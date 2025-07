Tűztenger borítja be Dél-Európát – Már egy kisebb országnyi terület vált a lángok martalékává

Sorra érkeznek a hírek az elsősorban Dél-Európában érkező erdőtüzekről. Súlyos a helyzet Törökországban, Görögországban, Cipruson, Albániában és Bulgáriában, de a mediterrán térség szinte minden országa szenved az erdőtüzektől. Bár az idei évben eddig rosszabb a helyzet, mint tavaly, ez nagyrészt annak tudható be, hogy már februárban-márciusban is volt egy erdőtüzes szezon, a nyár már inkább átlagosnak tekinthető. Az augusztusi, Dél-Európára vonatkozó anomália-előrejelzések szerencsére nem arra mutatnak, hogy ez a nyár különösen pusztító lesz.

Lángokban áll Dél-Európa

Nem telik el nyár anélkül, hogy ne tomboljanak súlyos erdőtüzek a dél-európai országokban. A legtöbb erdőtűzzel kapcsolatos hír rendre Görögországból és Törökországból érkezik, de durva tüzek pusztítottak/pusztítanak többek között Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, Albániában, Észak-Macedóniában, Cipruson és Bulgáriában is. Sőt, idén még az olyan, nem tipikusan erdőtüzektől sújtott országban, mint az Egyesült Királyság, a szokottnál súlyosabb a helyzet.

A mediterrán régió már a harmadik hőhullámon van túl.

A nagy meleg, a csapadékhiány, valamint a változó irányú szél kedvez az erdőtüzek terjedésének.

A törökországi Silokiban július 25-én 50,5 Celsius-fokos hőmérsékletet mértek, ami új országos rekordot jelent. De Görögországban is elérte a hőmérő higanyszála a 43 fokot.

A mediterrán térség országaiban az elmúlt napokban-hetekben így áll az erdőtűzhelyzet:

Törökországban már 17 halálos áldozatot követeltek az erdőtüzek: zömében a tűzoltásban segédkezők haltak meg. Július 23-án tíz önkéntes tűzoltó halt meg Eskisehir mellett, amikor a tűz csapdába ejtette őket, és már nem tudtak elmenekülni. Csak az elmúlt vasárnap összesen 44 tűzzel kellett küzdeniük a tűzoltóknak. A kormány két nyugati tartományt, Izmirt és Bileciket katasztrófa sújtotta területté nyilvánította. Több tízezer embert kellett már evakuálni a tüzek elől. Törökországban már összesen 91 475 hektárnyi erdő égett le csak ebben az évben.

Wildfires are tearing through Turkey. 70+ blazes. 13 dead. Multiple thousands evacuated.Turkey’s wildfires were supercharged by heatwaves, wind. The government is asleep at the wheel in response.WHEN INCOMPETENCE MEETS NATURE, THE PEOPLE PAY. pic.twitter.com/Bpf90twoJc https://t.co/Bpf90twoJc — Steve Hanke (@steve_hanke) July 27, 2025

Görögországban szintén számos helyen pusztítanak tüzek: Athéntől északra, a Peloponnészosz-félszigeten, Krétán, Évián és más szigeteken is. Több ezer embert kellett evakuálni. Görögországban már 18 360 hektárnyi erdő égett le.

szintén számos helyen pusztítanak tüzek: Athéntől északra, a Peloponnészosz-félszigeten, Krétán, Évián és más szigeteken is. Több ezer embert kellett evakuálni. Görögországban már 18 360 hektárnyi erdő égett le. Cipruson különösen aggasztó a helyzet, itt az ország területének 2,25 százalékát pusztította el a tűz, ami a legmagasabb arány a térségben. Ez 12 849 hektárt jelent, ami az elmúlt 20 év rekordja. (2021-ben 6199 hektár égett le egész évben, vagyis a fele annak, ami idén július végéig.) Az erdőtüzek elsősorban a sziget déli részét sújtják. A tűzvészek már két halálos áldozatot szedtek: az idős házaspárt autójukban találtak holtan, a tűz elől menekülve vesztették életüket. Az EU-tag szigetország hatóságai az EU Polgári Védelmi Mechanizmusán keresztül kértek segítséget, aminek nyomán két, Spanyolországból érkező repülőgép is beszállt az oltásba.

