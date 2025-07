Végveszélyben Irán utolsó szövetségese - Újabb háborúra készül Izrael?

A Jemen nyugati harmadát irányításuk alatt tartó síita húszik az „Ellenállás tengelyének” többi tagjához képest meglehetősen későn kapcsolódtak be az Izrael elleni konfliktusba: 2023 novemberében kezdték meg a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben közlekedő, szerintük Jeruzsálemhez köthető teherhajók vegzálását, a zsidó állam ellen pedig hatékonynak még jóindulattal sem nevezhető drón- és rakétatámadásokat indítottak. A rakétázások azóta is zajlanak, igaz, általában csak havi néhány ilyen belövésről érkeznek hírek, ahogyan Izrael is kifejezetten ritkán küld bombázókat az Arab-félsziget déli csücskébe.

Jemen már a húszi mozgalom létrejötte előtt sem számított békés államnak. Az országban többségben lévő szunniták az oszmán uralom 1918-as megszűnése óta dominálnak a közéletben, igyekezve elnyomni a kisebbségben lévő síitákat, azon belül is a zajdita felekezetet.

A húszik ennek a zajdita felekezetnek képezik részét. A gyakori félreértésekkel ellentétben a húszi nem egy törzs, vagy etnikum megnevezése, sőt, saját magukat általában Anszár Allah (Allah ügyének segítői) néven emlegetik.

Az anszár allah eredetileg a jemen északnyugati hegyeiben élő idősebb zajditákat magában foglaló szervezet volt, melynek feladata a fiatalok ideológiai és vallási nevelése, felügyelete.

A húszik először 2004-ben kezdtek fegyveres harcba a szunniták ellen, ekkor azonban még csak kisebb fegyveres összetűzésekről lehetett olvasni. A harcok a kétezres évek során folyamatosak, de változó intenzitásúak voltak, sőt, a 2013-as, Jemen helyzetét rendezni hivatott Nemzeti Párbeszéd konferencián is részt vettek, ugyanakkor érdemi megállapodást nem sikerült kötni a Abd Rabbuh Mansúr Hádi államfővel.

2014-re a húszik már meg sem próbálkoztak tárgyalásokkal. Rövid tüntetések után a mozgalom fegyveresei néhány nap alatt lerohanták a fővárost, Szanaát, majd tárgyalásra kényszerítették Hádi elnököt.

Ahogyan az lenni szokott, a béke ezúttal sem tartott sokáig. Amikor Hádi megpróbálta azzal rendezni a helyzetet, hogy az országot hat, hivatalosan azonos megítélésű autonóm terület föderációjává alakítja, a húszik gyorsan rájöttek arra, hogy ez a gyakorlatban ismét csak a síita iszlám háttérbe szorítását jelentené. A húszi fegyveresek bevonultak az elnöki palotába, majd lemondásra kényszerítették Hádit, akit egyébként túszul is ejtettek.

A jemeni elnök ugyanakkor alig egy hónappal elfogása után megszökött a fővárosból, Ádenbe helyezte át a székhelyét és bejelentette: a lemondatása, ezáltal a húszi hatalomátvétel nem legitim, magát továbbra is Jemen államfőjének tekinti.

A konfliktus ezt követően amolyan mindenki-mindenki ellen jelleget öltött: Ali Abdullah Szaleh, az országot 2012-ig vasmarokkal irányító diktátor gyorsan beállt a húszik mögé (később éppen ezek a lázadók gyilkolták meg), magával hozva a fegyveres erők egy részét is. Az iszlamisták ráadásul a hírhedt al-Kaida helyi szárnyával is összefogtak, valamint bebetonozták Irán burkolt, de nyilvánvaló támogatását is.

Az ellenoldalon 2017-re két nagy blokk jött létre: a Hádi által vezetett, Szaúd-Arábia által támogatott kormányerők, illetve a Hádi korábbi szövetségese, az ádeni ex-kormányzó Aidarusz al-Zubaidi irányítása alatt álló, Egyesült Arab Emírságek támogatását élvező Déli Átmeneti Tanács (STC). Az STC két évnyi ellenségeskedés után 2019-re békét kötött Hádival, 2022 óta pedig hivatalosan együtt harcolnak az iszlamisták ellen.

