Karnyújtásnyira került a hadiipar megreformálásától, de saját makacssága lett a veszte - Bemutatjuk Európa egyik legfurább fegyvertervezőjét

A 19. század utolsó és a 20. század első évei a fegyvergyártás rettentő izgalmas időszakát képezték: megjelentek a napjainkban is használt modern lőszerek, eltűnt a piacokról a fekete lőpor, elkezdtek terjedni a géppuskák és az öntöltő fegyverek. Ennek az időszaknak képezi szerves részét Hugo Borchardt, aki hiába ért el mindent, amit a kor fegyvergyárosai elérhettek, mégis maximum arról ismerjük, hogy majdnem megtervezte Európa egyik legjobb pisztolyát. Pedig még magyar vonatkozás is van a történetben.

Hugo Borchardt 1844-ben született Magdeburgban, az akkori Poroszországban. Egy olyan korban, amikor a hatalmas füstfelhőket okádó revolverek számítottak a maroklőfegyverek csúcsának. Korai életéről relatíve keveset lehet tudni, de az biztos, hogy 1860-ban az Egyesült Államokba emigrált, ahol finoman szólva is illusztris karriert sikerült befutnia.

Borchardt 1872-re a nem túl ismert Pioneer fegyvergyár munkafelügyelője lett, két évvel később pedig a legendás Singerhez került. A céghez, amelynek ikonikus varrógépeit a mai napig használjuk éjjeliszekrényként.

A Singer varrógépei még napjainkban is sok háztartásban megtalálhatóak, igaz, főleg mint egyszerű bútordarabok. Forrás: Continentaleurope via Wikimedia Commons

A rövid varrógépes kitérő után Borchardt lényegében végigjárta az amerikai fegyvergyártás ki-kicsodáját.

Dolgozott a Coltnak, a Winchesternek, első amerikai körútja végén pedig a Sharpsnak is.

A Sharps az 1800-as évek második felében az egyik legismertebb amerikai puskagyártó vállalat volt, több modelljüket a fegyveres erők is használták. Ebből a korból származik Borchardt első ismert fegyvere, az 1878-as Sharps-Borchardt egylövetű puska. Az 1878-as modell hiába volt a 19. század legerősebb kézifegyvere, illetve általánosságban remek puska (napjainkban az eredeti állapotban megőrzött modellek kisebb vagyont érnek), sikerült pont akkor piacra dobni, amikor a hasonló kaliberű vadászfegyverek iránti kereslet az amerikai bölények kihalás szélére kergetésével együtt bezuhant.

Az 1878-as Sharps-Borchardt korának legerősebb puskája volt. A hátulsó "elsütőbillentyű" megfeszíti az ütőszeget, de nem ad le lövést. Ezt követően az elöl lévő elsütőbillentyűt rendkívül könnyű lesz meghúzni, könnyebbé téve a pontos lövések leadását. Forrás: Hmaag via Wikimedia Commons

A Sharpsnak nem jött jól az 1878-as bukása, a legendás fegyvergyár 1881-ben végleg bezárt, Borchardt pedig visszajött Európába, azon belül is Budapestre, ahol a FÉG (Fegyver- és Gépgyár, a hazai fegyvergyártás 20. századi zászlóshajója) munkatársa lett, illetve meg is házasodott. A FÉG-es munkafelügyelői pozícióval párhuzamosan az amerikai Remingtonnak is bedolgozott, tanácsadóként segített a nem túl népszerű Remington-Lee forgó tolózáras puska továbbfejlesztésében. Ez a munka pont nem fizetődött ki, az 1892-es teszteken egy norvég fegyver, a Krag-Jørgensen diadalmaskodott.

Hiába szállt be Borchardt a Remington-Lee modernizálásába, végül a Krag–Jørgensen lett az Egyesült Államok haderejének első modern ismétlőpuskája. Forrás: Wikimedia Commons

1893-ban jött az újabb munkahelyváltás, ekkor került a német Ludwig Löwe (későbbi DWM) gyárhoz, ahol sikerült megalkotnia a világ első sorozatgyártott öntöltő pisztolyát.

A C-93 – zseniális ötlet, rossz megvalósítás

A 19. század jó részében az öntöltő, azaz saját magát minden lövés után csőre töltő pisztoly nagyrészt ismeretlen fogalom volt.

Bár próbálkozások Borchardt előtt is voltak a rendszer használhatóvá tételére, 1893-ig a revolverek maradtak a maroklőfegyverek zászlóshajói.