Massive fires in Cyprus: Two killed and dozens of homes destroyed in an area inhabited by Israelis. pic.twitter.com/mYZq6hPyNB https://t.co/mYZq6hPyNB — Middle Eastern Affairs (@Middle_Eastern0) July 24, 2025

Albániában három ember sérült meg, és mintegy 2000 lakost evakuáltak hat faluból az erdőtüzek miatt. Egy templom és tíz ház a lángok martalékává vált. Albánia szintén az EU-tól kért segítséget, ennek keretében a Magyar Honvédség két Airbus H225-ös helikoptert küldött a katasztrófa sújtotta régióba. Albániában ebben az évben eddig 26 005 hektárnyi erdő égett le.

This drone footage shows the aftermath of a wildfire near Delvina, Albania. pic.twitter.com/3rOcbJny1I https://t.co/3rOcbJny1I — Suzana Starikov (@Intetyst) July 28, 2025

Koszovót szintén erdőtüzek sújtják, amelyeknek nyolc tehén és negyven birka is áldozatul esett. Az országban 4926 hektárnyi erdő égett már le 2025-ben.

szintén erdőtüzek sújtják, amelyeknek nyolc tehén és negyven birka is áldozatul esett. Az országban 4926 hektárnyi erdő égett már le 2025-ben. Bulgáriából az elmúlt hétvégén csaknem száz helyről jelentettek erdőtüzeket, ahogy a hőmérséklet meghaladta a 41 fokot. Egy a szerb határ közelében lévő falu csaknem porig égett. A Magyar Honvédség Bulgáriába is küldött egy H225-ös helikoptert, hogy segítsen a tűz oltásában. Bulgáriából 19 228 hektárnyi erdő leégését jelentették.

Firefighters battled a forest fire in western Bulgaria. Authorities reported two active fronts of the blaze, with three villages evacuated and significant damage in sparsely populated border areas https://t.co/aaybMKuXuh pic.twitter.com/uw7IJZkrj4 https://t.co/aaybMKuXuh — Reuters (@Reuters) July 28, 2025

Olaszországnak főleg a déli részeit sújtja tűz, de az ország középső részén lévő Toszkána tartományból is jelentettek erdőtüzet. Szardíniában különösen rossz a helyzet: július 11-én például tíz repülőjáratot kellett törölni erdőtűz miatt, múlt vasárnap pedig Villasimius strandjáról csónakokkal kellett kimenekíteni a strandolókat, amikor a tűz körbevette őket, és már csak a tengerbe tudtak menekülni. Olaszországban idén eddig 34 018 hektár erdő égett le.

Beach Evacuation by Sea After Wildfire Erupts in Sardinia, Italy.A sudden wildfire broke out near the shoreline, causing panic among beachgoers.The fire spread quickly, blocking escape routes.102 people, including 12 children, were evacuated by sea. pic.twitter.com/UM1qNU3qHX https://t.co/UM1qNU3qHX — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 27, 2025

Franciaország déli részén június végén és július elején több helyen is tűz pusztított. A híres Fontfroide apátságot egy erdőtűz miatt evakuálni kellett június végén. A második legnépesebb francia város, Marseille környékén július elején pusztító tüzek miatt egy időre a repülőteret is le kellett zárni, a Narbonne közelében keletkező tűz miatt pedig egy Spanyolországba tartó autópályát zártak le egy időre. Franciaországban eddig 23 471 hektárnyi erdő égett le ebben az évben.

déli részén június végén és július elején több helyen is tűz pusztított. A híres Fontfroide apátságot egy erdőtűz miatt evakuálni kellett június végén. A második legnépesebb francia város, Marseille környékén július elején pusztító tüzek miatt egy időre a repülőteret is le kellett zárni, a Narbonne közelében keletkező tűz miatt pedig egy Spanyolországba tartó autópályát zártak le egy időre. Franciaországban eddig 23 471 hektárnyi erdő égett le ebben az évben. Spanyolország Katalónia tartományában július elején két ember vesztette életét egy erdőtűzben. Július közepén az ország középső részén, Madridtól 50 kilométerre kapott lángra az erdő. Jelenleg Kasztília és León tartományban három nagyobb erdőtűz tombol. Az országban ebben az évben már 35 923 hektárnyi erdő semmisült meg.

Katalónia tartományában július elején két ember vesztette életét egy erdőtűzben. Július közepén az ország középső részén, Madridtól 50 kilométerre kapott lángra az erdő. Jelenleg Kasztília és León tartományban három nagyobb erdőtűz tombol. Az országban ebben az évben már 35 923 hektárnyi erdő semmisült meg. Portugáliában jelenleg három nagy erdőtűzzel is küzdenek a tűzoltók az ország déli, illetve középső részén. Több faluból több tucat embert evakuálni kellett. Az országban 10 054 hektár erdő megsemmisülését jelentették eddig.

