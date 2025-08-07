Megszólalt von der Leyen a Trump-Putyin-találkozóról – azonnal figyelmeztette Washingtont

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en reagált a közelgő Trump–Putyin-csúcstalálkozóra, hangsúlyozva, hogy Európa álláspontja változatlan: teljes mértékben támogatja Ukrajnát, és aktívan részt kíván venni egy igazságos és tartós béke megteremtésében. Közlése szerint az elmúlt napok fejleményeiről egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akivel megvitatták a béketárgyalások lehetséges irányait, Ukrajna uniós csatlakozásának perspektíváját és az újjáépítési folyamatot is. Von der Leyen jelezte:
a béketörekvések nem történhetnek Ukrajna háta mögött, és Brüsszel nem fogad el olyan rendezést, amely aláássa az európai biztonsági rendet vagy legitimitást ad az orosz agressziónak.
Von der Leyen szerint az Európai Unió világosan látja a geopolitikai tétet: nemcsak Ukrajna területi integritása forog kockán, hanem az európai stabilitás jövője is. Úgy véli, az EU-nak nemcsak politikai, de stratégiai felelőssége is, hogy jelen legyen a tárgyalások minden szakaszában, és garantálja, hogy a megállapodás valóban igazságos és tartós legyen – nem pedig egy nagyhatalmi alku eredménye. A Bizottság elnöke egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy
minden béketervet Ukrajna szuverenitása és önrendelkezése alapján kell kialakítani, a nemzetközi jog teljes tiszteletben tartásával.
I have spoken with @ZelenskyyUa on the developments of the last days.We discussed the next steps on the way towards a negotiated peace agreement and Ukraine’s future membership in the European Union as well as its reconstruction.Europe’s position is clear. We fully support… https://twitter.com/ZelenskyyUa?ref_src=twsrc%5Etfw— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 7, 2025
Von der Leyen üzenete burkoltan utalt arra az európai aggodalomra is, hogy Donald Trump amerikai elnök túl nagy engedményeket tehet Vlagyimir Putyinnak a konfliktus gyors lezárása érdekében. Az Európai Bizottság elnöke ugyanakkor óvatos optimizmussal beszélt a tárgyalások lehetőségéről, és jelezte, hogy Brüsszel kész minden erőfeszítésre annak érdekében, hogy a háború valódi politikai megoldással záruljon – de csak akkor, ha Ukrajna érdekei nem sérülnek. Leszögezte:
Európa nem statisztája, hanem formálója kíván lenni a békefolyamatnak.
Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök maga is jelezte:
csak az Európai Unió részvételével tartja elfogadhatónak a béketárgyalásokat.
Korábban a Kreml megerősítette, hogy Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök a következő napokban csúcstalálkozóra készül, amelynek helyszínét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A találkozó célja, hogy új lendületet adjon a háború lezárására irányuló tárgyalásoknak, miután Trump ultimátumot adott: ha péntekig nem születik fegyverszüneti megállapodás, másodlagos szankciókat vezet be az orosz olajvásárlók ellen. Az egyeztetéseket előzte meg Steve Witkoff Trump-különmegbízott többórás megbeszélése a Kremlben, ahol az orosz–amerikai kapcsolatok „új, kölcsönösen előnyös” keretéről is szó esett.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelezte, hogy kész részt venni a tárgyalásokon, akár kétoldalú, akár háromoldalú formátumban. Ugyanakkor az ukrán és európai vezetők attól tartanak, hogy Putyin egyoldalú engedményekre kényszerítheti Trumpot, amelyek veszélyeztetnék Ukrajna területi integritását. Ukrajna ragaszkodik ahhoz, hogy nem adja fel egyetlen négyzetkilométerét sem, és követeli az orosz csapatok kivonását, valamint jóvátételt a háborús károkért.
A lehetséges rendezés körüli spekulációk újraélesztették a piacokat:
Ukrajna dollárkötvényei erősödtek, és az európai devizák is emelkedésnek indultak.
Ugyanakkor sem Moszkva, sem Washington nem erősítette meg, hogy a Zelenszkij által javasolt trilaterális csúcstalálkozóra sor kerülne. A tárgyalások kimenetele nagyban függ attól, mennyire lesz Trump hajlandó figyelembe venni szövetségesei és Ukrajna álláspontját – és hogy Putyin valóban kész-e engedményekre a háború lezárása érdekében.
Címlapkép forrása: EU
