ez az első alkalom, hogy a 2012 után Kína első számú vezetőjévé előlépő politikus hiányzik a csúcsról.

Az elnök ezzel elszalasztott egy komoly lehetőséget arra, hogy magát a globális nagyhatalmi verseny új középpontjaként állítsa be, pedig korábban éppen ez jelentette a legfontosabb célját a megjelenésének. Peking azért nem felejtette el teljesen a találkozót, Li Csiang személyében a kínai miniszterelnök jelent meg, aki lényegében az ország kettes számú vezetője. Mégis ez még nem magyarázza a vezető hiányzását, pedig ennek volt több oka is:

Mivel a két vezető személyes hiányzása már ismert volt a találkozó előtt is, ezért nem is lehetett különösebben felfokozott várakozásokról beszámolni, bár a többi ország a legmagasabb szinten képviseltette magát.

Tariffs delayed, threats expand. Trump targets 14 nations with duties up to 40%. BRICS may face an extra 10%.Here’s who’s on the list — and who might be next:Details: https://t.co/K8h8454dgC#Trade #Tariffs #BRICS #DonaldTrump #DIU @DipuJourno pic.twitter.com/0U9pQ0h2WB https://t.co/K8h8454dgC