Tények és kilátások

Az Európai Erdőtűz Információs Rendszer (EFFIS) jelentése szerint az Európai Unió területén 237 153 hektárnyi (2 371,53 km²) erdő égett már le 2025-ben – ez majdnem Luxemburg területe. A tavalyi év hasonló időszakában 133 320 hektár volt ez a szám, vagyis az idei majdnem fele. 2025-ben eddig 1250 erdőtüzet detektáltak, és 8,24 Megatonna szén-dioxid (CO2) távozott a levegőbe.

Fontos megjegyezni, hogy idén az is hozzájárult a kiégett erdőterületek előző évhez képesti növekedéséhez, hogy februárban és márciusban szokatlanul száraz és meleg volt az idő, ami kedvezett az erdőtüzeknek. Az Európai Bizottság egy tisztviselője is megerősítette, hogy márciust követően a leégett erdőterület nagysága nagyjából megfelelt az átlagnak.

A leégett erdőterület növekedése Európában 2025-ben, hétről hétre (hektárban kifejezve). Jól látható, hogy februárban és márciusban volt egy hirtelen növekedés, majd nyáron egy ennél enyhébb növekedés indult meg. Forrás: EFFIS

Különleges helyzetben van Románia, amely nem nagyon került be a hírekbe a nyári erdőtüzek miatt, idén ugyanakkor elég nagy mennyiségű, 123 091 hektárnyi erdő égett le ott. Ez nagyobb terület, mint amennyi Törökországban égett le eddig (91 475 hektár), és Ciprus után Romániában égett le az ország területéhez képest legnagyobb erdőterület az egész EU-ban (az ország teljes területének 0,5 százaléka). A legrosszabb hónapok azonban Romániában február és március voltak, április óta stabilizálódott a helyzet.

Tűzveszély-előrejelzés az elkövetkező hét napra Európában. Forrás: EFFIS

Az valószínűnek látszik, hogy a 2025-ös év nem a legrosszabbként fog bevonulni az európai erdőtüzek történetébe.

2003-ban, illetve 2017-ben is összesen több mint 1 100 000 hektárnyi erdő égett le, tehát mintegy 4 és félszer több, mint az év eddigi időszakában. Nagyon meleg és száraz augusztusnak és ősznek kellene jönnie ahhoz, hogy a 2003-as és 2017-es számokat megközelítsük.

Az EFFIS előrejelzése szerint a legnagyobb hőmérsékleti anomália pozitív irányba a kontinens középső sávjában lesz Franciaországtól Romániáig, Dél-Európában valamivel kevésbé lesz meleg az átlagosnál.

Előrejelzett hőmérsékleti anomália augusztusban. Forrás: EFFIS

Ami az augusztusi csapadékanomáliát illeti, Dél-Európára átlagos mennyiségű csapadékot várnak, ettől északabbra számítanak az átlagnál kevesebb esőre. Vagyis a hőmérséklet kedvezni fog a további erdőtüzeknek, bár éppen a leginkább érintett mediterrán régióban relatíve jobb lehet a helyzet, mint Európa más részein.

Előrejelzett csapadékanomália augusztusban. Forrás: EFFIS

Az erdőtüzeknek a száraz, meleg nyarak kedveznek, amelyek egyébként is jellemzik a mediterrán régiót, de a klímaváltozás miatt még nagyobb a forróság, és még kevesebb a csapadék. Ráadásul az erdőtüzek még tovább fűtik a klímaváltozást, hiszen nagy mennyiségű szén-dioxiddal szennyezik a levegőt, a szén-dioxid-kibocsájtás pedig a melegedés egyik legfőbb oka. A kevesebb fa ráadásul kevesebb szén-dioxidot tud megkötni. Egy görögországi vizsgálat azt is kimutatta, hogy az erdőtüzek által letarolt helyeken átlagosan 10 Celsius-fokkal nőtt a talajfelszín hőmérséklete. A növényzet pusztulása tehát erősen befolyásolja a talajfelszín hőmérsékletének növekedését.

Mivel a klímaváltozás visszafordítása a jelenlegi célkitűzések mellett nem várható, marad az erdőtüzek elleni küzdelem, illetve a megelőzés.

Címlapkép forrása: Tűzoltók küzdenek a lángok megfékezésén a Kréta szigetén fekvő Ierapetra település közelében 2025. július 3-án. MTI/AP/InTime News