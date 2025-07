Tankcsata volt Ukrajnában, megzsarolnák az oroszok Trumpot – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Ritakaságszámba menő videó terjed a közösségi médiában, ukrán harckocsi csapott össze orosz társával. Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy tíz napon belül vámokat és egyéb intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben, ha Moszkva nem tesz lépéseket az ukrajnai háború befejezése érdekében. Az amerikai székhelyű Institute for the Study of War (ISW) elemzőház szerint Donald Trump amerikai elnök egyre harciasabb üzenetei ellenére sincs oka az oroszoknak változtatniuk a stratégián. Az elmúlt napokban a kommunikációs stratégia viszont némileg megváltozott, ami arra utalhat, hogy el akarják érni, hogy Washington álljon el, vagy finomítson az elképzelésein. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.