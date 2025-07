Súlyosbodik a botrány Washingtonban: saját embere közölte Trumppal, hogy benne van az óriási port kavart aktákban

A Wall Street Journal szerint Bondi és helyettese egy "rutinszerű", fehér házi egyeztetésen számoltak be májusban Trumpnak arról, hogy több száz magas rangú személlyel egyetemben megtalálható a neve az aktákban, ami persze önmagában nem jelenti azt, hogy az amerikai elnök bármilyen bűncselekményt követett volna el - emlékeztet a Reuters.

Azt is elmondták Trumpnak, hogy az igazságügyi minisztérium nem tervezi további dokumentumok közzétételét a pedofíliával és gyermekprostitúcióval vádolt milliomos ügyével kapcsolatban, mert az iratok gyermekpornográfiát és az áldozatok személyes adatait tartalmazzák. Trump a találkozón kijelentette, hogy elfogadja a minisztérium döntését.

Elon Musk június elején vádolta meg az Epsteinnel korábban közeli kapcsolatot ápoló republikánus zászlóvivőt azzal, hogy benne van az iratokban a neve.

Az amerikai elnök a múlt héten újságírói kérdésre mindezek ellenére azt válaszolta, Bondi nem tájékoztatta arról, hogy ő benne lenne a dokumentumokban.

Bondi és Todd Blanche miniszterhelyettes pénteken közölte, az Epstein-aktákban semmi sem indokolta a nyomozás folytatását vagy további vádemelést.

A rutinnak megfelelően tájékoztattuk az elnököt a megállapításokról

- fogalmaztak.

Egyre több a fejlemény

Mint arról beszámoltunk, kedden Blanche az X-en tudatta, hogy az igazságügyi tárca találkozót szervez Epstein volt barátnőjével és "madámjával", a gyermekprostitúcióért 2021-ben 20 év börtönre ítélt Ghislaine Maxwell-lel. Blanche szerint a tárgyalás oka, hogy Maxwell esetlegesen információkat adhat át Epstein bűntársairól, aki 2019-ben vitatott körülmények között követett el öngyilkosságot börtöncellájában.

Időközben egy floridai szövetségi bíró elutasította az igazságügyi minisztérium azon kérését,

hogy hozzák nyilvánosságra az Epstein-ügy vádemelési eljárásának tanúvallomásait, mondván, a "bíróság kezei meg vannak kötve". Bár kérdéses, hogy a vallomások mennyire szolgáltak volna újdonsággal, Trump azután utasította Bondit a kérelem beadására, hogy saját támogatói is kritizálták a kormányzatot az akták átláthatatlan kezelése miatt. A Guardian szerint a bíró szerdán kiadott indoklása alapján a kormányzat nem egy másik bírósági eljárásban szándékozik felhasználni a jegyzőkönyveket, a kerületi bíróságok viszont csak pár kivételes esetben engedélyezhetik a titkosítás feloldását a törvények értelmében. Egy másik, manhattani bíró még mérlegeli az adminisztráció ugyanezen kérelmét.

Miközben Mike Johnson republikánus házelnök, akire szintén nagy nyomás nehezedik, a képviselőház ülésszakának a tervezettnél egy nappal korábbi lezárása mellett döntött a demokraták Epstein-akták nyilvánossá tételét célzó kezdeményezései miatt, az alsóház felügyeleti bizottságának egyik altestülete szerdán 8-2 arányban

megszavazta, hogy idézést adjanak majd ki az igazságügyi minisztérium ellen, ezzel az akták közzétételére kényszerítve Pam Bondit.

Ha a tárca átadja az iratokat, az áldozatok neveit redaktálni fogják. A javaslatot Trump három párttársa is megszavazta, míg ketten elutasították azt, jelezve, hogy a kongresszusi republikánusokat is megosztja a pártvezetés és a Fehér Ház ez ügyben tanúsított hozzáállása. A bizottság Ghislaine Maxwell beidézésére is rábólintott vallomástétel céljából.

Címlapkép forrása: Hivatalos fehér házi fotó / Abe McNatt / Wikimedia Commons