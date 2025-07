Benyújtotta az ultimátumot Washington, rég nem látott roham indult a Donbaszban - Háborús híreink kedden

A közösségi médiában keringő felvételek alapján az ukrán drónok Rosztov-na-Donu régió elektronikai hálózatát támadták az éjszaka folyamán.

Russia: Ukrainian drones struck the Dvoinaya electrical traction substation for the railways in Orlovsky district, 60km from Salsk, Rostov region. https://t.co/anMlpK3lRx pic.twitter.com/E50RnJt9Hr https://t.co/anMlpK3lRx