A hétvégén az orosz csapatok megközelítették Sziverszk városát, amely az ukrán védelem egyik legfontosabb erődítményének számít Donyeck megye északi részén. A térségben a harcok már 2022 tavasza óta folynak, de eddig az oroszoknak nem sikerült áttörést elérniük a területen, mindössze kisebb lőrelépéseket értek el. A lassú haladással viszont elérték, hogy a város már ostrom közelségbe került, ezért megpróbálkoztak a támadással, erről felvételek is készültek. Az ukrán források szerint a támadók összesen:

Figyelem, a felvételek felkavaróak lehetnek, megtekintését csak erős idegzetűeknek ajánljuk:

Siversk front. Ukrainian 54th and 81st Brigades have repelled the first large-scale Russian armored assault in a long time. The attack involved 6 tanks, 3 APCs, 6 MT-LBs, 14 vehicles, and 41 motorcycles. Most of the equipment was destroyed or damaged. Russian infantry losses are…