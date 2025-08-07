Kiszivárogtak Trump Putyinnak küldött békejavaslatai: ha ezt nem fogadja el Oroszország, akkor semmit

Az Onet szerint Moszkva nagyon kedvező ajánlatot kapott Trumptól, amelyet

ha Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasítana, még a leginkább Moszkva-párti nyugati politikusoknak is be kellene látniuk, hogy Oroszországgal nem lehetséges kompromisszumos megegyezés.

A Kreml szerint Trump és Putyin nemsokára személyesen is találkozhat egymással, miután szerdán az amerikai elnök megbízottja, Steve Witkoff Moszkvában tárgyalt az orosz államfővel.

Az amerikai javaslatok:

Ukrajnában tűzszünet lenne, nem béke ;

; az orosz területi nyereségeket de facto elismerné k, a kérdés végleges rendezését 49 vagy 99 évre halasztanák;

k, a kérdés végleges rendezését 49 vagy 99 évre halasztanák; visszavonnák az Oroszországra kivetett szankciók nagy részét, hosszabb távon pedig visszatérnének az orosz olaj és gáz importjához is.

A csomagból hiányzik az a Moszkva által követelt garancia, hogy a NATO nem bővülhet tovább kelet felé. Oroszország arra sem kapna ígéretet, hogy abbamarad Ukrajna nyugati katonai támogatása, bár utóbbit állítólag az orosz fél elfogadja.