A német mérnök ötlete egy másik forradalmi – és szintén német tervezésű – fegyverből, a legendás Maxim géppuskából eredt. Borchardt rájött, hogy a világ első géppuskájának zárszerkezete átalakítva, illetve összezsugorítva egy pisztolyban is működhet, így jött létre a csuklózár. A csuklózár lényege röviden annyi, hogy a zárszerkezetet egy csuklóval megtörjük. Zárt állapotban a rendszer rendkívül stabil, a fegyver elsütése után nem nyílik ki azonnal, így hagy időt a forró lőporgázoknak a cső elhagyására. A néhány tizedmásodperces zárás után a csuklót egy mechanikus rendszer megtöri, ami így akadálytalanul kinyílhat, kivetve az elhasznált lőszer hüvelyét, majd zárás közben betöltve egy új lőszert.

Az új rendszer mellé új fegyver is dukált: a C-93-as modell lett a világ első, sorozatban gyártott öntöltő pisztolya.





A csuklós zár működését bemutató ábra, jelen esetben egy P08 Lugert alapul véve. Forrás: Thuringius via Wikimedia Commons

Hiába azonban a forradalmi ötlet, a C-93-ból „mindössze” 3100 darab készült, ennek pedig jó oka van: bár mindenképpen újító pillanat volt az, amikor a lövésznek nem kellett minden egyes lövés után csinálnia valamit, hogy csőre töltse a fegyverét, a C-93 még a saját korában sem számított túlzottan ergonomikus pisztolynak. Karabélyokhoz mérhetően hosszú csöve volt, a markolat teljesen merőleges volt a fegyverre, amelynek hátuljából ráadásul kilógott a csuklós zárrendszert működtető laprugó burkolata is. Borchard fegyvere tehát egyszerűen kényelmetlenebb volt egy revolvernél, hiába kapott relatíve erős lőszert, hiába volt a korban nagy, nyolc lőszeres tárkapacitása (ráadásul kivehető és újratölthető tárral, ami még húsz évvel később sem volt általános), illetve hiába volt bármelyik revolvernél sokkal pontosabb (különösen a leszerelhető tusával), nem futott be igazán. A katonai megrendeléseket az gáncsolta, hogy a C-93-ast a korban csillagászati összegekért lehetett csak sorozatgyártani.

Tussal felszerelve a C-93 egy egészen jó karabély volt, pisztolyként azonban kevés kényelmetlenebb fegyvert lehetett tervezni. Forrás: Wikimedia Commons

Azon, hogy egy teljesen újító fegyver nem lesz igazán sikeres, nem kell meglepődni, azon viszont, ami ezután történt, felhúzhatjuk a szemöldökünket: az ekkorra már DWM néven futó gyáróriás ugyanis jelezte Borchardtnak, hogy néhány módosítással kiváló fegyvert alkothat.

Mostanra feltűnhet, hogy a német fegyvergyáros hiába dolgozott neves vállalatoknál, túl sok ideig egyetlen helyen sem tudott megmaradni. Ha figyelembe vesszük, mi történt akkor, amikor megkapta a C-93-as kritikáit, azonnal megértjük, hogy miért.

A DWM fő kérése az volt, hogy legyen ergonomikusabb a fegyver,

Borchardt azonban kerek perec kijelentette, hogy az ő dizájnja egyszerűen tökéletes (ezt rajta kívül senki nem gondolta így), semmilyen módosításra nincs szükség és nem is lesz hajlandó hozzányúlni a C-93-hoz.





Hugo Borchardt kiváló tervező volt, de nehéz személyisége miatt egy munkahelyén sem tudott sokáig megmaradni. Forrás: Wikimedia Commons

Itt jön be a képbe egy napjainkban jóval ismertebb személy: Georg Luger, Borchardt osztrák asszisztense. Főnökével szemben Luger megértette, mi a probléma a C-93-assal, és azonnal munkának is látott: leegyszerűsítette a pisztoly zárszerkezetét, lerövidítette a csövet, áthelyezte a zárrugót, átvariálta a pisztolymarkolatot, ezzel pedig megalkotta azt a P08-as pisztolyt, amit a német fegyveres erők két világháborúban is használtak, mára pedig ikonikus fegyverré vált.

A P08 a két világháború ikonikus fegyvere lett. Jól látható, hogy az alapötletet a C-93-as szolgáltatta. Forrás: Rama via Wikimedia Commons

Az ausztriai mérnök az új pisztolyhoz új lőszert is tervezett, a 9x19 mm-es Parabellumot, ami napjainkban is a világ legnépszerűbb pisztolylőszere.

Borchard a partvonalról nézte végig, amint beosztottja fegyvere rendszeresítésre kerül, de a hozzáállása 1924-es haláláig nem változott: hiába lett a P08 sikeres maroklőfegyver (a híres amerikai 1907-es pisztolyteszteken is csak a később legendássá váló Colt 1911 tudta kiütni), a német mérnök szentül meg volt győződve róla, hogy az ő C-93-asa sokkal jobb pisztoly, mint bármi, amit a piacon lehetett kapni.