Jeruzsálem katonai doktrínája meglehetősen egyszerű alapokon nyugszik:

minden egyes, az országot érő támadásra sokszorosan válaszolnak, ugyanakkor a kellemetlenkedő, de valós fenyegetést aligha nyújtó ellenfeleket hajlamosak „megtűrni”.

Erre a jelenségre az utóbbi két évben két remek példát is láthattunk, hiszen a háború korai szakaszában a libanoni Hezbollah belövései is úgy néztek ki, hogy az iszlamisták átlőttek a határon néhány rakétát, amit az izraeli légvédelem általában elfogott, vagy hagyott lakatlan területen becsapódni, cserébe az IDF vadászbombázói szétlőttek néhány rakétaindító állást. Ahhoz, hogy Jeruzsálem nyílt háborút indítson, a gázai harcok viszonylagos elcsendesedése és a Hezbollah egyre nagyobb mértékű aktivizálódása kellett.

A másik precedens Irán 2024 április 13-i, egyébként szintén példátlan támadása volt. Teherán több mint kétszáz drónt és rakétát lőtt ki Izraelre, válaszul az IDF korábbi, Damaszkuszban található iráni nagykövetség elleni akciójára. A perzsa állam által kilőtt lövedékek döntő többségét az izraeli, jordániai és szaúdi légvédelem, kiegészítve a térségben állomásozó francia és amerikai vadászgépekkel lelőtte, Jeruzsálem pedig válaszul szétlőtt egy iráni légvédelmi üteget, ami történetesen az ország atomprogramjának egyik legfontosabb komplexumát védte.

A status quo rendezésre került: Teherán megmutatta, hogy meg meri támadni Izraelt, Jeruzsálem pedig azt, hogy bármikor ki tudja cselezni a perzsa légvédelmet.

A dolgok jelen állása szerint Jeruzsálem a húszikhoz is hasonlóan áll hozzá. Amíg a jemeni szakadárok nem kezdenek el naponta rakétákat és drónokat lövöldözgetni Izrael felé (amire pillanatnyilag meglehetősen kevés kapacitásuk van), addig Jeruzsálem is „meg fog elégedni” a hétfőihez hasonló, ritkás válaszcsapásokkal.

Arra, hogy az IDF szárazföldi csapatokat juttasson Jemenbe, vajmi kevés esély van, ezt ugyanis csak légi, vagy vízi úton tudnák megtenni, ami rögtön négy akadályba is ütközne:

Jeruzsálem tehát már abban a fiktív szcenárióban is hátrányban van, ha egyedül próbál meg szárazföldi műveletet indítani Jemen ellen, Washington pedig számtalan alkalommal jelezte, hogy semmilyen körülmények között nem tervez csapatokat küldeni az országba.

Bár a szárazföldi hadműveletre a hétfői oda-vissza lövöldözés után sincsen sok esély, egy kulcstényező mostanra megváltozott: Izrael lassan kifogy a megtámadható ellenfelekből.

Korábban már írtunk arról, hogy Netanjahu számára a folyamatos háborúskodás igazából több előnnyel jár, mint hátránnyal:

Ugyanakkor lassan nem lesz kit lőni ennek a helyzetnek a fenntartása érdekében: a gázai Hamász katonai ereje mostanra lényegében megszűnt aktívan létezni, a gázai bombázások pedig már otthon is egyre ellenségesebb reakciókat eredményeznek. A Hezbollah szintén csúnya pofonokat kapott, most pedig éppen egy törékeny tűzszünet van érvényben az északi iszlamistákkal. Az Irán által támogatott iraki milíciák az elmúlt lassan két évben nagyjából nulla fenyegetést jelentettek Izraelre, ráadásul az iraki méhkas megbolygatásának a helyben állomásozó csapatok miatt valószínűleg az Egyesült Államok sem örülne túlzottan.

